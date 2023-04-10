البوابة - إذا كنت تبحث عن قائمة أسماء بنات مسيحية جديدة ، فأنت في المكان الصحيح، حيث يبحث الكثير من الأسر المسيحية عن هذه النوعية من الأسماء والكثير من الناس يفضلون الأسامي العصرية والجديدة وغير تقليدية، حيث جمعت لكم "البوابة" ما يمكنكم اختياره من هذه الأسماء.
أسماء بنات مسيحية جديدة
- انجي: معنى اسم انجي هي اللؤلؤة .
- ديانا: معنى اسم ديانا الإنسانية المثالية .
- ليليان: معنى اسم ليليان المرأة الفائقة الجمال والنقاء .
- ميرا: معنى اسم ميرا التدفق أو الرخاء.
- لورين: معنى اسم لورين هي الفتاه القوية ذات القدر العالي من الشجاعة .
- شيري: معنى اسم شيري الفتاة المحبوبة .
- ماتيلدا: معنى اسم ماتيلدا الفتاة الشجاعة ذات القوة.
- كريستين: معنى اسم كريستين الفتاة المسيحية.
- مريم : معنى اسم مريم والدة المسيح عيسى عليه السلام السيدة مريم العذراء .
- لينا : معنى اسم لينا هي الفتاه الرقيقة المرنة الناعمة.
- أنجيلا: معنى اسم أنجيلا الملاك.
- ابيجيل: معنى اسم ابيجيل هي المفضلة أو المقربة لقلب والدها.
- ايلنور: معنى اسم ايلنور النور الإلهي.
- اديل: معنى اسم اديل هي الفتاة ذات الخلق الحميد.
- كارولين: معنى اسم كارولين الإنسانية أو النبل.
- دومينيك: معنى اسم دومينيك هي الفتاة المتقية والقريبة من ربها.
- ميرتا : معنى اسم ميرتا هي المرأة النبيلة أو المحبوبة .
- ساندرا: معنى اسم ساندرا هي حاملة العرش أو المحاربة .
- كيرية: معنى اسم كيرية السيدة.
- دانه: معنى اسم دانه اللؤلؤة الكبيرة أو الضخمة.
- جوليا: معنى اسم جوليا المرأة الحكيمة، طيبة القلب.
- رزان: معنى اسم رزان هي المرأة الوقورة والرزينة.
أسماء بنات مسيحية بحرف الميم
- ميمي: هو اسم مختصر من مريم وهو دلع للاسم.
- منيرفا: الحكمة والبصيرة ويطلق على الفتيات الحكيمات ذوات الغاية والهدف.
- ميرتا: هو اسم اجنبي ويعني الحبيبة والسيدة وهو اسم مميز ويتناسب مع الفتيات النبيلات والرومانسية.
- ميراي: المعجزة والعجائب وهو اسم رائع يحمل المعاني المميزة.
- ميشلين: اسم يحمل معاني مميزة.
- ماجي: من الأسماء الرقيقة الغير صعبة بالمرة.
- ماتيلدا:الفتاة المحاربة وهو يناسب الفتيات الجريئات التي تتميز بالشجاعة والجرأة.
أسماء بنات مسيحية من أصول أجنبية
- أنيلا: من أصول إنجليزيه ويعني الشخص الصالح
- لوسينا: الجمال والنور البهي
- أرسيليا: معنى اسم أرسيليا الكنز والثروة الضخمة
- ليديا: أحد السيدات التي صدقت المسيح، وأصبحت بعد ذلك قديسة
- تارين: معنى تارين اسم ذو أصول إنجليزية ويعني صوت الرعد
- نوريتا: معنى نوريتا هو الضوء الساطع
أسماء بنات مسيحية لبنانية
- انجي: معنى اسم انجي تعني اللؤلؤة.
- ريفان: معنى اسم ريفان الأرض المبهجة ذات اللون الاخضر.
- ديالا: معنى اسم ديالا هي المجري التي تسير فيه الماء.
- كيرية: معنى اسم كيرية هي السيدة.
- كارولين: معنى اسم كارولين الفتاة التي تتمتع بالإنسانية والنبيلة.
- ليليان: معنى اسم ليليان هي المرأة ذات الجمال الفائق والروح النقية.
- جانيت: معنى اسم جانيت هو أن الله يحن علينا بكرمه.
- ميرتا: معنى اسم ميرتا الست المحبوبة من الجميع.
- ساندرا: معنى اسم ساندرا هي الفتاة الشجاعة التي تحارب.
- ابيجيل: معنى اسم ابيجيل هي المدللة والقريبة من والدها.
- اديل: معنى اسم اديل هي البنت التي تتسم بجميع الأخلاق الجيدة.
- اليسا: معنى اسم اليسا هي الوردة الجميلة ومتفتحة الأوراق.
أسماء بنات لبنانية بالانجليزي
- تيفاني Tiffany
- جينيفر Jennifer
- فيرونيا Veronica
- صوفيا Sophia
- تيريزا Teresa
- إيف Eve
- أندريا Andrea
- ايديت Edith
- ايفلين Evelyn
- إيميلي Emily
- اوليفيا Olivia
- بريانكا Priyanka
- أماندا Amanda
- إريكا Erika
- إليزابيث Elizabeth
- أشلي Ashley
- آنَا Anna
- باتريشيا Patricia
- ايفون Yvonne
- أليس Alice
- ايمي Amy
- راعوث Roth
أسماء بنات مسيحية ايطالية
- لالما: الفتاة الجميلة التي تشبه زهرة التوليب.
- ميلتم: الفتاة اللطيفة.
- لونار: الوردة والرمان والزهرة.
- قدر: القدر.
- سياتا: البنت مرتفعة المكانة ويقدرها الجميع.
- سيلفيا: البنت التي تعيش في الغابة.
- رين: الخمر.
- ماريسا: العذراء مريم.
- كارلين:القليل الصغير أو يوجد معنى آخر وهو الأنثوي.
- بلانكا: الفتاة الشقراء البيضاء.
- بامبي: طفلة.
- مارتينا:المولعة بالحرب.
- سولينا: الرزينة العاقلة .
- ريانا: الملكة المقدسة.
- راسيل: الفتاة ذات الشعر الأحمر.
- ميليا: العاملة القوية.
- مارتينا:العاملة القوية.
- روزيلا: باقة الورد الجميلة.
- راما: ستارة الكعبة.
- نورجول: الشعاع.
- يلدز: النجم المتواجد في السماء.
- هازال: الفتاة ذات ابتسامة جميلة.
- نوراي: الفتاة الساطعة كالقمر.
- غونيش: الشمس.
- غايا: وهو انعكاس اللونين الذهبي والأصفر في الحجر الكريم الذي يحلي الفتيات.
- فيليز: الفتاة التي تطور من نفسها.
- كادري: الفتاة النقية.
أسماء أولاد ثلاث حروف من القران الكريم
أسماء بنات ثلاث حروف من القران الكريم
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