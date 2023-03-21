أسماء أولاد خليجية مميزة وفخمة مع معانيها

بمجرد معرفة الآباء والأمهات بأن مولودهم القادم سيكون ذكرًا، يتم البدء في البحث عن أفضل أسماء الأولاد التي تحمل معاني مميزة وقوية تتماشى مع طابع الذكر وصفاته، ومن الجدير بالذكر أن اللغة العربية تزخر بالعديد من الأسماء الفخمة ولاسيما أسماء أولاد خليجية التي توحي بالأصالة والعزة والقوة، كما تحمل الكثير من صفات ومعاني الرجولة كالشجاعة والقوة والذكاء، ومن خلال موضوعنا هذا سنلقي الضوء على مجموعة مميزة من أفخم الأسماء الخليجية للذكور والتي يتم تداولها بكثرة في دول الخليج.

أسماء أولاد خليجية بحرف الألف

حازت أسماء الأولاد الخليجية على شهرة واسعة وتم تداولها بكثرة في الآونة الأخيرة؛ لكونها من الأسماء القوية التي تناسب الطابع الذكوري، وفي كثير من الأحيان يتم اختيار اسامي أولاد خليجية تبدأ بحرف الألف والتي تتمثل في الآتي:

آريان: يعني هذا الاسم المشرف أو المحارب، وهو من الأسماء الخليجية النادرة.

يعني هذا الاسم المشرف أو المحارب، وهو من الأسماء الخليجية النادرة. آرام: يقصد به الراحة والهدوء، أو الرفعة وعلو المكانة.

يقصد به الراحة والهدوء، أو الرفعة وعلو المكانة. آدم: هو اسم أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام، ويقصد به إنسان أو الجنس البشري بالعبرية.

هو اسم أبو البشر سيدنا آدم عليه السلام، ويقصد به إنسان أو الجنس البشري بالعبرية. أنس: يقصد به الشخص الذي يؤنس غيره، وهو اسم خليجي متداول بكثرة.

يقصد به الشخص الذي يؤنس غيره، وهو اسم خليجي متداول بكثرة. آصف: يقصد به الحاذق أو الفطن، وهو اسم كاتب سيدنا سليمان.

يقصد به الحاذق أو الفطن، وهو اسم كاتب سيدنا سليمان. آرون: من الأسماء المميزة والتي تستخدم بكثرة للذكور، ويقصد به جبل القوة.

من الأسماء المميزة والتي تستخدم بكثرة للذكور، ويقصد به جبل القوة. آسر: اسم مشتق من أصل عربي، ويقصد به من يأسر العدو، وهو من الأسماء التي توحي بالقوة والشجاعة.

اسم مشتق من أصل عربي، ويقصد به من يأسر العدو، وهو من الأسماء التي توحي بالقوة والشجاعة. أبسل: يُقصد به الشجاع المقدام، هو مشتق من البسالة.

يُقصد به الشجاع المقدام، هو مشتق من البسالة. آلار: يعني الملك، وهو من الأسماء الخليجية ذات الأصول الإنجليزية.

يعني الملك، وهو من الأسماء الخليجية ذات الأصول الإنجليزية. أبلج: يُقصد به الجميل ذو الوجه الأبيض، كما يعني الأمر الواضح.

يُقصد به الجميل ذو الوجه الأبيض، كما يعني الأمر الواضح. أثاب: اسم خليجي من أصل عربي، ويُقصد به أعطى أو كافأ، كما أن الأثاب هو اسم لشجر التوت ذو الفروع الكثيفة.

اسم خليجي من أصل عربي، ويُقصد به أعطى أو كافأ، كما أن الأثاب هو اسم لشجر التوت ذو الفروع الكثيفة. أجيد: من الأسماء الخليجية المميزة التي توحي بالرفعة، ويعني صاحب العنق الطويل.

من الأسماء الخليجية المميزة التي توحي بالرفعة، ويعني صاحب العنق الطويل. أحنف: اسم ذكر من أصل عربي، يُقصد به التابع للمذهب الحنفي.

اسم ذكر من أصل عربي، يُقصد به التابع للمذهب الحنفي. أرغد: يُقصد به الأهنأ أو الأخصب، وهو اسم خليجي من أصل عربي.

يُقصد به الأهنأ أو الأخصب، وهو اسم خليجي من أصل عربي. أركان: يوحي بالقوة والعزة، ويعني سيد القوم وأشرفهم.

يوحي بالقوة والعزة، ويعني سيد القوم وأشرفهم. أسعد: يُقصد به صاحب السعادة والحظ الوفير.

يُقصد به صاحب السعادة والحظ الوفير. أصهب: يٌقصد به اللون الأصفر المائل للحمرة، وينحدر هذا الاسم من الأصول العربية.

أسماء أولاد خليجية بحرف الباء

رغبةً من الأهل في الخروج عن المألوف وعدم تسمية الذكور بالأسماء التقليدية، يتم التطرق إلى تسمية المولود بأسماء ذكور خليجية ولاسيما تلك التي تبدأ بحرف الباء لتتماشى مع اسم الأب والعائلة، ومن أشهر تلك الأسماء ما يلي:

يدر: اسم مميز من أصل عربي، ويعني القمر المكتمل المضيء.

اسم مميز من أصل عربي، ويعني القمر المكتمل المضيء. بحير: يحمل هذا الاسم عدة معاني ومنها مَن أكثر الشرب فأصيب بمرض البحر، أو من دهش عند رؤية البحر.

يحمل هذا الاسم عدة معاني ومنها مَن أكثر الشرب فأصيب بمرض البحر، أو من دهش عند رؤية البحر. بديع: من الأسماء العربية المميزة، وهو أحد أسماء الله الحسنى.

من الأسماء العربية المميزة، وهو أحد أسماء الله الحسنى. بدران: من الأسماء الخليجية الشائعة، وهو مثنى بدر، ويُقصد به القمر المكتمل.

من الأسماء الخليجية الشائعة، وهو مثنى بدر، ويُقصد به القمر المكتمل. براي: اسم مميز إنجليزي يوحي بالقوة، ويعني التل أو المُصلي.

اسم مميز إنجليزي يوحي بالقوة، ويعني التل أو المُصلي. برق: يُقصد به اللمعان، وهو اسم من أصل عربي ومتداول بكثرة في الدول العربية والخليج.

يُقصد به اللمعان، وهو اسم من أصل عربي ومتداول بكثرة في الدول العربية والخليج. براء: يعني من شفي من المرض، أو الشخص الطاهر، وهو من أصل عربي.

يعني من شفي من المرض، أو الشخص الطاهر، وهو من أصل عربي. باسل: اسم ذكر من أصل عربي، يُقصد به الشجاع الذي لا يهاب أي شيء.

اسم ذكر من أصل عربي، يُقصد به الشجاع الذي لا يهاب أي شيء. بادي: من الأسماء العربية المميزة والنادرة، ويُقصد به الفطين صاحب الرأي السديد.

من الأسماء العربية المميزة والنادرة، ويُقصد به الفطين صاحب الرأي السديد. باسيم: مشتق من بسيم، ويعني الضاحك الباسم.

مشتق من بسيم، ويعني الضاحك الباسم. باكر: اسم عربي يعني أول النهار، أو المُبكر.

أسماء أولاد خليجية بحرف التاء

اختيار اسم جميل يتماشى مع طابع الذكر وشخصيته هي أولى خطوات السعادة للأبناء، وبالتالي يتجه بعض الآباء والأمهات إلى تسمية مولودهم الذكر بأسماء خليجية ذكور تبدأ بحرف التاء، لكونها من الأحرف اللطيفة سهلة النطق، وإليكم احلى أسماء أولاد بحرف التاء:

تالد: اسم ذكر يوحي بالأصالة والعزة، ويُقصد به العتيق والعريق.

اسم ذكر يوحي بالأصالة والعزة، ويُقصد به العتيق والعريق. تاج: اسم ذكر من أصل عربي، ويعني الإكليل الذي يوضع فوق الرأس.

اسم ذكر من أصل عربي، ويعني الإكليل الذي يوضع فوق الرأس. تيمن: يُقصد به أخذ البركة من شيء، وهو من الأسماء الخليجية النادرة.

يُقصد به أخذ البركة من شيء، وهو من الأسماء الخليجية النادرة. تمار: اسم مميز من أصل عربي، يعني بائع التمر.

اسم مميز من أصل عربي، يعني بائع التمر. تيام: يُقصد به شدة الحب، أو الولع الشديد بشخص أو بشيء.

يُقصد به شدة الحب، أو الولع الشديد بشخص أو بشيء. تائب: اسم عربي جميل، يعني الغفران والتوبة إلى الله.

اسم عربي جميل، يعني الغفران والتوبة إلى الله. تحسين: يُقصد به تجميل أو الحسن.

يُقصد به تجميل أو الحسن. تميم: اسم من أصل عربي، يعني كامل الأوصاف والخلق.

اسم من أصل عربي، يعني كامل الأوصاف والخلق. تريم: يُقصد به الشخص المتواضع إلى الله، وهو اسم عربي مميز غير شائع.

يُقصد به الشخص المتواضع إلى الله، وهو اسم عربي مميز غير شائع. تيمور: يُقصد به عرين الأسد، ويوحي الاسم بالقوة والعزة.

أسماء أولاد خليجية بحرف الثاء

يذخر حرف الثاء بالكثير من الأسماء العربية والخليجية ذات المعاني الفريدة والراقية والتي يفضلها الكثير من الآباء؛ حيث إنها تحمل طابع مميز وجذاب؛ لذا سنلقي الضوء على أسماء أولاد خليجية نادرة بحرف الثاء:

ثقيب: يُقصد به الشيء المضيء الملفت للنظر، وهو اسم نادر ذو أصل عربي.

يُقصد به الشيء المضيء الملفت للنظر، وهو اسم نادر ذو أصل عربي. ثمار: يعني نتيجة التعب والجهد، وهو اسم مميز من أصل عربي تم استخدامه من قبل العرب للدلالة على الرحمة والمودة.

يعني نتيجة التعب والجهد، وهو اسم مميز من أصل عربي تم استخدامه من قبل العرب للدلالة على الرحمة والمودة. ثامر: من أصل عربي يُقصد به الثمار الناضجة، ويشير إلى الغنى الفاحش.

من أصل عربي يُقصد به الثمار الناضجة، ويشير إلى الغنى الفاحش. ثعل: اسم جميل يوحي بالقوة، ويعني أنثى الثعلب، وهو من الأسماء العربية الغير منتشرة بكثرة.

اسم جميل يوحي بالقوة، ويعني أنثى الثعلب، وهو من الأسماء العربية الغير منتشرة بكثرة. ثمين: اسم ذكر من أصل عربي، يعني النفيس الذي لا يقدر بثمن.

اسم ذكر من أصل عربي، يعني النفيس الذي لا يقدر بثمن. ثنيان: يُقصد به الرجل المتمايل في المشي، وهو اسم جميل من أصل عربي تمامًا.

يُقصد به الرجل المتمايل في المشي، وهو اسم جميل من أصل عربي تمامًا. ثبيت: يعني الحكيم العاقل، وهو اسم عربي غير متداول.

يعني الحكيم العاقل، وهو اسم عربي غير متداول. ثروان: اسم عربي يقصد به صاحب الجاه والمال الكثير.

اسم عربي يقصد به صاحب الجاه والمال الكثير. ثمود: يُقصد به ماء المطر، وتم ذكره في القرآن الكريم.

يُقصد به ماء المطر، وتم ذكره في القرآن الكريم. ثابر: اسم عربي مذكر، يُقصد به الطارد للغير، أو حبس النفس لمدة.

أسماء أولاد خليجية بحرف الجيم

تسعى كل أم لاختيار اسم مميز وقوي لمولودها الذكر؛ لذا تتجه إلى الأسماء الخليجية الفخمة ذات المعاني التي تناسب مواليد الصبيان، وإليكم مجموعة من أفضل أسماء مواليد ذكور خليجية تبدأ بحرف الجيم:

جوبان: اسم عربي يوحي بالقوة ويعني الراعي بالفارسية.

اسم عربي يوحي بالقوة ويعني الراعي بالفارسية. جهاد: من الأسماء الخليجية المتداولة بكثرة، ويُقصد به الكفاح أو النضال أو الأرض المستوية.

من الأسماء الخليجية المتداولة بكثرة، ويُقصد به الكفاح أو النضال أو الأرض المستوية. جعبة: اسم عربي مميز ونادر، ويُقصد به كنانة النشاب.

اسم عربي مميز ونادر، ويُقصد به كنانة النشاب. جمال: يعني عظيم بياض الرأس، وهو من الأسماء العربية المنتشرة.

يعني عظيم بياض الرأس، وهو من الأسماء العربية المنتشرة. جازم: يقصد به قاطع الشيء، وهو اسم مميز من أصل عربي.

يقصد به قاطع الشيء، وهو اسم مميز من أصل عربي. جاد الله: يُقصد به الهبة أو العطية من الله.

يُقصد به الهبة أو العطية من الله. جابر: يعني المصلح أو المصلح للكسير، أو المنقذ.

أسماء أولاد خليجية بحرف الدال

يتم الاستعانة بأسماء الذكر الخليجية التي تبدأ بحرف الدال؛ لكونها أحد الحروف الأبجدية ذات النطق السلس، كما أنها تحتوي على عدد كبير من أسماء أولاد جديده خليجية، وتتمثل أشهرها في الآتي:

دوسر: يعني الرجل المقدام الشجاع، أو الأسد، ويوحي الاسم بالقوة.

يعني الرجل المقدام الشجاع، أو الأسد، ويوحي الاسم بالقوة. درويش: اسم عربي جميل، يعني الراهب أو المتعبد.

اسم عربي جميل، يعني الراهب أو المتعبد. دالي: يُقصد به الرجل اللطيف، كما يطلق على العنب الأسود.

يُقصد به الرجل اللطيف، كما يطلق على العنب الأسود. دياب: محرف من الذئاب جمع ذئب، وهو اسم عربي مستخدم بكثرة.

محرف من الذئاب جمع ذئب، وهو اسم عربي مستخدم بكثرة. ديسم: يعني العطوف أو الظلام، كما أنه ينطبق على اسم أحد أنواع النباتات.

يعني العطوف أو الظلام، كما أنه ينطبق على اسم أحد أنواع النباتات. دوران: يقصد به الرجل الغريب عن وطنه.

يقصد به الرجل الغريب عن وطنه. دان: اسم عربي يعني الشيء القريب، أو السيطرة على شيء وامتلاكه.

اسم عربي يعني الشيء القريب، أو السيطرة على شيء وامتلاكه. درغام: يعني الشخص الشجاع، كما يشير إلى الأسد أو الشيء الصلب.

يعني الشخص الشجاع، كما يشير إلى الأسد أو الشيء الصلب. ديجان: من الأسماء العربية النادرة، ويُقصد به التصرف أو القيام بشيء.

من الأسماء العربية النادرة، ويُقصد به التصرف أو القيام بشيء. داوود: يعني المحبوب، وهو من أصل عربي.

يعني المحبوب، وهو من أصل عربي. داغر: يعني الشخص اللئيم أو المفسد.

أسماء أولاد خليجية بحرف الذال

يبذل الآباء والأمهات جهدًا كبيرًا لتسمية مولودهم الذكر باسم جميل وغير تقليدي؛ ليفتخر باسمه الذي سيلازمه طوال حياته، وبالتالي يتطرق الأهالي إلى الأسماء الخليجية ولا سميا أ سماء أولاد فخمة سعودية بحرف الذال والتي تتمثل في الآتي:

ذبيان: اسم عربي يعني العطشان أو الذابل.

اسم عربي يعني العطشان أو الذابل. ذاكر: من أصل عربي، يُقصد به دائم الذكر والتسبيح لله.

من أصل عربي، يُقصد به دائم الذكر والتسبيح لله. ذياد أو تُقال زياد: من الأسماء العربية المتداولة بكثرة، ويعني دافع.

من الأسماء العربية المتداولة بكثرة، ويعني دافع. ذكير: يحمل الأصل العربي، ويعني من يجيد الحفاظ والذكر، كما يشير إلى المعدن الجيد.

يحمل الأصل العربي، ويعني من يجيد الحفاظ والذكر، كما يشير إلى المعدن الجيد. ذاخر: من أصل عربي، ويعني الثري أو الفاخر.

من أصل عربي، ويعني الثري أو الفاخر. ذكار: اسم عربي ذو معنى جميل، يُقصد به كثير الذكر.

أسماء أولاد خليجية بحرف السين

هناك العديد من الأسماء الخليجية التي تبدأ بحرف السين وتصلح لتسمية المولود الذكر؛ نظرًا لمعناها الجميل والفخم، وإليكم مجموعة من أفضل أسماء أولاد خليجية قديمة وحديثة تبدأ بحرف السين:

سادن: يقصد به خادم الكعبة المشرفة أو البواب أو الحاجب.

يقصد به خادم الكعبة المشرفة أو البواب أو الحاجب. ساطع: اسم ذكر مميز من أصل عربي يعني المضيء.

اسم ذكر مميز من أصل عربي يعني المضيء. سالار: اسم من اصل فارسي ولكنه متداول في دول الخليج، ويعني الوالي أو القائد.

اسم من اصل فارسي ولكنه متداول في دول الخليج، ويعني الوالي أو القائد. ساعف: من أصل عربي، يُقصد به المساعد أو المعاون.

من أصل عربي، يُقصد به المساعد أو المعاون. ساجد: يعني الراكع الذي يضع جبهته على الأرض للصلاة، وهو من الأسماء العربية الجميلة.

يعني الراكع الذي يضع جبهته على الأرض للصلاة، وهو من الأسماء العربية الجميلة. سامح: من الأسماء العربية المنتشرة بكثرة، ويعني الكريم المسامح.

من الأسماء العربية المنتشرة بكثرة، ويعني الكريم المسامح. سالم: اسم جميل للذكر من أصل عربي، يعني البريء المعافى من العيوب.

اسم جميل للذكر من أصل عربي، يعني البريء المعافى من العيوب. سباعي: من أصل عربي يعني الجسد التام، أو الجمل العظيم.

من أصل عربي يعني الجسد التام، أو الجمل العظيم. سرمد: يُقصد به الشيء الأزلي، أو الليل الطويل، وينحدر من أصل عربي.

يُقصد به الشيء الأزلي، أو الليل الطويل، وينحدر من أصل عربي. سري الدين: اسم مركب مميز، وهو مشتق من الفعل سَرى.

أسماء أولاد خليجية بحرف الشين

عندما يكون المواليد توائم، يمكن الاستعانة بأسماء توائم أولاد خليجية تبدأ بحرف الشين والتي تيسر مهمة اختيار اسم مميز للمولودين، وخاصةً أسماء أولاد إماراتية التي توحي بالرفعة والفخر، وتتمثل أشهر أسماء الأولاد الإماراتية فيما يلي:

شامي: اسم جميل للذكور من أصل عربي، وهو منسوب لبلاد الشام .

اسم جميل للذكور من أصل عربي، وهو منسوب لبلاد الشام شاهر: يقصد به الرافع لسيفه، أو الشيء الواضح.

يقصد به الرافع لسيفه، أو الشيء الواضح. شبل: اسم عربي يوحي بالقوة، ويٌقصد به صغير الأسد.

اسم عربي يوحي بالقوة، ويٌقصد به صغير الأسد. شداد: اسم جميل من أصل عربي، ويعني المقدام والشجاع.

اسم جميل من أصل عربي، ويعني المقدام والشجاع. شهاب: يُقصد به الشيء المضيء المتولد من النار، ويحمل الأصل العربي.

يُقصد به الشيء المضيء المتولد من النار، ويحمل الأصل العربي. شهدان: يُقصد به من يشهد بالحق، وهو اسم للذكور من أصل عربي.

يُقصد به من يشهد بالحق، وهو اسم للذكور من أصل عربي. شيبان: من الأسماء العربية النادرة، ويعني من ابيّض شعره.

من الأسماء العربية النادرة، ويعني من ابيّض شعره. شيث: يُقصد به العطية أو الهبة العظيمة من الله.

يُقصد به العطية أو الهبة العظيمة من الله. شوقي: اسم عربي شائع، وهو منسوب إلى الشوق بمعنى اللهفة.

أسماء أولاد خليجية بحرف الميم

يعد حرف الميم من الحروف الأبجدية المميزة والذي يجده الكثير من الأهالي مناسبًا وجميلًا لتسمية المولود مقارنةً بغيره من الحروف الأبجدية، وإليكم مجموعة من الأسماء الخليجية للذكور والتي تبدأ بحرف الميم:

مؤيد: اسم عربي مذكر، يعني الداعم أو المساعد، وهو من الأسماء المتداولة بكثرة في الدول العربية.

اسم عربي مذكر، يعني الداعم أو المساعد، وهو من الأسماء المتداولة بكثرة في الدول العربية. ماجد: اسم مميز من أصل عربي، يُقصد به حسن الخُلق أو كثير الشرف والمجد.

اسم مميز من أصل عربي، يُقصد به حسن الخُلق أو كثير الشرف والمجد. مالك: يعني المتمكن والمالك للشيء، وهو عربي الأصل.

يعني المتمكن والمالك للشيء، وهو عربي الأصل. ماوية: يُقصد به المرآة، وهو اسم عربي يصلح للذكور والإناث.

يُقصد به المرآة، وهو اسم عربي يصلح للذكور والإناث. مباهي: اسم عربي مذكر، ويعني المتفاخر.

اسم عربي مذكر، ويعني المتفاخر. متوكل: يُقصد به المستسلم لله، وهو اسم شائع في الكثير من الدول العربية.

يُقصد به المستسلم لله، وهو اسم شائع في الكثير من الدول العربية. مثاب: يُقصد به العودة إلى الصحة والسلامة، أو يقصد به الملجأ.

يُقصد به العودة إلى الصحة والسلامة، أو يقصد به الملجأ. مجاهد: يعني المحارب في سبيل الله، وهو مشتق من اسم الفاعل جاهد.

يعني المحارب في سبيل الله، وهو مشتق من اسم الفاعل جاهد. مجد: يعني العزة والرفعة، وهو من الأسماء العربية التي تصلح للذكور والإناث.

يعني العزة والرفعة، وهو من الأسماء العربية التي تصلح للذكور والإناث. محجوب: يُقصد به المستور أو الممنوع، وهو اسم عربي منتشر.

يُقصد به المستور أو الممنوع، وهو اسم عربي منتشر. محرز: من أصل عربي ويعني حقق وحاز ونال الشيء

أسماء أولاد خليجية بحرف النون

يوفر حرف النون مجموعة كبيرة من الأسماء الخليجية التي تُساعد الكثير من الآباء والأمهات في اختيار اسم فريد لمولودهم الذكر، وإليكم أجمل اسامي خليجيه للأولاد والتي تبدأ بحرف النون:

نبيل: اسم عربي يعني الشخص الشريف أو النزيه.

اسم عربي يعني الشخص الشريف أو النزيه. نائر: من الأسماء العربية النادرة، ويعني الشيء المنير أو المضيء

من الأسماء العربية النادرة، ويعني الشيء المنير أو المضيء نابغ: يُقصد به العبقري أو الذكي، ويحمل الأصل العربي.

يُقصد به العبقري أو الذكي، ويحمل الأصل العربي. ناجح: يعني المتفوق، وهو من الأسماء العربية المميزة المتداولة بكثرة.

يعني المتفوق، وهو من الأسماء العربية المميزة المتداولة بكثرة. ناجد: يعني الشجاع أو الواضح أو الغالب، وهو اسم عربي يوحي بالرفعة وعلو الشأن.

وفي نهاية المقال، نكون قد استنتجنا أنه غالبا عندما يكون جنس المولود ذكر، يهتم الآباء والأمهات بالبحث عن اسم مميز له يتماشى مع صفاته، وبالتالي يلجأ الكثير منهم إلى أسماء أولاد خليجية تحمل معاني جميلة ومناسبة لطبيعة الذكر، والتي ذكرنا الكثير منها في هذا المقال، آملين ان يحوزوا على إعجابكم.