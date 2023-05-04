إذا كنتِ تنتظرين مولودتك الجديدة، وتبحثين عن أجمل الأسماء الشركسية التي ستختارين إحداها لابنتك، فأنتِ في المكان الصحيح، إليكِ اسماء بنات شركسية جميلة ومميزة جدًا.

اسماء بنات شركسية جميلة

نايا: الغزالة الصغيرة

الغزالة الصغيرة نسكورين: العيون الصغيرة المبطنة

العيون الصغيرة المبطنة ستناي: الجمال في أساطير النارتيين

الجمال في أساطير النارتيين دانا: الحرير

الحرير دشا: الذهب

الذهب دينا: العين

العين أروى : الجميلة

الجميلة اروجان : الروح الحلوة

الروح الحلوة آدمر: سيد القوم أو الجماعة

سيد القوم أو الجماعة اقتاي : المهر الابيض

انزور: معني اسم انزور هو الحر.

معني اسم انزور هو الحر. آزر : معني اسم آزر الماهر

معني اسم آزر الماهر آس : معني اسم آس هو المؤدب

معني اسم آس هو المؤدب اسندر: الرجل الذي لا يقهر

الرجل الذي لا يقهر ارس : بمعنى الحظ

بمعنى الحظ أرسبولتا : السيف الفولاذي

السيف الفولاذي أولخزر: طائر

طائر أرتس : الأداة الحادة

الأداة الحادة ابردج : البطل العظيم

البطل العظيم بلقيز : ابنة العسل

ابنة العسل برت : القائد

القائد بشماف: وجه الخير

وجه الخير بلان : الشجاع

الشجاع بيبرس : حارس العدو

بيزم : محبة

بيبولت : القبضة الفولاذية

باتر : بطل، شجاع

بت سرلو : ضوء القمر

بلاناشو : الفارس الشجاع

تامارا: مشتقة من التمر

تامبي: السيد التام.

تيمور : الحديد.

تيماف : نهارنا.

تشان : الذكي أو القوي الشاطر

توجان : روح الجبل

تشان : الذكي، القوي، الشاطر

تايا : عين المهر

تيا : تبعنا

تولبي : المنتصر

تولام : النصر

تمبي: المصلح أو صاحب الحل

تربل : بطل أو خارق

توبولت: الفولاذ

تايا : مهر

تاتينا : عيوننا

تاتيانا : امنا الكبيرة العظيمة

تاما: برعم

تجن : فضة

جوفاب : القلب الدافئ

جوبسة: روح قلبي

جاتا: شاطر

جواشه: ومعناها الاميرة او زوجة الامير.

دانا: الحرير

دشا: الذهب

دينا : عيننا

ديسانا: عنبتنا.

ديناميس : جوا عيننا

ديسانا:العين الذهبية.

دنف : الورد

دوناي :الدنيا الخضراء

داشاي : المعدن الأصيل أو الذهب

داتاي: فضة

ديشاشو: الفارس الذهبي

دزابش : امير الحرب

ريدادا : العروس الجميلة.

رودين: قرية

زاور : الحامي او المدافع.

سيناميس : جوا عينياو الجالسة في عيني

ساوسروقة : بطل قوقازي اسطوري

ستناي : اسم الهة الجمال أو أم النارتيين

سالينا: اسم زهرة بجبال القفقاس

سيماف : نهاري.

سيرسا : اسم الهة الجمال .

سيمازا: قمري أنا.

سانا: شجرة العنب.

سيا : الي

سيبسا: روحي

سرلا : النور

سيد: نجمه

سيباي :سيدي

ستسيتا: يعني الهدوء او الصمت

ستيلغشتج: صاعقة, وتلقب على الأبطال

سامبر : الرزين أو الصبور

سيرين : الناي

شينا : ناعم

شوماف : فارس يوم.

شواش : الشاب المحبوب

شودا:النبعة

شميل : إسم أحد أتباع سيدنا داوود عليه السلام والذي إسمه الأصلي صامويل

غوبسا : روح القلب.

غواشة ناغ : ذات العيون الشهل

قلاوون : السور المنيع حول البيت

قوشيبسا : الروح الحديدية

لاريسا: اسم لطائر اغريقي

لوسن : الثلج

لوم : أسد

نالقت : ياقوت

نارك :غصن الرمان

ناداخا : العين الجميلة

نارتشو : فارس نارتي

يالمرز : المفترس

ينال : الولد الكبيرز

ليتش : صقر

لامبرد : سفح الجبل

لابش : اله الحدادين في الاساطير الشركسية

مافه: سعيدة الحظ

ميرنار : قرة العين

مازا: القمر

ميربك : السيد الشجاع

ملخ آزني : شعاع الشمس أو المشع

نايا: الغزالة الصغيرة

نسكورين : العيون الصغيرة المبطنة

نشقوا: ذات العيون الرمادية او الملونة

نرس : جوا العين

نرزان : اسم شلال في تشيركيسيا.

نارت : زعيم القبيلة ( البطل العملاق الماهر ).

نال : نادر، غالي

ناف : جلي او واضح

نفن : النور

نسكورين : العيون الصغيرة المبطنة

نرت: الغول أو الوحش بالقصص الشيشانية

نالمس : ألماس

اسماء بنات قوقازية

تامبي

سامبي

نالبي

تامبر

سيماف يعني نهاري

رازة يعني الرضا

انزور

زاور

تيمور

اسماء بنات شيشانية

لوسن يعني الثلج.

أسماء بنات معناها النار

جواش

شوله اسم الفارسي يعني النار أو اللهب.

العين: اسم سلتيكيعني الفرح أو النار.

كاي: اسم اسكتلندا يعني النار.

فينيكس: رمز الخلود والتجديد.

كينيث كول: اسم مصمم الأزياء الشهير يعني ولد من النار.

أتش: اسم تركي يعني اللهب.

عدن: اسم الأيرلندي يعني نار صغيرة.

تايسون: اسم باللغة الإنجليزية يعني خفف من الناري.

برينتون: يعني ساكن أو بالقرب من أرض محترقة.

نوري: في اللغة العربية يعني النار.

أسماء بنات تركية

بهار bahar يعني الربيع.

سربين Serpin المطر.

هيلين Helin العش.

يشيم Yeşim يشير هذا الاسم الى حجر كريم.

توناي Tünay ويعني الهادئة، الليلة المضيئة من الشهر.

بالين Balın الفتاة المحبوبة.

دورا Dora ومعناه القمة.

تولين Tülin المريا.

فيرا Vera يعني البعيدة عن الشبهات.

برجوزار Bergüzarيعني ذكرى.

جاويدان Cavidan يعني الدائمة، المستمرة.

هوشنوا Hoşneva يعني ذات الصوت الجميل.

أسماء بنات 2023

اسماء بنات بحرف الألف

أريام

ايريم

آيلا

آسيا

أروى

اسماء بنات بحرف الباء

بيسان

بريهان

بدر

بيان

بيري

اسماء بنات بحرف التاء

تالة

تارا

توليب

توبا

تمارا

تاليا

أسماء بنات بحرف الدال

دينا

دانية

ديمة

دارين

اسماء بنات روسية مسلمة