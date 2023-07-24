أسعار الإطلالات المميزة التي تألقت بها الملكة ليتيزيا لهذا الأسبوع

تعرف الملكة ليتيزيا بإطلالاتها الأنيقة وأسلوبها الفريد الذي يتسم بطابع غير متكلف وبسيط وأنيق وبنتيجة نهائية تتمثل بإطلالات ملكية بامتياز، حيث انتهجت الملكة الإسبانية البالغة من العمر 50 عاما، أن تسير على خطى أسلوب الأزياء البسيط والأنثوي في ذات الوقت بخطوط عملية وقطع ملابس ذات قصات أو ظلال خارجية (Silhouette) غاية في الأناقة والبساطة.

كما تتراوح لوحة الألوان التي تحبها الملكة بين الدرجات الفاتحة والباستيلية في إطلالاتها التي تعتمدها في الربيع والصيف ولا سيما في الإطلالات النهارية، أما في إطلالات المساء والخريف والشتاء، فتحب الملكة ليتيزيا اعتماد الألوان التي تتراوح بين الألوان الحيادية والداكنة والتدرجات القاتمة لبعض الألوان كالأحمر والبني. و

سنستعرض معك في هذا المقال أجمل إطلالات الملكة ليتيزيا خلال هذا الأسبوع

إطلالة باللون الأبيض من علامة "بوس"

جنبا إلى جنب مع زوجها الملك فيليب أطلت الملكة ليتيزيا بفستان أبيض جديد من المجموعة الأخيرة التي عرضتها علامة الأزياء الشهيرة "بوس" في ميامي لموسم ربيع وصيف 2024 بخطوط أنيقة ونظيفة وبياقة ضيقة مستديرة كلاسيكية تنسدل إلى الخصر الذي يتزين بثنيات أنيقة وراقية وتعطي الشكل الأجمل للجسم، وانسدل الفستان إلى الأسفل بطول "ميدي" راقي وفتحة أمامية تصل إلى مستوى الركب ويبلغ سعر هذا الفستان بن 400-600 دولار.

حذاء أنيق من "ماسيمو دوتي"



أما في التنسيق فقد اعتمدت الملكة ليتيزيا على تنسيق الفستان بذات الطريقة التي اعتمدتها العلامة مع حزام قماشي باللون الأبيض ومزين ب"بكلة" سوداء كبيرة، ونسقت حذا جلدي أسود من علامة الأزياء "ماسيمو دوتي" بسعر 120 دولارا بقصة "سلينج باك" المريحة وبكعب صغيرة ومدبب.

إطلالة أخرى من موقع "ماكسو" بسعر 120 يورو فقط

بدت الملكة ليتيزيا في هذه الإطلالة باللون الأزرق المائل بين الدرجة الـ"فيروزي" الغامق والأزرق الـ"بولين" غاية في الأناقة، حيث اختارت فستان من موقع العلامة التجارية "ماكسو" المسمى بفستان "جريس" بقصة "إسيميتريكال" بكتف واحد مكشوف وآخر مغطى قليلا بقصة أنثوية وقوية وراقية.

ولاءم شعرها المنسدل إلى الوراء ومكياجها الهادئ إطلالاها بشكل مثالي حيث كانت الإطلالة أنيقة وراقية بأسلوب عصري.

التنسيق المذهل بدرجات الذهبي

لتكمل إطلالتها الأنيقة اختارت تنسيق الفستان مع حقيبة باللون الذهب يوحذاء من العلامة الشهير "جيمي تشو" بسعر 750 يورو وسبق وأن ارتدت الملكة ليتيزيا هذا الحذاء في مناسبة سابقة.