إذا كنتِ تبحث عن قائمة أسماء أولاد توأم على نفس الوزن مميزة جدًا، فأنتِ في المكان الصحيح، إذ قمنا يجمع قائمة طويلة من أجدد الأسماء الأولاد التوأم على نفس الوزن مرفقة مع معانيها.

أسماء أولاد توأم على نفس الوزن

ليث، ليلى.

نور، نورين.

نسيم، نسمة.

زين، زينة.

جميل، جميلة.

مؤمن، مودة.

آسر، أسيل.

يزن، يمنى.

حسن، حسناء.

إيثان، إيمي.

سامر، سما.

معاذ، مغفرة.

حليم، حليمة.

نديم، ندين.

شادي، شذا.

رعد، رغد.

أمير، أميرة.

جيمس، جوليا.

إلياس، ريماس.

بتال، بتول.

فريد، فريدة.

سليم، سلمى.

مراد، مرام.

آدم، حواء.

خالد، خلود.

مالك، ملك.

مروان، روان.

سمير، سميرة.

جلال، جليلة.

آسر، آسية.

رياض، رانيا.

أسماء أولاد توأم تركية

إيمري وإيمينا

أفين وأونور

إينورا وإينالا

دينيس ورسلان

أريم وأنجين

بوراك وبورسين

أسماء توائم أولاد خليجية

حاكم: معنى اسم حاكم من يحكم ويفصل في القضايا.

معنى اسم حاكم من يحكم ويفصل في القضايا. سهيل: معنى اسم سهيل البسيط ولين الطباع.

معنى اسم سهيل البسيط ولين الطباع. كنان: معنى اسم كنان صاحب الهيبة والوقار.

معنى اسم كنان صاحب الهيبة والوقار. عقيل: معنى اسم عقيل شديد الذكاء.

معنى اسم عقيل شديد الذكاء. نواف: معنى اسم نواف من يعبر عن الشيء المرتفع.

معنى اسم نواف من يعبر عن الشيء المرتفع. جاسم: معنى اسم جاسم الشخص القوي.

معنى اسم جاسم الشخص القوي. صقر: معنى اسم صقر من اسماء الطيور الجارحة والشرسة.

معنى اسم صقر من اسماء الطيور الجارحة والشرسة. سراج: معنى اسم سراج القمر المنير.

معنى اسم سراج القمر المنير. زايد: معنى اسم زايد الشيء الزايد أو الفائض.

أسماء توائم حديثة

مروان وعمران

شادي وهادي

يامن ويمان

أنس وأنيس

يوسف وعزيز

سيف وسند

عدي وغدي

اسماء اولاد توأم من القران الكريم

يونس ويعقوب

محمد ومحمود

سليم وسليمان

أدم وأيوب

عيسى وعزيز

يوسف ويحيى

أحمد وإبراهيم

اسماء توأم ولد وبنت من القران الكريم

داوود ودعاء

هارون وهدى

ياسين ويسرى

فضل وفجر

اسماء اولاد توائم تركية

إيزل وإياز

إيمار وإنجين

إيوان وأزوجان

بوراك وباريش

أكين وأركان

أسماء أولاد من الصحابة

بلال

عمار

أنس

عمر

عمرو

حمزة

زيد

علي

أسماء أولاد غريبة