اختيار الاسم يعتمد على تفضيلات الأهل والعائلة وقد تكون له أسباب شخصية أو ثقافية، وتبقى الأسماء الجميلة والنادرة المفضلة لدى غالبية كبيرة من الناس، فهي تحمل طابعًا خاصًا يميل إلى الرقيّ والفخامة، لذا سنتناول في هذا المقال مجموعة أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة:

أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة

إليك بعض أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة:

1. إيمان

2. نورة

3. لمى

4. زينب

5. آية

6. زهراء

7. صفية

8. ريما

9. سارة

10. جنان

11. مرام

12. يارا

13. سلمى

14. لينا

15. حلا

16. هناء

17. رنا

18. دينا

19. سناء

20. شهد

أسماء بنات حلوة وخفيفة

إليك قائمة ببعض أسماء البنات الحلوة والخفيفة:

1. سارة

2. لينا

3. نور

4. مريم

5. ميا

6. زينة

7. ريم

8. ياسمين

9. رنا

10. سلمى

11. دانا

12. لارا

13. ميرا

14. ناديا

15. لمى

16. جود

17. سما

18. هنا

19. علا

20. ديما

اسماء بنات جديدة دلع

ديم : جمع اسم ديما وهو المطر الخفيف.

لورا: من الأسماء الفارسية ويعني هذا الاسم الهضبة.

ليال: جمع كلمة ليالي.

بانو: الفتاة ذات المقام العالي.

لوليا: حبات اللؤلؤ.

لينا: الإسترخاء و الليونة.

أسماء بنات مميزة ونادرة

فيما يلي القائمة التالية أسماء بنات مميزة ونادرة:

وداد: أصل اسم وداد عربي، ومعناه المرأة المحبة والودودة.

أصل اسم وداد عربي، ومعناه المرأة المحبة والودودة. واجدة :أصل اسم واجدة عربي، ومعناه الفتاة المحبة للناس، والغنية عن الناس، وصاحبة الحضور القوي.

:أصل اسم واجدة عربي، ومعناه الفتاة المحبة للناس، والغنية عن الناس، وصاحبة الحضور القوي. هبة : أصل اسم هبة عربي، ومعناه الهدية أو الهبة التي يتم الحصول عليها من غير طلب.

: أصل اسم هبة عربي، ومعناه الهدية أو الهبة التي يتم الحصول عليها من غير طلب. هاجر : أصل اسم هاجر هيروجليفي، ومعناه المرأة المهاجرة التي قد تركت موطنها.

: أصل اسم هاجر هيروجليفي، ومعناه المرأة المهاجرة التي قد تركت موطنها. هيام: أصل اسم هيام عربي، ومعناه الفتاة خفيفة النطق واللطيفة.

أصل اسم هيام عربي، ومعناه الفتاة خفيفة النطق واللطيفة. هند: أصل اسم هند عربي، ومعناه المرأة القوية الصبورة صاحبة القدر العالٍ من الجاذبية والجمال.

أصل اسم هند عربي، ومعناه المرأة القوية الصبورة صاحبة القدر العالٍ من الجاذبية والجمال. نجوى: أصل اسم نجوى عربي، ومعناه المناجاة.

أصل اسم نجوى عربي، ومعناه المناجاة. عائشة :أصل اسم عائشة عربي، ومعناه الفتاة التي على قيد الحياة، أو الفتاة المرتاحة في حياتها.

:أصل اسم عائشة عربي، ومعناه الفتاة التي على قيد الحياة، أو الفتاة المرتاحة في حياتها. مهرة :أصل اسم مهرة عربي، ومعناه الفتاة ذات القدر العالي والقيمة الكبيرة، وهو اسم وليد الفرس.

:أصل اسم مهرة عربي، ومعناه الفتاة ذات القدر العالي والقيمة الكبيرة، وهو اسم وليد الفرس. أصيلة : أصل اسم مهرة عربي، ومعناه الفتاة الراقية ذات الحسب والنسب والأصل والشرف، كما أن كلمة أصيل تطلق على اللون الأصفر قبل غروب الشمس.

: أصل اسم مهرة عربي، ومعناه الفتاة الراقية ذات الحسب والنسب والأصل والشرف، كما أن كلمة أصيل تطلق على اللون الأصفر قبل غروب الشمس. فريال: أصل اسم فريال فارسي، ومعناه الفتاة الحسناء الجميلة التي يشع منها النور.

أصل اسم فريال فارسي، ومعناه الفتاة الحسناء الجميلة التي يشع منها النور. خولة :أصل اسم خولة عربي، ومعناه المرأة الحسناء، وهو اسم الظبية.

:أصل اسم خولة عربي، ومعناه المرأة الحسناء، وهو اسم الظبية. خاتون :أصل اسم خاتون مغولي، ومعناه المرأة الشريفة.

:أصل اسم خاتون مغولي، ومعناه المرأة الشريفة. يسرى:أصل اسم يسرى عربي، ومعناه الليونة، وهو مأخوذ من كلمة يُسر.

اسماء بنات من القران

هذه بعض اسماء بنات من القران الكريم:

مريم اسم مريم عليها السلام، وهي أم المسيح عليه السلام.

فاطمة اسم فاطمة بنت رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

آية معنى هذا الاسم هو "آية" أو "علامة".

رحمة معنى هذا الاسم هو "الرحمة" أو "الرأفة".

يسرى معنى هذا الاسم هو "السهولة" أو "اليسر".

نور معنى هذا الاسم هو "النور" أو "الضياء".

آسية زوجة فرعون التي آمنت بالله وأسلمت.

هند اسم هند بنت عتبة الذي آمن بالإسلام في الجاهلية.

سارة اسم سارة زوجة النبي إبراهيم عليه السلام.

حواء اسم حواء زوجة النبي آدم عليه السلام.

اسماء بنات كيوت مسلمة

هنا بعض الأسماء الجميلة واللطيفة للبنات في الإسلام:

لينا معناه "النعمة" أو "الرقة".

ليلى اسم عربي مشهور يعني "الليل".

مرام معناه "الأماني" أو "الأمنيات".

سلمى معناه "السلام" أو "الآمان".

لمى معناه "الغمامة الخفيفة".

ريم معناه "الغزال".

زهراء اسم مرتبط بالزهراء وهو ملكة الزهور أو الزهراء الطاهرة.

ياسمين معنى اسم ياسمين اسم مشتق من زهرة الياسمين.

نورة معنى اسم نورة "النور"، ويمكن استخدامها كاختصار لنور الله.

صفاء معنى اسم صفاء "النقاء" أو "الطهارة".

اسماء بنات كيوت أخرى

رقية.

راقية.

جنة.

تقوى.

يقين.

كوثر.

سندس.

أفنان.

أسماء بنات 2023

نادين : معنى اسم نادين هي الندى الذي يبلل الورود في وقت الصباح المشمس.

: معنى اسم نادين هي الندى الذي يبلل الورود في وقت الصباح المشمس. نارين : معنى اسم نارين هي الفتاة الماهرة الذكية صاحبة الجسد القوي.

: معنى اسم نارين هي الفتاة الماهرة الذكية صاحبة الجسد القوي. تالين : معنى اسم تالين هي الفتاة المزهرة الجميلة فائقة الجمال.

: معنى اسم تالين هي الفتاة المزهرة الجميلة فائقة الجمال. سيرين : معنى اسم سيرين هي الفتاة الممتلئة و كثيرة الشبع.

: معنى اسم سيرين هي الفتاة الممتلئة و كثيرة الشبع. سيلين : معنى اسم سيلين يعني القمر .

: معنى اسم سيلين يعني القمر . دارين : معنى اسم دارين يأتي من الدراية و يعني معرفة و فهم مجرى الأمور.

: معنى اسم دارين يأتي من الدراية و يعني معرفة و فهم مجرى الأمور. لانا : معنى اسم لانا يأتي من كلمة لان ، وتعني الفتاة الرقيقة اللطيفة.

: معنى اسم لانا يأتي من كلمة لان ، وتعني الفتاة الرقيقة اللطيفة. تالا : معنى اسم تالا هي النخلة الصغيرة ، وتدل على الترعرع و النمو و البقاء.

: معنى اسم تالا هي النخلة الصغيرة ، وتدل على الترعرع و النمو و البقاء. دالا : معنى اسم دالا هي الفتاة الرقيقة المفعمة بالأنوثة.

: معنى اسم دالا هي الفتاة الرقيقة المفعمة بالأنوثة. لونا : معنى اسم لونا هي قرص الشمس البازغ.

: معنى اسم لونا هي قرص الشمس البازغ. لينا : معنى اسم لينا يأتي من كلمة لين ، و يعني الفتاة اللطيفة الجميلة.

معنى اسم لينا يأتي من كلمة لين ، و يعني الفتاة اللطيفة الجميلة. لارين : معنى اسم لارين تعني الملكة و اسم مفتاح الكعبة لارين.

: معنى اسم لارين تعني الملكة و اسم مفتاح الكعبة لارين. لاتين : معنى اسم لاتين هي الأشياء الجميلة و لكن بشكل زائد و بكثرة في الجمال.

: معنى اسم لاتين هي الأشياء الجميلة و لكن بشكل زائد و بكثرة في الجمال. حنين : معنى اسم حنين هي الإشتياق و الشعور بالحنين للأشياء التي نفتقدها او تبتعد عننا.

اسماء بنات راقية

فيما يلي بعض الأسماء البنات الراقية والجميلة:

1. لمى (Lama)

2. ريم (Reem)

3. غيداء (Ghaida)

4. مريم (Maryam)

5. لينا (Lina)

6. لميس (Lamis)

7. هنا (Hana)

8. جنى (Jana)

9. علا (Alaa)

10. رنا (Rana)

11. يارا (Yara)

12. روان (Rawan)

13. نورة (Noura)

14. صفاء (Safa)

15. زينب (Zainab)

16. شهد (Shahd)

17. ليلى (Layla)

18. هالة (Hala)

19. آية (Aya)

20. حلا (Hala)

أسماء بنات 2023 نادرة

زاهدة: الزهد.

الزهد. زاهرة: الفتاة المشرقة.

الفتاة المشرقة. زمرد: حجر كريم أخضر شفاف.

حجر كريم أخضر شفاف. زينة: الفتاة الجميلة.

الفتاة الجميلة. زاد: الزيادة في الخير والزرق.

الزيادة في الخير والزرق. زادي: الأميرة.

ما هي اسماء البنات الاكثر حظا؟

يمنى: الخير الكثير والتحلي بالبركة.

الخير الكثير والتحلي بالبركة. آرزو: الفرح والأمل.

الفرح والأمل. رجا: تمني حدوث الشيء.

تمني حدوث الشيء. آشر: السعادة والأمل وهو أجمل اسماء بنات قوية الحظ .

السعادة والأمل وهو أجمل اسماء بنات قوية الحظ . آسيا: التفاؤل والحب.

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