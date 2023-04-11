البوابة - قبل أن تختار اسم مولودك، اطلع أولاً على قائمة أسماء أولاد مسيحية جديدة ومميزة، وانتقي من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك، حيث يبحث الكثير من الأسر المسيحية عن هذه النوعية من الأسماء، فقط تابع المقال:

أسماء أولاد مسيحية جديدة

رفائيل: معنى اسم رفائيل السلامة والشفاء.

معنى اسم رفائيل السلامة والشفاء. نرسيس: معنى اسم نرسيس ورود النرجس.

معنى اسم نرسيس ورود النرجس. هاكوب: معنى اسم هاكوب الشخص الذي يخلف غيره في الحكم.

معنى اسم هاكوب الشخص الذي يخلف غيره في الحكم. باتريس: معنى اسم باتريس هو الشخص النبيل الخلوق.

معنى اسم باتريس هو الشخص النبيل الخلوق. روجر: معنى اسم روجر الرمح الذي يستخدم في الرمي أو الصيد أو القتال.

معنى اسم روجر الرمح الذي يستخدم في الرمي أو الصيد أو القتال. رينيه: معنى اسم رينيه الإنسان الذي ولد من جديد.

معنى اسم رينيه الإنسان الذي ولد من جديد. كارتيرون: معنى اسم كارتيرون عين الصقر الحادة.

معنى اسم كارتيرون عين الصقر الحادة. نوفاك: معنى اسم نوفاك الشخص ذو الحظ الجيد.

أسماء مسيحية جديدة

أدونيس: معنى اسم أدونيس هو لقب يتم إطلاقه على الإله.

معنى اسم أدونيس هو لقب يتم إطلاقه على الإله. إيلي: معنى اسم إيلي هو صاحب العلو والرفعة.

معنى اسم إيلي هو صاحب العلو والرفعة. نقولا: معنى اسم نقولا هو المنتصر.

معنى اسم نقولا هو المنتصر. مارسيل: معنى اسم مارسيل المنتمي لشهر مارس الميلادي.

معنى اسم مارسيل المنتمي لشهر مارس الميلادي. نيسان: معنى اسم نيسان البداية الجيدة.

معنى اسم نيسان البداية الجيدة. مارون: معنى اسم مارون القائد أو الحاكم.

معنى اسم مارون القائد أو الحاكم. بتراكي: معنى اسم بتراكي الصخرة الصلبة القوية.

معنى اسم بتراكي الصخرة الصلبة القوية. توما: معنى اسم توما هو اسم قديس مسيحي.

معنى اسم توما هو اسم قديس مسيحي. أميل: معنى اسم أميل هو الشخص الذي يكد ويشقى ويبذل جهده للحصول على ما يرغب.

معنى اسم أميل هو الشخص الذي يكد ويشقى ويبذل جهده للحصول على ما يرغب. جوزيف: معنى اسم جوزيف مأخوذ من الاسم العربي يوسف.

معنى اسم جوزيف مأخوذ من الاسم العربي يوسف. كابي: معنى اسم كابي هو الذي يتمتع بلطف ورحمة الله.

معنى اسم كابي هو الذي يتمتع بلطف ورحمة الله. صليبا: معنى اسم صليبا هي رمز للدين المسيحي.

معنى اسم صليبا هي رمز للدين المسيحي. بارتلمي: معنى اسم بارتلمي مأخوذ من القديس بارتلمي المذكور في الإنجيل.

معنى اسم بارتلمي مأخوذ من القديس بارتلمي المذكور في الإنجيل. فرانسيس: معنى اسم فرانسيس هو الشخص الذي يتمتع بكامل حريته.

معنى اسم فرانسيس هو الشخص الذي يتمتع بكامل حريته. ميشيل: معنى اسم ميشيل هو الشخص المسيحي الملتزم أو الشبيه بالرب.

أسماء اولاد مسيحية جديدة 2023

توماس

روجية

كاراس

ديفد

جومان

جورجى

جورج

رومانى

اندرو

جوزيف

ايزك

بيتر

اسماء اولاد مسيحية تركية

سيمان: معنى اسم سيمان هو الخيط أو الحبل.

معنى اسم سيمان هو الخيط أو الحبل. ألتان: معنى اسم ألتان هو الفجر المشرق.

معنى اسم ألتان هو الفجر المشرق. دينيس: معنى اسم دينيس هو البحر.

معنى اسم دينيس هو البحر. يامان: معنى اسم يامان هو الذكي أو الشجاع.

معنى اسم يامان هو الذكي أو الشجاع. نيهان: معنى اسم هو السر الخفي أو الكامن.

معنى اسم هو السر الخفي أو الكامن. نورتين: معنى اسم نورتين هو هدية جميلة.

معنى اسم نورتين هو هدية جميلة. كيرال: معنى اسم كيرال القائد أو الملك.

معنى اسم كيرال القائد أو الملك. بينار : معنى اسم بينار ينبوع الماء.

اسماء اولاد مسيحية فرنسية

فاون: معنى اسم فاون الصبى الصغير الذى لا يظل لم يكمل العام ولونه يميل إلى الإحمرار.

معنى اسم فاون الصبى الصغير الذى لا يظل لم يكمل العام ولونه يميل إلى الإحمرار. بوفس: معنى اسم بوفس هو جميل الطابع وحسن المظهر والهيئة.

معنى اسم بوفس هو جميل الطابع وحسن المظهر والهيئة. فبرن: معنى اسم فبرن هو الصانع الأسمر أو الحداد صغير السن أسمر اللون.

معنى اسم فبرن هو الصانع الأسمر أو الحداد صغير السن أسمر اللون. باسيلى: معنى اسم باسيلي هو الرائع أو المهيب أو الملكى.

معنى اسم باسيلي هو الرائع أو المهيب أو الملكى. ميشيل: معنى اسم ميشيل هو شبيه الرب أو مثل الرب.

معنى اسم ميشيل هو شبيه الرب أو مثل الرب. ماسون: معنى اسم ماسون هو عامل الحجارة، أو البناء الذى يحمل الحجارة.

معنى اسم ماسون هو عامل الحجارة، أو البناء الذى يحمل الحجارة. راسيل: معنى اسم راسيل هو الشخص المالك لشعر أحمر اللون.

معنى اسم راسيل هو الشخص المالك لشعر أحمر اللون. تينت: معنى اسم تينت هو الشخص المتوح بالغار.

معنى اسم تينت هو الشخص المتوح بالغار. فاليوس: معنى اسم فاليوس هو الرجل من ويلز.

معنى اسم فاليوس هو الرجل من ويلز. رنجير: معنى اسم ونجيز حامى وحارس الغابة.

اسماء اولاد مسيحية لبنانية

نقولا: معنى اسم نقولا هو الفائز والمنتصر.

معنى اسم نقولا هو الفائز والمنتصر. مارسيل: معنى اسم مارسيل هو اسم يطلق على الشخص الذي ولد أو الشخص المنتمي لشهر مارس في التقويم الميلادي.

معنى اسم مارسيل هو اسم يطلق على الشخص الذي ولد أو الشخص المنتمي لشهر مارس في التقويم الميلادي. إيلي: معنى اسم إيلي هو شخص ذو مكانة عالية.

معنى اسم إيلي هو شخص ذو مكانة عالية. فرانسيس: معنى اسم فرانسيس هو الشخص الذي يعيش دون قيود وبكامل الحرية.

معنى اسم فرانسيس هو الشخص الذي يعيش دون قيود وبكامل الحرية. ميشيل: معنى اسم ميشيل هو اسم يطلق على الشخص المتدين المسيحي الذي يشبه الرب.

معنى اسم ميشيل هو اسم يطلق على الشخص المتدين المسيحي الذي يشبه الرب. جوزيف: معنى اسم جوزيف هو نطق لاسم يوسف ولكن بطريقة أخرى.

معنى اسم جوزيف هو نطق لاسم يوسف ولكن بطريقة أخرى. صليبا: معنى اسم صليبا يعتبر اسم مسيحي مشتق من رمز الصليب ويعتبر الرمز الديني المعروف عند المسيحيين.

معنى اسم صليبا يعتبر اسم مسيحي مشتق من رمز الصليب ويعتبر الرمز الديني المعروف عند المسيحيين. أدونيس: معنى اسم أدونيس هو لقب يطلق على الإله عند الدين المسيحي.

أسماء أولاد مسيحية أمريكية

جريسون

دانيل

جاسون

اوين

ليفاي

جيمس

جاكوب

جستين

جورج

جوزيف

جون

جوناثان

جونو

جاك

مايكل

لوكي

ياات

جابريل

ويليام

هينري

أسماء اولاد مسيحية ايطالية