البوابة - قبل أن تختار اسم مولودك، اطلع أولاً على قائمة أسماء أولاد مسيحية جديدة ومميزة، وانتقي من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك، حيث يبحث الكثير من الأسر المسيحية عن هذه النوعية من الأسماء، فقط تابع المقال:
أسماء أولاد مسيحية جديدة
- رفائيل: معنى اسم رفائيل السلامة والشفاء.
- نرسيس: معنى اسم نرسيس ورود النرجس.
- هاكوب: معنى اسم هاكوب الشخص الذي يخلف غيره في الحكم.
- باتريس: معنى اسم باتريس هو الشخص النبيل الخلوق.
- روجر: معنى اسم روجر الرمح الذي يستخدم في الرمي أو الصيد أو القتال.
- رينيه: معنى اسم رينيه الإنسان الذي ولد من جديد.
- كارتيرون: معنى اسم كارتيرون عين الصقر الحادة.
- نوفاك: معنى اسم نوفاك الشخص ذو الحظ الجيد.
أسماء مسيحية جديدة
- أدونيس: معنى اسم أدونيس هو لقب يتم إطلاقه على الإله.
- إيلي: معنى اسم إيلي هو صاحب العلو والرفعة.
- نقولا: معنى اسم نقولا هو المنتصر.
- مارسيل: معنى اسم مارسيل المنتمي لشهر مارس الميلادي.
- نيسان: معنى اسم نيسان البداية الجيدة.
- مارون: معنى اسم مارون القائد أو الحاكم.
- بتراكي: معنى اسم بتراكي الصخرة الصلبة القوية.
- توما: معنى اسم توما هو اسم قديس مسيحي.
- أميل: معنى اسم أميل هو الشخص الذي يكد ويشقى ويبذل جهده للحصول على ما يرغب.
- جوزيف: معنى اسم جوزيف مأخوذ من الاسم العربي يوسف.
- كابي: معنى اسم كابي هو الذي يتمتع بلطف ورحمة الله.
- صليبا: معنى اسم صليبا هي رمز للدين المسيحي.
- بارتلمي: معنى اسم بارتلمي مأخوذ من القديس بارتلمي المذكور في الإنجيل.
- فرانسيس: معنى اسم فرانسيس هو الشخص الذي يتمتع بكامل حريته.
- ميشيل: معنى اسم ميشيل هو الشخص المسيحي الملتزم أو الشبيه بالرب.
أسماء اولاد مسيحية جديدة 2023
- توماس
- روجية
- كاراس
- ديفد
- جومان
- جورجى
- جورج
- رومانى
- اندرو
- جوزيف
- ايزك
- بيتر
اسماء اولاد مسيحية تركية
- سيمان: معنى اسم سيمان هو الخيط أو الحبل.
- ألتان: معنى اسم ألتان هو الفجر المشرق.
- دينيس: معنى اسم دينيس هو البحر.
- يامان: معنى اسم يامان هو الذكي أو الشجاع.
- نيهان: معنى اسم هو السر الخفي أو الكامن.
- نورتين: معنى اسم نورتين هو هدية جميلة.
- كيرال: معنى اسم كيرال القائد أو الملك.
- بينار : معنى اسم بينار ينبوع الماء.
اسماء اولاد مسيحية فرنسية
- فاون: معنى اسم فاون الصبى الصغير الذى لا يظل لم يكمل العام ولونه يميل إلى الإحمرار.
- بوفس: معنى اسم بوفس هو جميل الطابع وحسن المظهر والهيئة.
- فبرن: معنى اسم فبرن هو الصانع الأسمر أو الحداد صغير السن أسمر اللون.
- باسيلى: معنى اسم باسيلي هو الرائع أو المهيب أو الملكى.
- ميشيل: معنى اسم ميشيل هو شبيه الرب أو مثل الرب.
- ماسون: معنى اسم ماسون هو عامل الحجارة، أو البناء الذى يحمل الحجارة.
- راسيل: معنى اسم راسيل هو الشخص المالك لشعر أحمر اللون.
- تينت: معنى اسم تينت هو الشخص المتوح بالغار.
- فاليوس: معنى اسم فاليوس هو الرجل من ويلز.
- رنجير: معنى اسم ونجيز حامى وحارس الغابة.
اسماء اولاد مسيحية لبنانية
- نقولا: معنى اسم نقولا هو الفائز والمنتصر.
- مارسيل: معنى اسم مارسيل هو اسم يطلق على الشخص الذي ولد أو الشخص المنتمي لشهر مارس في التقويم الميلادي.
- إيلي: معنى اسم إيلي هو شخص ذو مكانة عالية.
- فرانسيس: معنى اسم فرانسيس هو الشخص الذي يعيش دون قيود وبكامل الحرية.
- ميشيل: معنى اسم ميشيل هو اسم يطلق على الشخص المتدين المسيحي الذي يشبه الرب.
- جوزيف: معنى اسم جوزيف هو نطق لاسم يوسف ولكن بطريقة أخرى.
- صليبا: معنى اسم صليبا يعتبر اسم مسيحي مشتق من رمز الصليب ويعتبر الرمز الديني المعروف عند المسيحيين.
- أدونيس: معنى اسم أدونيس هو لقب يطلق على الإله عند الدين المسيحي.
أسماء أولاد مسيحية أمريكية
- جريسون
- دانيل
- جاسون
- اوين
- ليفاي
- جيمس
- جاكوب
- جستين
- جورج
- جوزيف
- جون
- جوناثان
- جونو
- جاك
- مايكل
- لوكي
- ياات
- جابريل
- ويليام
- هينري
أسماء اولاد مسيحية ايطالية
- سانتينو: يعني القديس.
- سيلينو: يعني إله الحرب الروماني.
- رومانو: يعني المواطن الروماني.
- روما: يعني الروماني الأصل.
- روكو: يعني المعركة ويحمل معاني القوة والشجاعة التي تناسب الذكور.
- روبيرتو: يعني اشعاع المجد.
- سانتو: يعني القديس.
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