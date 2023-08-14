أسرار مكياج نانسي عجرم بظلال مشرقة ونضرة.. المنتجات التي تعتمدها

تتميز النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالتها الجمالية التي تبرز جمال بشرتها بطريقة أنثوية عصرية ونضرة وأقرب ما يمكن للإطلالة الطبيعية البعيدة عن المبالغة في المكياج المستخدم.

وفي هذا المقال سنقدم لك أفضل وأسهل الخطوات للحصول على مظهر جمالي بمكياج طبيعي وبسيط من وحي نانسي عجرم.

ومن أبرز نصائحنا لك دائما قبل تطبيق أي نوع مكياج هي تحضير البشرة قبل أيام والاهتمام بتفاصيل روتينها الجمالي وأهم هذه الخطوات تتمثل بتنظيف البشرة بشكل يومي، وهي خطوة أساسية لا يمكن لك أن تتخطيها أو تنسيها أبدا.

واختاري الغسول المفضل لك والمناسب لنوع بشرتك واغسلي وجهك به للحرص على أساس مكياج نظيف وخالي من أي عناصر من الممكن أن تضر بالبشرة ويفضل استخدام غسول بدون حبيبات لتنظيف ما قبل المكياج، ثم لا بد من تقشير البشرة مرة في الأسبوع بعد غسل الوجه وتنظيفه. واستخدمي مقشر لطيف للبشرة للتخلص من الجلد الميت.

خطوات تأسيس البشرة بطريقة سهلة وسريعة على طريقة نانسي عجرم

يرتكز مكياج نانسي عجرم في أحد أجمل إطلالاتها الجمالية التي نشرتها على "إنستغرام" على مظهر البشرة بظلال الـ"نيود" والخالية من الشوائب وذات المظهر المشرق.

وللحصول على المظر ابدئي بالبرايمر لإغلاق مسامات الوجه، ثم وزعي كريم الأساس ونرشح لك آخر إصدارات دار جيورجيو أرماني "فاونديشن (NEO NUDE " A LIGHTWEIGHT LIQUID FOUNDATION WITH A NATURAL FINISH) من (Giorgio Armani) الذي يحسن مظهر البشرة ويرطبها في موسم الصيف ويعبء أي فراغات صعبة موجودة في البشرة.

ومن ثم مرري مستحضر "بانانا باودر" بكمية قليلة كفيلة بتجميل وزيادة الألق الطبيعي للبشرة. وننصحك بالتخلي عن كونتور الوجه للحصول على إطلالة وجه طبيعية بدون تحديد قاسي لتفاصيل الوجه فأسلوب نانسي مميز بقربه إلى أسلوب طبيعي أكثر مما هو أسلوب احتفالي، أما اذا رغبت بالكونتور، فطبقيه فقط على الأنف لتصغير حجمه بشكل مخفي.

مكياج عيون بظلال مشمشية متألقة

يتميز مكياج عيون نانسي عجرم بالألوان الخافتة بتدرجات مشمشية فاتحة على جفون العينين، فطبقي أولا البرايمر حول العين، ثم الظل باللون البيج كظل كامل على كامل مساحة الجفن العلوية إلى حدود خط الحواجب، بعدها استعيني بالظل المشمشي بدرجة فاتحة وخفيفة وادمجيه على كامل الجفن العلوي، ثم مرري طبقة خفيفة جدا من الغليتر لمنح العين التوهج الصباحي والذي يمنحك نظرة نضرة ومشرقة.

حددي داخل العين من ناحية خط الجفن الداخلي بالكحل النيود لمنح العين الإتساع المشرق، مع تمرير ظل مشمشي اسفل الرموش لجعل اطار العين أوسع، ثم تزيين الرموش بالماسكارا السوداء او البنية لجعل مظهر العين يقظا وأكثر جمالا.

أحمر شفاه من إيف سان لوران

تميزت الطلة الجمالية الطبيعية كغيرها من إطلالات الجمال الخاصة بالنهار بأحمر الشفاه النيود الناعم المائل بين الدرجة البنية الفاتحة واللون المشمشي بأحمر الشفاه "روج فولوبتي كاندي غلايز ليب غلوس ستيك"من "إيف سان لوران" بركيبة تضخ حمض الهيالورونيك وفيتامين E وزيوت المانجو المعصور للحصول على لمعان شديد يحبس الرطوبة لمدة 12 ساعة لشفاه ممتلئة وطبيعية ولامعة طوال اليوم.