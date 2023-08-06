مستحضرات عناية بالبشرة يحتاجها الرجل خلال موجة الحر الحالية

تكمن أهمية مستحضرات العناية بالبشرة للرجل لتساعده في الحفاظ على صحة بشرته وجمالها ولاسيما عند استخدامها بالشكل الصحيح في فصل الصيف وخصوصا بعد ممارسة الرياضة.

تكتمل جاذبية الرجل وأناقته في العناية بلياقته البدنية وصحة بشرته. وفي هذا المقال نقدم كل ما يحتاجه الرجل العصري من مستحضرات العناية بالبشرة لاستخدامها مباشرة بعد التمارين وبعد التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ولساعات طويلة.

وسنقدم أهمية غسل الوجه مباشرة بعد التمرين إضافة إلى خطوات تطبيق جل بعد الحلاقة لترطيب البشرة بعد ممارسة الرياضة.

واختيار أفضل أنواع الكريم الواقي من أشعة الشمس والذي يعد من أهم مستحضرات العناية ببشرة الوجه قبل و بعد التعرض لحرارة الشمس العالية.

الكريم الواقي من الشمس لحماية البشرة

لا يمكن إهمال الكريم الواقي من أشعة الشمس قبل وبعد التعرض لحرارة الشمس العالية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة لكل من الرجال والنساء لأنه يحمي الوجه من البقع والتصبغات التي قد يتعرض لها بسبب أشعة الشمس القوية.

تتسبب أشعة الشمس في تلف البشرة وظهور التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة. لذا، يجب على الرجل استخدام واقي الشمس الذي يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وننصحكم بتجربة واقي الشمس "بي أش فورميلا . حيث توفر مجموعة "بي أش فورمولا"PHFormula برامج علاجية للشيخوخة وفرط التصبغ في البشرة الحساسة وحب الشباب.

صممت العلاجات لتطبيقها من قبل الأطباء وخبراء التجميل والمعالجين، العلاجات بسيطة ولكنها لا تزال مفصلة ومصممة حسب الاحتياجات والرغبات الفردية للعملاء.

غسول الوجه الفعال لبشرة مثالية وخالية من العيوب

يعتبر غسل الوجه مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس وبعد ممارسة التمارين الرياضية وفي فصل الصيف خصيصا، من الخطوات التي تحمي بشرة الرجل من البثور والتعتيم.

تتعرض البشرة إلى إنسداد المسام بسبب الإفرازات التي تزداد بعد ممارسة الرياضة، والتي يتسبب التعرق بها حيث تفقد البشرة جزءا كبيرا من رطوبتها والأملاح الموجودة فيها.

ومن هنا ننصح الرجل بأن يغسل وجهه مباشرة بعد التمرين. ننصح بتجربة غسول الوجه "سوفتنيغ كلينسر" (Softening Cleanser) من "تتا هربر" (Tata Harper) الذي يساعد على تقوية حاجز البشرة وإعادة توازن الميكروبات الطبيعية والغشاء الحمضي والوقاية من العوامل المحرضة التي تضر بالبشرة. حيث يعمل هذا المنظف الكريمي الرغوي على تهدئة البشرة وإزالة الشوائب المتراكمة بلطف، ويتوفر المنتج ابتداء من 100 دولار للحجم المتوسط.

ترطيب البشرة بعد الحلاقة لمنع التهيج

وتبرز أهمية جل بعد الحلاقة على علاج البشرة بعد الحلاقة من تفاعلاتها بعد الكشط ونزع النسيج العالي من الجلد. واخترنا لك "أوم أفتر شايف ريفريشينغ جيل" Homme After Shave Refreshing Gel، الذي يحافظ على بشرة بعد الحلاقة، حيث تتأثر البشرة بشكل كبير بعد الحلاقة وخصوصا إذا تعرضت لأشعة الشمس بشكل مفرط خلال النهار.

أعجبنا هذا المنتج بخصائص الترطيب التي تساعد على تهدئة البشرة وانتعاشها. يتميز هذا الجيل بأنه يقلل الإحمرار أو التهيج الذي تتسبب به الحلاقة، ويتميز بقوام غير لاصق وسريع الجفاف، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة.