هل تفضل نانسي عجرم الأخضر على باقي الألوان؟

لطالما كانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم معتادة على اختياراتها من الألوان الحيادية المفضلة لها لتطل بها على الجمهور في حفلاتها الغنائية والفيديو كليبات التي تظهر بها، من الألوان البيج والأبيض والأسود وغيرها ذات التدرجات الهادئة.

لكنها فاجأت الجمهور بأحدث اطلالتين لها بتوجهها نحو الألوان الصاخبة والقوية والدرجات الفاقعة من اللون الفسفوري الأخضر الى اللون البرتقالي، وهما لونين لم نعهد نانسي بهما حيث بدا بأنها تتوجه فيهما نحو تغيير جذري وتصاعدي في اختيار ألوان أزيائها، خاصة وأن هذا التوجه كانت بدأته قبل فترة بشكل تدريجي خفيف من خلال تغيير روتين الألوان الهادئة والاتجاه نحو ألوان أكثر قوة.

وفي هذا المقال نسلط الضوء على الإطلالتين الأخيرتين اللتين كانت فيها خيارات النجمة اللبنانية ملونة وجريئة:

نانسي عجرم بـ إطلالة بالفسفوري الجريء

قبل أيام قليلة، لفتتنا النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفلة فنية مبهرة أحيتها في مدينة ليماسول في قبرص حيث اختارت إطلالة مميزة جعلتها حديث نقاد الموضة الذين أثنو على اختيارها من ناحية لون الفستان وبقصته الجميلة التي لائمت الفنانة بكل أناقة.

بعدما اعتدنا على رؤية إطلالاتها بالأزياء الداكنة أو درجات النيود لفترة طويلة. وبالتالي، ارتدت فستانا أنيقا باللون الأخضر الليموني الفاتح "الفستقي" من توقيع مصمم النجمات أليكس بيري (ALEX PERRY)، وهو لون بدأ يتصدر في واجهة الصيف حيث شاهدنا مؤخرا أكثر من نجمة اعتمدته في إطلالاتها بقصات متنوعة سواء فساتين السهرة او الكاجوال.

اللون الزمردي...أرقى تدرجات اللون الاخضر

بدأت الفنانة اللبنانية الأنيقة بتغيير ستايل الألوان الخاص بها قبل أشهر ماضية ابتداء من حفلاتها الربيعية التي أقامتها في مارس الماضي، فبدأت تكسر روتين الألوان الحيادية وتتجه نحو ألوان أكثر قوة وصخبا.

شاهدناها في شهر مارس الماضي بفستان باللون الأخضر الزمردي من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب. حيث تميز الفستان بتصميمه المنسدل على قوامها الرشيق مع حمالات عريضة وفتحة صدر ضيقة ومتعرجة انسدلت حتى منطقة الخصر، وتزينت أطراف الفستان بشريط ذهبي رفيع بأسلوب الـ"أوبليك" الذي زاد من جمال النجمة اللبنانية.

واختارت لتنسيق الإطلالة مجوهرات ذهبية فخمة وأنيقة. إضافة إلى اعتمادها على لوك جمالي أنيق وأنثوي بشعر منسدل بلونه البني اللامع ومكياج خاطف بألوان البني والبرونز.

