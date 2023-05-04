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اسماء بنات شركسية جميلة

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 08:04
اسماء بنات شركسية جميلة
اسماء بنات شركسية جميلة

إذا كنتِ تنتظرين مولودتك الجديدة، وتبحثين عن أجمل الأسماء الشركسية التي ستختارين إحداها لابنتك، فأنتِ في المكان الصحيح، إليكِ اسماء بنات شركسية جميلة ومميزة جدًا.

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اسماء بنات شركسية جميلة

  • نايا: الغزالة الصغيرة 
  • نسكورين: العيون الصغيرة المبطنة
  • ستناي: الجمال في أساطير النارتيين
  • دانا: الحرير
  • دشا: الذهب
  • دينا:العين
  • أروى : الجميلة
  • اروجان : الروح الحلوة
  • آدمر: سيد القوم أو الجماعة
  • اقتاي : المهر الابيض
  • انزور: معني اسم انزور هو الحر.
  • آزر : معني اسم آزر الماهر
  • آس : معني اسم آس هو المؤدب
  • اسندر: الرجل الذي لا يقهر
  • ارس : بمعنى الحظ
  • أرسبولتا : السيف الفولاذي
  • أولخزر: طائر
  • أرتس : الأداة الحادة
  • ابردج : البطل العظيم
  • بلقيز : ابنة العسل
  • برت : القائد
  • بشماف: وجه الخير
  • بلان : الشجاع
  • بيبرس : حارس العدو
  • بيزم : محبة
  • بيبولت : القبضة الفولاذية
  • باتر : بطل، شجاع
  • بت سرلو : ضوء القمر
  • بلاناشو : الفارس الشجاع
  • تامارا: مشتقة من التمر
  • تامبي: السيد التام.
  • تيمور : الحديد.
  • تيماف : نهارنا.
  • تشان : الذكي أو القوي الشاطر
  • توجان : روح الجبل
  • تشان : الذكي، القوي، الشاطر
  • تايا : عين المهر
  • تيا : تبعنا
  • تولبي : المنتصر
  • تولام : النصر
  • تمبي: المصلح أو صاحب الحل
  • تربل : بطل أو خارق
  • توبولت: الفولاذ
  • تايا : مهر
  • تاتينا : عيوننا
  • تاتيانا : امنا الكبيرة العظيمة
  • تاما: برعم
  • تجن : فضة
  • جوفاب : القلب الدافئ
  • جوبسة: روح قلبي
  • جاتا: شاطر
  • جواشه: ومعناها الاميرة او زوجة الامير.
  • دانا: الحرير
  • دشا: الذهب
  • دينا : عيننا
  • ديسانا: عنبتنا.
  • ديناميس : جوا عيننا
  • ديسانا:العين الذهبية.
  • دنف : الورد
  • دوناي :الدنيا الخضراء
  • داشاي : المعدن الأصيل أو الذهب
  • داتاي: فضة
  • ديشاشو: الفارس الذهبي
  • دزابش : امير الحرب
  • ريدادا : العروس الجميلة.
  • رودين: قرية
  • زاور : الحامي او المدافع.
  • سيناميس : جوا عينياو الجالسة في عيني
  • ساوسروقة : بطل قوقازي اسطوري
  • ستناي : اسم الهة الجمال أو أم النارتيين
  • سالينا: اسم زهرة بجبال القفقاس
  • سيماف : نهاري.
  • سيرسا : اسم الهة الجمال .
  • سيمازا: قمري أنا.
  • سانا: شجرة العنب.
  • سيا : الي
  • سيبسا: روحي
  • سرلا : النور
  • سيد: نجمه
  • سيباي :سيدي
  • ستسيتا: يعني الهدوء او الصمت
  • ستيلغشتج: صاعقة, وتلقب على الأبطال
  • سامبر : الرزين أو الصبور
  • سيرين : الناي
  • شينا : ناعم
  • شوماف : فارس يوم.
  • شواش : الشاب المحبوب
  • شودا:النبعة
  • شميل : إسم أحد أتباع سيدنا داوود عليه السلام والذي إسمه الأصلي صامويل
  • غوبسا : روح القلب.
  • غواشة ناغ : ذات العيون الشهل
  • قلاوون : السور المنيع حول البيت
  • قوشيبسا : الروح الحديدية
  • لاريسا: اسم لطائر اغريقي
  • لوسن : الثلج
  • لوم : أسد
  • نالقت : ياقوت
  • نارك :غصن الرمان
  • ناداخا : العين الجميلة
  • نارتشو : فارس نارتي
  • يالمرز : المفترس
  • ينال : الولد الكبيرز
  • ليتش : صقر
  • لامبرد : سفح الجبل
  • لابش : اله الحدادين في الاساطير الشركسية
  • مافه: سعيدة الحظ
  • ميرنار : قرة العين
  • مازا: القمر
  • ميربك : السيد الشجاع
  • ملخ آزني : شعاع الشمس أو المشع
  • نايا: الغزالة الصغيرة
  • نسكورين : العيون الصغيرة المبطنة
  • نشقوا: ذات العيون الرمادية او الملونة
  • نرس : جوا العين
  • نرزان : اسم شلال في تشيركيسيا.
  • نارت : زعيم القبيلة ( البطل العملاق الماهر ).
  • نال : نادر، غالي
  • ناف : جلي او واضح
  • نفن : النور
  • نسكورين : العيون الصغيرة المبطنة
  • نرت: الغول أو الوحش بالقصص الشيشانية
  • نالمس : ألماس

اسماء بنات قوقازية

  • تامبي
  • سامبي
  • نالبي
  • تامبر
  • سيماف يعني نهاري
  • رازة يعني الرضا
  • انزور
  • زاور
  • تيمور

اسماء بنات شيشانية

  • لوسن يعني الثلج.
  • أسماء بنات معناها النار
  • جواش
  • شوله اسم الفارسي يعني النار أو اللهب.
  • العين: اسم سلتيكيعني الفرح أو النار. 
  • كاي: اسم اسكتلندا يعني النار.
  • فينيكس: رمز الخلود والتجديد.
  • كينيث كول: اسم مصمم الأزياء الشهير يعني ولد من النار.
  • أتش: اسم تركي يعني اللهب.
  • عدن: اسم الأيرلندي يعني نار صغيرة.
  • تايسون: اسم باللغة الإنجليزية يعني خفف من الناري.
  • برينتون: يعني ساكن أو بالقرب من أرض محترقة.
  • نوري: في اللغة العربية يعني النار.

أسماء بنات تركية

  • بهار bahar  يعني الربيع. 
  • سربين Serpin  المطر.
  • هيلين Helin العش.
  • يشيم Yeşim يشير هذا الاسم الى حجر كريم.
  • توناي Tünay ويعني الهادئة، الليلة المضيئة من الشهر.
  • بالين  Balın  الفتاة المحبوبة.
  • دورا Dora ومعناه القمة.
  • تولين Tülin  المريا. 
  • فيرا Vera يعني البعيدة عن الشبهات.
  • برجوزار Bergüzarيعني ذكرى.
  • جاويدان Cavidan يعني الدائمة، المستمرة.
  • هوشنوا Hoşneva يعني ذات الصوت الجميل.

أسماء بنات 2023

اسماء بنات بحرف الألف

  • أريام

  •  ايريم

  • آيلا

  • آسيا

  • أروى

اسماء بنات بحرف الباء

  • بيسان
  • بريهان
  • بدر
  • بيان
  • بيري

اسماء بنات بحرف التاء

  • تالة
  •  تارا
  • توليب
  •  توبا
  • تمارا
  • تاليا

أسماء بنات بحرف الدال

  • دينا
  • دانية
  • ديمة
  • دارين

اسماء بنات روسية مسلمة

  • آنيا: رقيق وخفيف في النطق ومعناه المرأة المتألقة.
  • داريا: المرأة الأمينة.
  • آليا:الحورية المثالية المليئة بالخير والبهجة والصفات الحميدة.
  • انجلينا: الملاك الطيب.
  • انجيليكا: الملاك المرسل إلى الأرض.
  • أنيا: المرأة اللطيفة المحبوبة من جميع الناس.
  • أنوشكا: المرأة المتعاونة الرحيمة بمن حولها.
  • ناسيتا وانتانازيا: المرأة التي ستبعث بعد الموت.
  • أي كاترينا: المرأة الطاهرة المباركة.
  • كالينا:المرأة الناضجة التي تمتاز بالجمال الشديد.
  • وانيا الفتاة ذات الخلق الحسن.
  • فأينا: المرأة الساطعة.
  • مانيا: الراهبة أو خادمة المعبد.
  • ناتاشا: المرأة الأنيقة الجذابة التي تثير إعجاب الآخرين بها.
  • كاتينا: يتميز بالخفة في النطق.
  • جالينا: الفتاة التي تجلب الراحة والسكينة للقلوب.
  • تانا: عميق، فهو يعني الفتاة الخيالية التي لا مثيل لها.
     
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