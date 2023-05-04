إذا كنتِ تنتظرين مولودتك الجديدة، وتبحثين عن أجمل الأسماء الشركسية التي ستختارين إحداها لابنتك، فأنتِ في المكان الصحيح، إليكِ اسماء بنات شركسية جميلة ومميزة جدًا.
اسماء بنات شركسية جميلة
- نايا: الغزالة الصغيرة
- نسكورين: العيون الصغيرة المبطنة
- ستناي: الجمال في أساطير النارتيين
- دانا: الحرير
- دشا: الذهب
- دينا:العين
- أروى : الجميلة
- اروجان : الروح الحلوة
- آدمر: سيد القوم أو الجماعة
- اقتاي : المهر الابيض
- انزور: معني اسم انزور هو الحر.
- آزر : معني اسم آزر الماهر
- آس : معني اسم آس هو المؤدب
- اسندر: الرجل الذي لا يقهر
- ارس : بمعنى الحظ
- أرسبولتا : السيف الفولاذي
- أولخزر: طائر
- أرتس : الأداة الحادة
- ابردج : البطل العظيم
- بلقيز : ابنة العسل
- برت : القائد
- بشماف: وجه الخير
- بلان : الشجاع
- بيبرس : حارس العدو
- بيزم : محبة
- بيبولت : القبضة الفولاذية
- باتر : بطل، شجاع
- بت سرلو : ضوء القمر
- بلاناشو : الفارس الشجاع
- تامارا: مشتقة من التمر
- تامبي: السيد التام.
- تيمور : الحديد.
- تيماف : نهارنا.
- تشان : الذكي أو القوي الشاطر
- توجان : روح الجبل
- تشان : الذكي، القوي، الشاطر
- تايا : عين المهر
- تيا : تبعنا
- تولبي : المنتصر
- تولام : النصر
- تمبي: المصلح أو صاحب الحل
- تربل : بطل أو خارق
- توبولت: الفولاذ
- تايا : مهر
- تاتينا : عيوننا
- تاتيانا : امنا الكبيرة العظيمة
- تاما: برعم
- تجن : فضة
- جوفاب : القلب الدافئ
- جوبسة: روح قلبي
- جاتا: شاطر
- جواشه: ومعناها الاميرة او زوجة الامير.
- دانا: الحرير
- دشا: الذهب
- دينا : عيننا
- ديسانا: عنبتنا.
- ديناميس : جوا عيننا
- ديسانا:العين الذهبية.
- دنف : الورد
- دوناي :الدنيا الخضراء
- داشاي : المعدن الأصيل أو الذهب
- داتاي: فضة
- ديشاشو: الفارس الذهبي
- دزابش : امير الحرب
- ريدادا : العروس الجميلة.
- رودين: قرية
- زاور : الحامي او المدافع.
- سيناميس : جوا عينياو الجالسة في عيني
- ساوسروقة : بطل قوقازي اسطوري
- ستناي : اسم الهة الجمال أو أم النارتيين
- سالينا: اسم زهرة بجبال القفقاس
- سيماف : نهاري.
- سيرسا : اسم الهة الجمال .
- سيمازا: قمري أنا.
- سانا: شجرة العنب.
- سيا : الي
- سيبسا: روحي
- سرلا : النور
- سيد: نجمه
- سيباي :سيدي
- ستسيتا: يعني الهدوء او الصمت
- ستيلغشتج: صاعقة, وتلقب على الأبطال
- سامبر : الرزين أو الصبور
- سيرين : الناي
- شينا : ناعم
- شوماف : فارس يوم.
- شواش : الشاب المحبوب
- شودا:النبعة
- شميل : إسم أحد أتباع سيدنا داوود عليه السلام والذي إسمه الأصلي صامويل
- غوبسا : روح القلب.
- غواشة ناغ : ذات العيون الشهل
- قلاوون : السور المنيع حول البيت
- قوشيبسا : الروح الحديدية
- لاريسا: اسم لطائر اغريقي
- لوسن : الثلج
- لوم : أسد
- نالقت : ياقوت
- نارك :غصن الرمان
- ناداخا : العين الجميلة
- نارتشو : فارس نارتي
- يالمرز : المفترس
- ينال : الولد الكبيرز
- ليتش : صقر
- لامبرد : سفح الجبل
- لابش : اله الحدادين في الاساطير الشركسية
- مافه: سعيدة الحظ
- ميرنار : قرة العين
- مازا: القمر
- ميربك : السيد الشجاع
- ملخ آزني : شعاع الشمس أو المشع
- نايا: الغزالة الصغيرة
- نسكورين : العيون الصغيرة المبطنة
- نشقوا: ذات العيون الرمادية او الملونة
- نرس : جوا العين
- نرزان : اسم شلال في تشيركيسيا.
- نارت : زعيم القبيلة ( البطل العملاق الماهر ).
- نال : نادر، غالي
- ناف : جلي او واضح
- نفن : النور
- نسكورين : العيون الصغيرة المبطنة
- نرت: الغول أو الوحش بالقصص الشيشانية
- نالمس : ألماس
اسماء بنات قوقازية
- تامبي
- سامبي
- نالبي
- تامبر
- سيماف يعني نهاري
- رازة يعني الرضا
- انزور
- زاور
- تيمور
اسماء بنات شيشانية
- لوسن يعني الثلج.
- أسماء بنات معناها النار
- جواش
- شوله اسم الفارسي يعني النار أو اللهب.
- العين: اسم سلتيكيعني الفرح أو النار.
- كاي: اسم اسكتلندا يعني النار.
- فينيكس: رمز الخلود والتجديد.
- كينيث كول: اسم مصمم الأزياء الشهير يعني ولد من النار.
- أتش: اسم تركي يعني اللهب.
- عدن: اسم الأيرلندي يعني نار صغيرة.
- تايسون: اسم باللغة الإنجليزية يعني خفف من الناري.
- برينتون: يعني ساكن أو بالقرب من أرض محترقة.
- نوري: في اللغة العربية يعني النار.
أسماء بنات تركية
- بهار bahar يعني الربيع.
- سربين Serpin المطر.
- هيلين Helin العش.
- يشيم Yeşim يشير هذا الاسم الى حجر كريم.
- توناي Tünay ويعني الهادئة، الليلة المضيئة من الشهر.
- بالين Balın الفتاة المحبوبة.
- دورا Dora ومعناه القمة.
- تولين Tülin المريا.
- فيرا Vera يعني البعيدة عن الشبهات.
- برجوزار Bergüzarيعني ذكرى.
- جاويدان Cavidan يعني الدائمة، المستمرة.
- هوشنوا Hoşneva يعني ذات الصوت الجميل.
أسماء بنات 2023
اسماء بنات بحرف الألف
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اسماء بنات بحرف الباء
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اسماء بنات بحرف التاء
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- توليب
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أسماء بنات بحرف الدال
- دينا
- دانية
- ديمة
- دارين
اسماء بنات روسية مسلمة
- آنيا: رقيق وخفيف في النطق ومعناه المرأة المتألقة.
- داريا: المرأة الأمينة.
- آليا:الحورية المثالية المليئة بالخير والبهجة والصفات الحميدة.
- انجلينا: الملاك الطيب.
- انجيليكا: الملاك المرسل إلى الأرض.
- أنيا: المرأة اللطيفة المحبوبة من جميع الناس.
- أنوشكا: المرأة المتعاونة الرحيمة بمن حولها.
- ناسيتا وانتانازيا: المرأة التي ستبعث بعد الموت.
- أي كاترينا: المرأة الطاهرة المباركة.
- كالينا:المرأة الناضجة التي تمتاز بالجمال الشديد.
- وانيا الفتاة ذات الخلق الحسن.
- فأينا: المرأة الساطعة.
- مانيا: الراهبة أو خادمة المعبد.
- ناتاشا: المرأة الأنيقة الجذابة التي تثير إعجاب الآخرين بها.
- كاتينا: يتميز بالخفة في النطق.
- جالينا: الفتاة التي تجلب الراحة والسكينة للقلوب.
- تانا: عميق، فهو يعني الفتاة الخيالية التي لا مثيل لها.
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