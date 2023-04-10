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أسماء بنات مسيحية جديدة

انجي: معنى اسم انجي هي اللؤلؤة .

معنى اسم انجي هي اللؤلؤة . ديانا: معنى اسم ديانا الإنسانية المثالية .

معنى اسم ديانا الإنسانية المثالية . ليليان: معنى اسم ليليان المرأة الفائقة الجمال والنقاء .

معنى اسم ليليان المرأة الفائقة الجمال والنقاء . ميرا: معنى اسم ميرا التدفق أو الرخاء.

معنى اسم ميرا التدفق أو الرخاء. لورين: معنى اسم لورين هي الفتاه القوية ذات القدر العالي من الشجاعة .

معنى اسم لورين هي الفتاه القوية ذات القدر العالي من الشجاعة . شيري: معنى اسم شيري الفتاة المحبوبة .

معنى اسم شيري الفتاة المحبوبة . ماتيلدا: معنى اسم ماتيلدا الفتاة الشجاعة ذات القوة.

معنى اسم ماتيلدا الفتاة الشجاعة ذات القوة. كريستين: معنى اسم كريستين الفتاة المسيحية.

معنى اسم كريستين الفتاة المسيحية. مريم : معنى اسم مريم والدة المسيح عيسى عليه السلام السيدة مريم العذراء .

معنى اسم مريم والدة المسيح عيسى عليه السلام السيدة مريم العذراء . لينا : معنى اسم لينا هي الفتاه الرقيقة المرنة الناعمة.

معنى اسم لينا هي الفتاه الرقيقة المرنة الناعمة. أنجيلا: معنى اسم أنجيلا الملاك.

معنى اسم أنجيلا الملاك. ابيجيل: معنى اسم ابيجيل هي المفضلة أو المقربة لقلب والدها.

معنى اسم ابيجيل هي المفضلة أو المقربة لقلب والدها. ايلنور: معنى اسم ايلنور النور الإلهي.

معنى اسم ايلنور النور الإلهي. اديل: معنى اسم اديل هي الفتاة ذات الخلق الحميد.

معنى اسم اديل هي الفتاة ذات الخلق الحميد. كارولين: معنى اسم كارولين الإنسانية أو النبل.

معنى اسم كارولين الإنسانية أو النبل. دومينيك: معنى اسم دومينيك هي الفتاة المتقية والقريبة من ربها.

معنى اسم دومينيك هي الفتاة المتقية والقريبة من ربها. ميرتا : معنى اسم ميرتا هي المرأة النبيلة أو المحبوبة .

معنى اسم ميرتا هي المرأة النبيلة أو المحبوبة . ساندرا: معنى اسم ساندرا هي حاملة العرش أو المحاربة .

معنى اسم ساندرا هي حاملة العرش أو المحاربة . كيرية: معنى اسم كيرية السيدة.

معنى اسم كيرية السيدة. دانه: معنى اسم دانه اللؤلؤة الكبيرة أو الضخمة.

معنى اسم دانه اللؤلؤة الكبيرة أو الضخمة. جوليا: معنى اسم جوليا المرأة الحكيمة، طيبة القلب.

معنى اسم جوليا المرأة الحكيمة، طيبة القلب. رزان: معنى اسم رزان هي المرأة الوقورة والرزينة.

أسماء بنات مسيحية بحرف الميم

ميمي: هو اسم مختصر من مريم وهو دلع للاسم.

هو اسم مختصر من مريم وهو دلع للاسم. منيرفا: الحكمة والبصيرة ويطلق على الفتيات الحكيمات ذوات الغاية والهدف.

الحكمة والبصيرة ويطلق على الفتيات الحكيمات ذوات الغاية والهدف. ميرتا: هو اسم اجنبي ويعني الحبيبة والسيدة وهو اسم مميز ويتناسب مع الفتيات النبيلات والرومانسية.

هو اسم اجنبي ويعني الحبيبة والسيدة وهو اسم مميز ويتناسب مع الفتيات النبيلات والرومانسية. ميراي: المعجزة والعجائب وهو اسم رائع يحمل المعاني المميزة.

المعجزة والعجائب وهو اسم رائع يحمل المعاني المميزة. ميشلين: اسم يحمل معاني مميزة.

اسم يحمل معاني مميزة. ماجي: من الأسماء الرقيقة الغير صعبة بالمرة.

من الأسماء الرقيقة الغير صعبة بالمرة. ماتيلدا:الفتاة المحاربة وهو يناسب الفتيات الجريئات التي تتميز بالشجاعة والجرأة.

أسماء بنات مسيحية من أصول أجنبية

أنيلا: من أصول إنجليزيه ويعني الشخص الصالح

من أصول إنجليزيه ويعني الشخص الصالح لوسينا: الجمال والنور البهي

الجمال والنور البهي أرسيليا: معنى اسم أرسيليا الكنز والثروة الضخمة

معنى اسم أرسيليا الكنز والثروة الضخمة ليديا: أحد السيدات التي صدقت المسيح، وأصبحت بعد ذلك قديسة

أحد السيدات التي صدقت المسيح، وأصبحت بعد ذلك قديسة تارين: معنى تارين اسم ذو أصول إنجليزية ويعني صوت الرعد

معنى تارين اسم ذو أصول إنجليزية ويعني صوت الرعد نوريتا: معنى نوريتا هو الضوء الساطع

أسماء بنات مسيحية لبنانية

انجي: معنى اسم انجي تعني اللؤلؤة.

معنى اسم انجي تعني اللؤلؤة. ريفان: معنى اسم ريفان الأرض المبهجة ذات اللون الاخضر.

معنى اسم ريفان الأرض المبهجة ذات اللون الاخضر. ديالا: معنى اسم ديالا هي المجري التي تسير فيه الماء.

معنى اسم ديالا هي المجري التي تسير فيه الماء. كيرية: معنى اسم كيرية هي السيدة.

معنى اسم كيرية هي السيدة. كارولين: معنى اسم كارولين الفتاة التي تتمتع بالإنسانية والنبيلة.

معنى اسم كارولين الفتاة التي تتمتع بالإنسانية والنبيلة. ليليان: معنى اسم ليليان هي المرأة ذات الجمال الفائق والروح النقية.

معنى اسم ليليان هي المرأة ذات الجمال الفائق والروح النقية. جانيت: معنى اسم جانيت هو أن الله يحن علينا بكرمه.

معنى اسم جانيت هو أن الله يحن علينا بكرمه. ميرتا: معنى اسم ميرتا الست المحبوبة من الجميع.

معنى اسم ميرتا الست المحبوبة من الجميع. ساندرا: معنى اسم ساندرا هي الفتاة الشجاعة التي تحارب.

معنى اسم ساندرا هي الفتاة الشجاعة التي تحارب. ابيجيل: معنى اسم ابيجيل هي المدللة والقريبة من والدها.

معنى اسم ابيجيل هي المدللة والقريبة من والدها. اديل: معنى اسم اديل هي البنت التي تتسم بجميع الأخلاق الجيدة.

معنى اسم اديل هي البنت التي تتسم بجميع الأخلاق الجيدة. اليسا: معنى اسم اليسا هي الوردة الجميلة ومتفتحة الأوراق.

أسماء بنات لبنانية بالانجليزي

تيفاني Tiffany

جينيفر Jennifer

فيرونيا Veronica

صوفيا Sophia

تيريزا Teresa

إيف Eve

أندريا Andrea

ايديت Edith

ايفلين Evelyn

إيميلي Emily

اوليفيا Olivia

بريانكا Priyanka

أماندا Amanda

إريكا Erika

إليزابيث Elizabeth

أشلي Ashley

آنَا Anna

باتريشيا Patricia

ايفون Yvonne

أليس Alice

ايمي Amy

راعوث Roth

أسماء بنات مسيحية ايطالية

لالما: الفتاة الجميلة التي تشبه زهرة التوليب.

الفتاة الجميلة التي تشبه زهرة التوليب. ميلتم: الفتاة اللطيفة.

الفتاة اللطيفة. لونار: الوردة والرمان والزهرة.

الوردة والرمان والزهرة. قدر: القدر.

القدر. سياتا: البنت مرتفعة المكانة ويقدرها الجميع.

البنت مرتفعة المكانة ويقدرها الجميع. سيلفيا: البنت التي تعيش في الغابة.

البنت التي تعيش في الغابة. رين: الخمر.

الخمر. ماريسا: العذراء مريم.

العذراء مريم. كارلين :القليل الصغير أو يوجد معنى آخر وهو الأنثوي.

:القليل الصغير أو يوجد معنى آخر وهو الأنثوي. بلانكا: الفتاة الشقراء البيضاء.

الفتاة الشقراء البيضاء. بامبي: طفلة.

طفلة. مارتينا: المولعة بالحرب.

المولعة بالحرب. سولينا: الرزينة العاقلة .

الرزينة العاقلة . ريانا: الملكة المقدسة.

الملكة المقدسة. راسيل: الفتاة ذات الشعر الأحمر.

الفتاة ذات الشعر الأحمر. ميليا: العاملة القوية.

العاملة القوية. مارتينا: العاملة القوية.

العاملة القوية. روزيلا: باقة الورد الجميلة.

باقة الورد الجميلة. راما: ستارة الكعبة.

ستارة الكعبة. نورجول: الشعاع.

الشعاع. يلدز: النجم المتواجد في السماء.

النجم المتواجد في السماء. هازال: الفتاة ذات ابتسامة جميلة.

الفتاة ذات ابتسامة جميلة. نوراي: الفتاة الساطعة كالقمر.

الفتاة الساطعة كالقمر. غونيش: الشمس.

الشمس. غايا: وهو انعكاس اللونين الذهبي والأصفر في الحجر الكريم الذي يحلي الفتيات.

وهو انعكاس اللونين الذهبي والأصفر في الحجر الكريم الذي يحلي الفتيات. فيليز: الفتاة التي تطور من نفسها.

الفتاة التي تطور من نفسها. كادري: الفتاة النقية.

أسماء أولاد ثلاث حروف من القران الكريم

أسماء بنات ثلاث حروف من القران الكريم