أجمل أسماء أولاد فخمة سعودية ومعانيها

يبحث العديد من الأزواج السعوديين عن اختيار أسماء أولاد فخمة سعودية بحيث تحمل الطابع السعودي الأصيل، إذ يعمل الوالدين على ربط اسم الابن بالوالد ليعطيه وقار وهيبة، لذا فأول شيء يفكر فيه الزوجين عند معرفة حدوث الحمل هو البحث عن أسماء أولاد فخمة سُعُودية، كما يسعى الوالدين أن يتماشى الاسم مع العائلة، لكن في بعض الحالات قد نجد صعوبة في فهم معنى الاسم، لذا سنوضح لكم معاني بعض الأسماء السعودية.

أسماء أولاد حلوة وفخمة سعودية

تنتشر في المملكة الكثير من أسماء أولاد حلوة وفخمة سعودية الأصل، التي يمكن أن تسمي بها ذكور المواليد، وتختلف أسماء الشيوخ وكبار الدولة عن غيرهم من البدو، وأبناء الشعب السعودي، إليك 12 أسم ولادي فخم سعودي:

خالد: اسم جميل بدل على البقاء والخلود.

اسم جميل بدل على البقاء والخلود. فيصل: أحد الأسماء المشهورة المحبوبة، ويقصد به العدل والإنصاف.

أحد الأسماء المشهورة المحبوبة، ويقصد به العدل والإنصاف. عبد العزيز: من الأسماء المضافة، ويقصد به الشخص الذي يعبد الله حق عبادته.

من الأسماء المضافة، ويقصد به الشخص الذي يعبد الله حق عبادته. سُليمان: من الأسماء العربية المشهورة، ويقصد به السلامة من كل سوء أو مرض.

من الأسماء العربية المشهورة، ويقصد به السلامة من كل سوء أو مرض. سَلمان: يقصد به الصفو وعدم وجود أي عيب أو خلل بالشخص.

يقصد به الصفو وعدم وجود أي عيب أو خلل بالشخص. سعود: أحد الأسماء المحببة، ويتسم هذا الشخص بإقباله على الحياة بالرضا والابتسامة الدائمة.

أحد الأسماء المحببة، ويتسم هذا الشخص بإقباله على الحياة بالرضا والابتسامة الدائمة. أشهب: يقصد به الشخص شديد البياض، الذي لا يخالطه أي سواد.

يقصد به الشخص شديد البياض، الذي لا يخالطه أي سواد. أصيل: أحد الأسماء السُّعُودية المشهورة، إذ يتسم صاحبه بالأصالة.

أحد الأسماء السُّعُودية المشهورة، إذ يتسم صاحبه بالأصالة. فهد: يأتي هذا الاسم من حيوان الفهد، إذ يعد من أسرع الحيوانات وأذكاها، لذا يتسم صاحب الاسم بالسرعة والذكاء.

يأتي هذا الاسم من حيوان الفهد، إذ يعد من أسرع الحيوانات وأذكاها، لذا يتسم صاحب الاسم بالسرعة والذكاء. جعفر: يقصد به النهر الممتلئ تمامًا.

يقصد به النهر الممتلئ تمامًا. بدر: يقصد به اكتمال القمر وتمامه.

أسماء أولاد فخمة ملكية سعودية

من المعروف عن المملكة السعودية امتلاكها أسماء أطفال ذكور مميزة خاصة أسماء الملوك والأمراء، إذ يعبر اسم المولد على العراقة والأصالة والانتماء إلى الطبقة الحاكمة، لذا يسعى البعض للبحث عن أسماء أولاد فخمة سعودية للتباهي بها، والاعتزاز بالفئة الحاكمة، ومن أسماء أولاد فخمة ملكية سعودية:

رافل: يقصد به الشخص المتباهي المتفاخر.

يقصد به الشخص المتباهي المتفاخر. رافي: ويتسم هذا الشخص بأنه مُصلح ومسالم وذا قلب كبير.

ويتسم هذا الشخص بأنه مُصلح ومسالم وذا قلب كبير. رافع: يقصد به الضوء الساطع اللامع الذي يأتي مع البرق.

يقصد به الضوء الساطع اللامع الذي يأتي مع البرق. راجي: يقصد به الشخص البشوش الممتلئ بالأمل، والبعيد عن اليأس.

يقصد به الشخص البشوش الممتلئ بالأمل، والبعيد عن اليأس. راني: يقصد به الشخص الطموح الذي يسعى لتحقيق الأفضل.

يقصد به الشخص الطموح الذي يسعى لتحقيق الأفضل. رئبال: يتسم صاحب الاسم بالشجاعة والقوة، إذ إنه أحد أسماء الأسد.

يتسم صاحب الاسم بالشجاعة والقوة، إذ إنه أحد أسماء الأسد. رائف: يقصد به الشخص الطيب الرحيم الذي يرحم من حوله ويرأف بهم.

يقصد به الشخص الطيب الرحيم الذي يرحم من حوله ويرأف بهم. رِئال: يعد هذا الاسم من الأسماء المميزة، إذ إنه من صغار النعام.

يعد هذا الاسم من الأسماء المميزة، إذ إنه من صغار النعام. آسر: يتسم صاحب هذا الاسم بالقوة والقدرة على التغلب على عدوه وخصمه.

يتسم صاحب هذا الاسم بالقوة والقدرة على التغلب على عدوه وخصمه. إياس: واحد من أجمل أسماء أولاد فخمة سعودية، ويقصد به الشخص كثير العطاء، الكريم.

واحد من أجمل أسماء أولاد فخمة سعودية، ويقصد به الشخص كثير العطاء، الكريم. خاطر: أحد الأسماء السعودية المنتشرة في العالم العربي، ويقصد به الأمور الخاطرة التي تخطر على القلب.

أحد الأسماء السعودية المنتشرة في العالم العربي، ويقصد به الأمور الخاطرة التي تخطر على القلب. براء: يقصد به الشفاء من كافة الأمور السيئة والأمراض.

يقصد به الشفاء من كافة الأمور السيئة والأمراض. لبيد: أحد الأسماء الملكية السعودية، ويقصد به الإقامة في المكان وعدم تركه.

أحد الأسماء الملكية السعودية، ويقصد به الإقامة في المكان وعدم تركه. أرسلان : تم استخلاص هذا الاسم من الترك، ويقصد به الشخص الشجاع والقوي كالأسد.

: تم استخلاص هذا الاسم من الترك، ويقصد به الشخص الشجاع والقوي كالأسد. يامن: يقصد به الشخص المميز المعروف بين قومه.

يقصد به الشخص المميز المعروف بين قومه. الميمون: يقصد به أصحاب اليمين.

يقصد به أصحاب اليمين. ريان: من الأسماء المنتشرة في الدول العربية الفخمة، ويقصد به ارتواء الغصن الأخضر.

من الأسماء المنتشرة في الدول العربية الفخمة، ويقصد به ارتواء الغصن الأخضر. زاجل: أحد الأسماء الملكية المميزة ويقصد به الشخص القيادي.

أحد الأسماء الملكية المميزة ويقصد به الشخص القيادي. أديب: الشخص الذي يتسم بالأخلاق العالية والاحترام.

الشخص الذي يتسم بالأخلاق العالية والاحترام. زاهر: يقصد به الشخص الصافي الزاهي اللامع.

يقصد به الشخص الصافي الزاهي اللامع. زهير: أحد أنواع النباتات المعروفة.

أحد أنواع النباتات المعروفة. ساجي: وهو الشخص الهادئ، المطيع.

وهو الشخص الهادئ، المطيع. ساري: يعنى السحاب الموجود بالسماء مساءًا.

يعنى السحاب الموجود بالسماء مساءًا. سامر: يقصد به الشخص الذي يسهر طوال الليل.

يقصد به الشخص الذي يسهر طوال الليل. سطام: يدل على الشدة، فهو أحد أسماء السيوف.

يدل على الشدة، فهو أحد أسماء السيوف. رامز: يقصد به الإشارة إلى شيء معين.

أسماء أولاد سعودية فخمة

زاد في الآونة الأخيرة الإقبال على التسميه بأسماء أولاد خليجية، لذلك جمعنا لك أفضل أسماء أولاد سعودية فخمة ومنها:

أيسر: يتميز صاحب هذا الاسم بالسهولة في التعامل مع الآخرين.

يتميز صاحب هذا الاسم بالسهولة في التعامل مع الآخرين. يمان: يأتي هذا الاسم من البركة والخير.

يأتي هذا الاسم من البركة والخير. يامن: يتميز صاحب الاسم بالبركة والعطاء.

يتميز صاحب الاسم بالبركة والعطاء. سام: من الأسماء المحببة، إذ إنه من أسماء المعدن الأصفر.

من الأسماء المحببة، إذ إنه من أسماء المعدن الأصفر. دالي: من الأسماء الملكية الفخمة، فهو أحد أسماء العنب الأسود الثمين.

من الأسماء الملكية الفخمة، فهو أحد أسماء العنب الأسود الثمين. وسام: يتميز صاحب الاسم بالمكانة العالية، فهو يعنى التكريم الذي يُعلَّق على الصدر.

يتميز صاحب الاسم بالمكانة العالية، فهو يعنى التكريم الذي يُعلَّق على الصدر. أيهم: يتميز صاحب هذا الاسم بالشجاعة، فهو أحد أسماء الأسد في اللغة العربية.

يتميز صاحب هذا الاسم بالشجاعة، فهو أحد أسماء الأسد في اللغة العربية. يزن: يقصد به تحقيق الموازنة المحمودة والمساواة والعدالة.

يقصد به تحقيق الموازنة المحمودة والمساواة والعدالة. نصير: يتميز هذا الشخص بنصرته للحق والإعانة على تحقيق العدالة.

يتميز هذا الشخص بنصرته للحق والإعانة على تحقيق العدالة. أدهم: من الأسماء الملكية السعودية، وهو يدل على الشجاعة، إذ إنه من أسماء الأسد.

من الأسماء الملكية السعودية، وهو يدل على الشجاعة، إذ إنه من أسماء الأسد. حسام: يقصد به الشخص الحاسم الذي ينصر الحق.

يقصد به الشخص الحاسم الذي ينصر الحق. حاتم: يقصد به الشخص الحاكم والكرم، ويفضل البعض تسمية هذا الاسم نسبة إلى حاتم الطائي.

يقصد به الشخص الحاكم والكرم، ويفضل البعض تسمية هذا الاسم نسبة إلى حاتم الطائي. حمد: يقصد به الكرم والشخص كثير الحمد.

أسماء أولاد فخمة سعودية قديمة

يتمسك البعض بالأسماء القديمة على اعتبار أنها من التراث، وتحمل طابع العراقة والأصالة، لذا فنجدها تنتشر خاصة عند البدو، إذ لا يزالون يتمسكون بالأسماء القديمة كشيئًا من تخليد الذكري، وسوف نعرض في السطور التالية أسماء أولاد فخمة سعودية قديمة:

سعيد: أحد الأسماء الفخمة المنتشرة منذ القدم، وتوحي بالسعادة والتفاؤل.

أحد الأسماء الفخمة المنتشرة منذ القدم، وتوحي بالسعادة والتفاؤل. سعد: يقصد بها السعادة والشعور بالرضا والفرح.

يقصد بها السعادة والشعور بالرضا والفرح. راضي: هو الشخص القنوع، الراضي بما يواجهه في حياته، ولا يسخط على حياته.

هو الشخص القنوع، الراضي بما يواجهه في حياته، ولا يسخط على حياته. حِمدان: وهو الشخص الذي يحمد الناس ويثنى عليهم.

وهو الشخص الذي يحمد الناس ويثنى عليهم. بلال: يوحي هذا الاسم بالقدرة على تحقيق الفوز والانتصار على الباطل.

يوحي هذا الاسم بالقدرة على تحقيق الفوز والانتصار على الباطل. حَمد: يأتي هذا الاسم من أحمد، ويحمل صاحب الاسم أفضل الصفات وأحسنها.

يأتي هذا الاسم من أحمد، ويحمل صاحب الاسم أفضل الصفات وأحسنها. زبيد: يوحى هذا الاسم بالكرم والعطاء والجود.

يوحى هذا الاسم بالكرم والعطاء والجود. زيد: يوحى هذا الاسم بالزيادة والبركة.

يوحى هذا الاسم بالزيادة والبركة. زيدان: دليل على الكثرة والبركة، ومشتق من اسم زيد.

دليل على الكثرة والبركة، ومشتق من اسم زيد. حَفص: هو أحد أسماء الشبل وهو صغير الأسد.

هو أحد أسماء الشبل وهو صغير الأسد. برهان: يوحى هذا الاسم بالدليل والحُجة والبرهان.

يوحى هذا الاسم بالدليل والحُجة والبرهان. بديع: وهو الشيء شديد الجمال، المثالي والفريد من نوعه.

وهو الشيء شديد الجمال، المثالي والفريد من نوعه. بدران: جاء هذا الاسم من البدر وهو القمر في نصف الشهر الهجري.

جاء هذا الاسم من البدر وهو القمر في نصف الشهر الهجري. بركة: يدل هذا الاسم على الرضا والخير والزيادة المستمرة.

أسماء أولاد فخمة سعودية غريبة

انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء التي يراها البعض غريبة، وتأتي هذه الأسماء نتيجة اختلاط وتبادل الثقافات بين الدول العربية والغربية، ومن أكثر أسماء الأولاد الفخمة السعودية الغريبة:

أيسر: كناية عن الجلوس في الجهة اليسري، وتسهيل الأمور.

كناية عن الجلوس في الجهة اليسري، وتسهيل الأمور. ساجي: يقصد به الدوام والسكون والهدوء.

يقصد به الدوام والسكون والهدوء. هزاع: وهو الشيء المكسور السريع.

وهو الشيء المكسور السريع. ميثون: وهو الشيء النشط، الفعال والخطير.

وهو الشيء النشط، الفعال والخطير. بتال: وهو الشخص الذي يعتكف للعبادة فقط.

وهو الشخص الذي يعتكف للعبادة فقط. ذمام: يقصد به الأمانة والعهد والكفالة.

يقصد به الأمانة والعهد والكفالة. نايف: وهو الشيء المرتفع، والشخص كثير العطاء.

وهو الشيء المرتفع، والشخص كثير العطاء. أسد: وهو إشارة إلى الشجاعة والإقدام، فهو اسم أشرس وأقوي الحيوانات.

وهو إشارة إلى الشجاعة والإقدام، فهو اسم أشرس وأقوي الحيوانات. ميثم: وهو إشارة إلى الشخص العداء.

وهو إشارة إلى الشخص العداء. يندر: وهو مكان وقوف السفن ومرساها.

وهو مكان وقوف السفن ومرساها. حامز: وهو الشخص خفيف الظل، المرح.

وهو الشخص خفيف الظل، المرح. أشهم: الشخص الذكي، عزيز النفس والشخص الشهم.

الشخص الذكي، عزيز النفس والشخص الشهم. تالد: وهو الشخص الذي يرتبط بالقديم، فهو يعنى العراقة والأصالة.

وهو الشخص الذي يرتبط بالقديم، فهو يعنى العراقة والأصالة. تلال: وهو الشيء المرتفع عن الأرض، فهو دليل على ارتفاع المكانة وعلو الهمة.

وهو الشيء المرتفع عن الأرض، فهو دليل على ارتفاع المكانة وعلو الهمة. تائب: وهو الشخص الأواب، كثير التوبة.

وهو الشخص الأواب، كثير التوبة. بيان: وهو الشيء الواضح، وهو من أسماء الغزال.

أسماء أولاد سعودية حديثة

عند حدوث حمل يبدأ الزوجين في التفكير عن اسم جميل وجديد للمولود، حتي يتناسب مع عصره ويفتخر باسمه عندما يكبر ويكون بين أصدقاءه، لذا سنقدم لكم أحدث أسماء أولاد فخمة سعودية لمساعدة الوالدين على اختيار اسم المولود الذكر:

ضرغام: وهو أحد أسماء الأسد، وهو يوحي بالشجاعة والقوة.

وهو أحد أسماء الأسد، وهو يوحي بالشجاعة والقوة. بَسيل: يدل على الشخص الشجاع المقدام.

يدل على الشخص الشجاع المقدام. أصيل: كناية عن العراقة والتمسك بالأصل والتقاليد.

كناية عن العراقة والتمسك بالأصل والتقاليد. هُمام: وهو الشخص صاحب الهمة، والشجاعة.

وهو الشخص صاحب الهمة، والشجاعة. سنان: وهو الشخص المقاتل، فهو اسم نصل الرمح.

وهو الشخص المقاتل، فهو اسم نصل الرمح. نيشان: وهذا الاسم يعنى الإشارة وهو اسم كردي.

وهذا الاسم يعنى الإشارة وهو اسم كردي. كِنان: كناية عن الستر والتغافل عن الأمور.

كناية عن الستر والتغافل عن الأمور. تمام: يقصد به اكتمال الشيء وإنهاءه.

يقصد به اكتمال الشيء وإنهاءه. تيم الله: وهو اسم يشبه عبد الله.

وهو اسم يشبه عبد الله. آسر: وهو دليل على الشجاعة والتغلب على العدو والانتصار عليه.

وهو دليل على الشجاعة والتغلب على العدو والانتصار عليه. أويس: أحد أسماء صغار الذئاب.

أحد أسماء صغار الذئاب. فياض: وهو الشخص الكريم، كثير العطاء.

وهو الشخص الكريم، كثير العطاء. إيهاب: وهو إعطاء شخص آخر الشيء بطيب خاطر ووهبه إياه.

وهو إعطاء شخص آخر الشيء بطيب خاطر ووهبه إياه. عباد: الشخص كثير العبادة والتقرب إلى الله.

الشخص كثير العبادة والتقرب إلى الله. كيان: يوحى هذا الاسم بالمكانة العالية المرموقة.

يوحى هذا الاسم بالمكانة العالية المرموقة. ضِرار : أحد أسماء الأسد، فيوحي بالشجاعة.

: أحد أسماء الأسد، فيوحي بالشجاعة. عز: وهو الشخص الشجاع، عزيز النفس.

وهو الشخص الشجاع، عزيز النفس. وسيم: يوحي بجمال ورقة حامل الاسم.

يوحي بجمال ورقة حامل الاسم. سام: أحد أسماء السيف.

أحد أسماء السيف. عُمر: يجمع حامل هذا الاسم بين الدنيا والدين.

يجمع حامل هذا الاسم بين الدنيا والدين. عمار: يوحي بالإعمار وسكن المنزل.

يوحي بالإعمار وسكن المنزل. عامر: كناية عن طول العمر.

كناية عن طول العمر. معاذ: يقصد به الشخص المحصن بالله.

أخيرًا، يمكننا القول بأن هناك عدة أسماء أولاد فخمة سعودية، منها الحديثة والقديمة، لذا إذا كنت تخطط للإنجاب فيمكنك اختيار من بين الأسماء التي عرضناها في السطور السابقة، وعليك الحرص في اختيار اسم جميل لطفلك حتى تشعره بالحب والفخر بين أصدقاءه عندما يكبر، فقد قدمنا لكم مجموعة متنوعة من أسماء أولاد فخمة وملكية سعودية حديثة وقديمة وكذلك بعض الأسماء السعودية الغريبة.