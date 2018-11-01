هذه الأسرار يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل

يمتلك الرجل نقاط ضعف خاصة به يتعمد إخفائها عن نصفه الآخر حتى لا يستغلها (shutterstock.com)

وقد تواجه المرأة صعوبة كبيرة في كثير من الحالات لفهم تصرفات الرجل، لذلك لابد أن تتعرف على بعض الأسرار الخفية حول شخصيته وطريقة تفكيره.

وعرض موقع “فاميلي شير” 9 أسرار يجب على كل امرأة أن تعرفها عن الرجل وهي:

نقاط الضعف:

يمتلك الرجل نقاط ضعف خاصة به يتعمد إخفائها عن نصفه الآخر حتى لا يستغلها، لأنه يريد أن يكون الطرف الأقوى على الدوام.

جوانب صعبة ومخيفة في شخصية كل برج

عدم المقدرة على قراءة الأفكار:

أفكار وتصرفات المرأة قد تضع الرجل في موقف لا يحسد عليه عند تواصله معها لأنه لا يستطيع قراءة أفكارها، ولا يمكنه توقع ردود أفعالها.

الإطراء:

يحب الرجل أيضًا الإطراء والمدح من الآخرين كالمرأة خاصة من شريكة حياته، ويمكنك كسب ود زوجك بكلمات المديح كلما سنحت لك الفرصة.

الطعام:

هذه الأبراج الأغنى والأنجح، في أي مرتبة أنت؟

المثل الشائع “أقرب طريق لقلب الرجل هو معدته” وهو صحيح لحد كبير، لأن الكثير من الرجال يعشقون النساء اللواتي يجدن الطبخ وإعداد الوجبات الشهية.

الحاجة للمساعدة:

رغم أن الرجل معروف بتماسكه وقوته، لكنه يحتاج لمن يساعده عند وقوعه في المشاكل.

للمزيد من المقالات:

تعرفي على الأمور التي تستفز المرأة بحسب برجها

أكثر 4 أبراج تضخ بالأنوثة والجاذبية!

١٠ أسباب تجعلك تقدر وجود مولود برج الأسد في حياتك