أسماء بنات بحرف الراء عربية وأجنبية وإسلامية ومعانيها

يوجد في العالم مجموعة من الأسماء كثيرة جداً ينتقي منها الأبوين لأولادهم أو بناتهم، ويهتمون عادةً بأسماء الفتيات أكثر من الأولاد وذلك لأن البنت دائماً لها موقع خاص واهتمام كبير من قبل أهلها فيحاولون جاهدين انتقاء اسم يكون مميز بمعناه ولفظه فتبدأ رحلة البحث في الأسماء العربية والأجنبية وأحياناً الدينية لينتقوا ماقل انتشاره وندر، وتبقى أسماء بنات بحرف الراء هي المفضلة لدى الكثيرين ولأن فيها خيارات واسعة يختارون الاسم الذي يرونه الأجمل بنظرهم؛ ستجدون في هذا المقال مجموعة فقرات مختصة بأسماء بنات تبدأ بحرف الراء تابعوها جيداً وتعرفوا على معانيها.

أسماء بنات بحرف الراء

يبحث الكثير من الآباء عن أسماء بنات بحرف ر، حيث أن لهذه الأسماء وقع موسيقي في الأذن عند سماعها، كما أنها من الأسماء التي تحظى بإعجاب وحب لدى الأغلبية وتتصف بجمال لفظها وجمال معانيها ونعومتها، بعد أن تكون أكملت قراءة المقال سيصبح بإمكانك اختيار الاسم الذي يعجبك من مجموعات الأسماء التي تضم أسماء بنات من 5 حروف وأسماء عدد حروفها أكثر وأقل.

روأ : ويعني الصمت بعد انتهاء الكلام.

: ويعني الصمت بعد انتهاء الكلام. روجين : الشمس التي تضيئ الحياة.

: الشمس التي تضيئ الحياة. راما : هو الحصول على ما يطمح المرء إليه أو الربح في مسابقة.

: هو الحصول على ما يطمح المرء إليه أو الربح في مسابقة. ربى : المكان المرتفع من الأرض يمتاز بلونه الجميل.

: المكان المرتفع من الأرض يمتاز بلونه الجميل. رسيل : هو الماء العذب الرقراق.

: هو الماء العذب الرقراق. رانسي : هو اسم نهر موجود في فرنسا، كما أنه اسم لنوع من الغزلان الفرنسية المعروفة وهو من أسماء بنات بحرف الراء فرنسية.

: هو اسم نهر موجود في فرنسا، كما أنه اسم لنوع من الغزلان الفرنسية المعروفة وهو من أسماء بنات بحرف الراء فرنسية. راميس : هي الريح القوية التي تحمل الغبار.

: هي الريح القوية التي تحمل الغبار. رسولي : الشمس عندما تكتمل تدعى رسولي.

: الشمس عندما تكتمل تدعى رسولي. ريوف : وهي من أسماء الأرض.

: وهي من أسماء الأرض. رايانا : ويعني هذا الاسم الملكة المقدسة.

: ويعني هذا الاسم الملكة المقدسة. رادا : هو من أسماء بنات بحرف الراء خليجية ويعني الخليج.

: هو من أسماء بنات بحرف الراء خليجية ويعني الخليج. راثان : معناه قطرات من المطر الهاطل.

: معناه قطرات من المطر الهاطل. رفين : هي الفتاة صاحبة الشعر الغامق.

: هي الفتاة صاحبة الشعر الغامق. روزليندا : هي الزهرة.

: هي الزهرة. ريام : هي الفتاة كثيرة التحبب والتودد.

: هي الفتاة كثيرة التحبب والتودد. رها : يعني هذا الاسم القبيلة.

: يعني هذا الاسم القبيلة. روجينا : من أسماء الشمس التي تهب الحياة.

: من أسماء الشمس التي تهب الحياة. روانا: هو الدليل الذي يستخدمه المسافر في سفره.

أسماء بنات بحرف الراء جديدة ومعانيها

اختلفت الأسماء عبر الزمن وتحدثت من جيل إلى آخر وخاصة أسماء الفتيات ودخلت الأسماء الغربية والتركية إلى الوطن العربي وانتشرت في فئات كبيرة من المجتمعات؛ سنقدم في هذه الفقرة مجموعة أسماء مواليد بنات تبدا بحرف الراء لنتعرف عليها مع معانيها.

رحاب : ويعني المساحات الواسعة من الأرض.

: ويعني المساحات الواسعة من الأرض. رندة : هو اسم يطلق على نوع من الشجر الذي يزرع لأخذ العطور الذكية منه.

: هو اسم يطلق على نوع من الشجر الذي يزرع لأخذ العطور الذكية منه. روبي : ويعني الياقوت وهو نوع من أنواع الأحجار الكريمة.

: ويعني الياقوت وهو نوع من أنواع الأحجار الكريمة. ريهام : ويعني هذا الاسم هطول المطر الخفيف.

: ويعني هذا الاسم هطول المطر الخفيف. رزان : من كان عقلها ناضج ومن صفاتها الوقار.

: من كان عقلها ناضج ومن صفاتها الوقار. ريهان : هي الفتاة التي تعرف برائحتها العطرة الجميلة.

: هي الفتاة التي تعرف برائحتها العطرة الجميلة. رنين : هو اسم يدل على الأصوات التي ترن وخاصة الصوت الذي ينتج عن القوس في رميه.

: هو اسم يدل على الأصوات التي ترن وخاصة الصوت الذي ينتج عن القوس في رميه. رنيم : يعني هذا الاسم الغناء الطربي الذي يعدل المزاج.

: يعني هذا الاسم الغناء الطربي الذي يعدل المزاج. رواء : هي البنت ذات الملامح الواضحة والجميلة.

: هي البنت ذات الملامح الواضحة والجميلة. رقية : وهو اسم لأحد الصحابيات ومعناه الارتقاء.

: وهو اسم لأحد الصحابيات ومعناه الارتقاء. رانيا : هي صاحبة النظرة المتأملة.

: هي صاحبة النظرة المتأملة. رأفة : هو اسم من أسماء الرحمة والمغفرة.

: هو اسم من أسماء الرحمة والمغفرة. ريم : يعني الغزال وهو من أسماء بنات بحرف الراء جديدة.

: يعني الغزال وهو من أسماء بنات بحرف الراء جديدة. رفيف : من الأسماء الجميلة التي تعني البريق الصارخ.

: من الأسماء الجميلة التي تعني البريق الصارخ. رماس : معنى هذا الاسم الذهب البراق.

: معنى هذا الاسم الذهب البراق. روتانا : هو الغنى والثراء.

: هو الغنى والثراء. راغدة : وهو من العيش الرغيد ويدل على المرأة المرفهة الجميلة التي تتسم حياتها بالراحة والترف والنعيم.

: وهو من العيش الرغيد ويدل على المرأة المرفهة الجميلة التي تتسم حياتها بالراحة والترف والنعيم. رباب : هو من أسماء بنات بحرف الراء من أربع حروف ويعني الغيم الأبيض، كما يطلق أيضاً على الآلات الموسيقية الوترية التي تعمل بوتر واحد.

: هو من أسماء بنات بحرف الراء من أربع حروف ويعني الغيم الأبيض، كما يطلق أيضاً على الآلات الموسيقية الوترية التي تعمل بوتر واحد. رابية : هذا الاسم يدل علي المنطقة المرتفعة قليلا عن الأرض.

: هذا الاسم يدل علي المنطقة المرتفعة قليلا عن الأرض. رانية : ويعني هذا الاسم من نظرت الى الشيء وأطالت النظر إليه دون أم ترف عينيها.

: ويعني هذا الاسم من نظرت الى الشيء وأطالت النظر إليه دون أم ترف عينيها. ريوف : معنى هذا الاسم الأرض الصالحة للزراعة.

: معنى هذا الاسم الأرض الصالحة للزراعة. رافال : يعني هذا الاسم البنت ممشوقة القوام وشعرها طويل.

: يعني هذا الاسم البنت ممشوقة القوام وشعرها طويل. رافينا : يدل على جمال شروق الشمس وحسنها.

: يدل على جمال شروق الشمس وحسنها. رامانا : من كانت حسناء وجميلة.

: من كانت حسناء وجميلة. راميرا : يعني هذا الاسم السيدة صاحبة الحكمة والعقل الرزين.

: يعني هذا الاسم السيدة صاحبة الحكمة والعقل الرزين. رهاء : يعني الحركة اللطيفة.

: يعني الحركة اللطيفة. روجدا : هو من أسماء بنات بحرف الراء غريبة يدل على شروق الشمس.

: هو من أسماء بنات بحرف الراء غريبة يدل على شروق الشمس. روري : يعني الملكة التي شعرها أحمر.

: يعني الملكة التي شعرها أحمر. ريلين : يعني الملكة الصغيرة.

: يعني الملكة الصغيرة. ريبيكا : هي الروح الجميلة جداً والطيبة.

: هي الروح الجميلة جداً والطيبة. روسالي : يعني الزهرة الجميلة.

: يعني الزهرة الجميلة. رونا: يعني هذا الاسم القوة.

أسماء بنات بحرف الراء من ثلاث حروف

يوجد الكثير من الأسماء التي تبدأ بحرف الراء وتتكون من ثلاث حروف وهي الفئة الأكبر المختارة من بقية الخيارات وذلك لسهولة لفظ الاسم وجمال معناه وقصره، لنتعرف على أجمل أسماء بنات من ثلاث حروف:

رُبى : يعني هذا الاسم المرأة الجميلة المهتمة بمظهرها الخارجي، والتي تكثر الحديث عن النعم التي وهبها الله لها.

: يعني هذا الاسم المرأة الجميلة المهتمة بمظهرها الخارجي، والتي تكثر الحديث عن النعم التي وهبها الله لها. رشا : وهي أنثى الظبي التي لاتزال فتية شابة، ويمكن أن يطلق على نوع من أنواع الأشجار ويشير الى السيدة القوية.

: وهي أنثى الظبي التي لاتزال فتية شابة، ويمكن أن يطلق على نوع من أنواع الأشجار ويشير الى السيدة القوية. رند : هو نوع من أنواع الأشجار ذات الرائحة الجميلة.

: هو نوع من أنواع الأشجار ذات الرائحة الجميلة. رنا : يعني هذا الاسم الشيء الملفت للأنظار فلا تستطيع تجاهله أو رفع نظرك عنه، كما يأتي بمعنى الجمال والبهاء.

: يعني هذا الاسم الشيء الملفت للأنظار فلا تستطيع تجاهله أو رفع نظرك عنه، كما يأتي بمعنى الجمال والبهاء. رهف : من اللين والحنية والرقة.

: من اللين والحنية والرقة. روا : ويعني التروي والتمهل وعدم العجلة.

: ويعني التروي والتمهل وعدم العجلة. روز : يعني الزهرة الجميلة باللغة الإنجليزية.

: يعني الزهرة الجميلة باللغة الإنجليزية. رؤى : هو ما نراه في أحلامنا من منامات.

: هو ما نراه في أحلامنا من منامات. ريا : وتعني من شربت حتى ارتوت بعد أن كانت عطشى، ويعني أيضاً الرياح الطيبة.

: وتعني من شربت حتى ارتوت بعد أن كانت عطشى، ويعني أيضاً الرياح الطيبة. رية : وهي في اللغة العربية العين التي تكثر فيها الماء وبالتالي تدل على كثرة الخير والعطاء.

: وهي في اللغة العربية العين التي تكثر فيها الماء وبالتالي تدل على كثرة الخير والعطاء. ريف : ويعني المناظر الطبيعية الخلابة، كما يعني الهدوء وراحة البال.

: ويعني المناظر الطبيعية الخلابة، كما يعني الهدوء وراحة البال. رين : من أسماء البنات الفرنسية ومعناه الملكة، وفي اللغة الإنجليزية المطر، ويعني الرقة والجمال.

: من أسماء البنات الفرنسية ومعناه الملكة، وفي اللغة الإنجليزية المطر، ويعني الرقة والجمال. رسل : هو اسم عربي يصلح للفتيان والفتيات ويعني التريث والتمهل وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارت.

: هو اسم عربي يصلح للفتيان والفتيات ويعني التريث والتمهل وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارت. رال: وهو صغير النعام.

أجمل أسماء بنات بحرف الراء قديمة

إذا أردت البحث عن أسماء تحمل معاني سامية وتم استخدامها قديما، واستمرت إلى يومنا هذا فستجد معنا مجموعة من أسماء بنات من 4 حروف وأكثر تعود الى الزمن القديم ومنها ما هو متداول حتى يومنا هذا وجميعها تدل على الأصالة الباقية الى الأبد.

راوية : اسم فتاة يطلق على من تروي القصص والحكايات وتروي الشعر أيضاً.

: اسم فتاة يطلق على من تروي القصص والحكايات وتروي الشعر أيضاً. روحية : معنى هذا الاسم الرياح الطيبة.

: معنى هذا الاسم الرياح الطيبة. رئيسة : من كانت هي الأولى في عائلتها وتتحمل كل المسؤوليات ومدبرة.

: من كانت هي الأولى في عائلتها وتتحمل كل المسؤوليات ومدبرة. رابعة : من الأسماء العربية الأصيلة ويعني عندما تتربع الإبل في مكان خصب، وراضية بقدرها. والتي تشفق على غيرها، كما يدل على ترتيبها الرابع بين اخوتها.

: من الأسماء العربية الأصيلة ويعني عندما تتربع الإبل في مكان خصب، وراضية بقدرها. والتي تشفق على غيرها، كما يدل على ترتيبها الرابع بين اخوتها. راجية : مشتق من الرجاء وهو المرجو من كل شيء ويدل على الفتاة الملحة بطلباتها.

: مشتق من الرجاء وهو المرجو من كل شيء ويدل على الفتاة الملحة بطلباتها. رشيدة : من بلغت سن الرشد وأصبحت عاقلة ورزينة.

: من بلغت سن الرشد وأصبحت عاقلة ورزينة. رامية : هي الفتاة صاحبة الرأي السديد الذي لا يتأثر بما حوله من أوهام أو أخبار باطلة وأكاذيب.

: هي الفتاة صاحبة الرأي السديد الذي لا يتأثر بما حوله من أوهام أو أخبار باطلة وأكاذيب. رشوانة : هو مؤنث رشوان وهو النبات ذو الأغصان والخيوط الممتدة، كما يأتي معناه بمن يقبل الرشوة كثيراً.

: هو مؤنث رشوان وهو النبات ذو الأغصان والخيوط الممتدة، كما يأتي معناه بمن يقبل الرشوة كثيراً. رافدة : هي الكريمة والمعطاءة التي تقوم بمساعدة الجميع.

: هي الكريمة والمعطاءة التي تقوم بمساعدة الجميع. رفيدة : اسم عربي قديم بصيغة التصغير ويعني النصيب أو العطية القليلة.

: اسم عربي قديم بصيغة التصغير ويعني النصيب أو العطية القليلة. راقية : مشتق من الرقي وهي من كانت لبقة في التعامل مع غيرها ومتحضرة

: مشتق من الرقي وهي من كانت لبقة في التعامل مع غيرها ومتحضرة رائقة : هي الفتاة الصافية من لديها مزاج هادئ ومتفائل وإيجابي.

: هي الفتاة الصافية من لديها مزاج هادئ ومتفائل وإيجابي. رملة : هو الاسم الذي اطلق على زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي رملة بنت أبي سفيان وعرفت باسم أم حبيبة.

: هو الاسم الذي اطلق على زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي رملة بنت أبي سفيان وعرفت باسم أم حبيبة. رجاء : هو الأمل المتفائل الذي يبقى عند الإنسان.

: هو الأمل المتفائل الذي يبقى عند الإنسان. راشيدة: هو من الأسماء القديمة التي تعني الفتاة ذات القامة المنتصبة.

أسماء بنات بحرف الراء هندية

تختلف أسماء البنات حول العالم وتنتشر في الوطن العربي أسماء غير العربية أعجمية منها التركية والهندية وتعرف الأسماء الهندية بلفظها الرنان ومعانيها السامية فتختار الأمهات بعض منها لبناتهن لقلة انتشارها في الدول العربية، وهنا ستجد بعض من أسماء بنات بحرف الراء هندية تعرف عليها.

راتان : معنى هذا الاسم هو الجوهرة.

: معنى هذا الاسم هو الجوهرة. رادها : ويشير إلى الفتاة الحسناء الجميلة.

: ويشير إلى الفتاة الحسناء الجميلة. راني : يعني هذا الاسم الملكة.

: يعني هذا الاسم الملكة. رافينا : وهو يدل على السيدة المضيئة التي تضفي إشراقاً على المكان.

: وهو يدل على السيدة المضيئة التي تضفي إشراقاً على المكان. رينا: يشير الى الجوهرة في اللغة الهندية.

أسماء بنات بحرف الراء إسلامية ومن القرآن الكريم

ورد في القرآن الكريم أسماء بنات بحرف الراء عديدة وهي من أسماء بنات إسلامية حيث يضم الدين الإسلامي أسماء كثيرة للفتيات والأولاد فيقوم الآباء بانتقاء الأسماء الإسلامية لشدة حبهم لله عز وجل وتعلقهم بطاعته وإرضائه وسنورد أسماء بنات تبدأ بحرف الراء وردت في كتاب الله.

رحيق : وهو ما يخرج من الأزهار ويدعى بالرحيق الخالص، وقد ورد هذا الاسم في سورة المطففين الآية رقم 25: " يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ"

: وهو ما يخرج من الأزهار ويدعى بالرحيق الخالص، وقد ورد هذا الاسم في سورة المطففين الآية رقم 25: " يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ" روضة : وهي قطعة من الأرض لونها أخضر وردت في الآية: “فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ”.

: وهي قطعة من الأرض لونها أخضر وردت في الآية: “فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ”. رغد : جاء من العيش الرغيد والمرفه وورد ذكره في الآية: “اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا”.

: جاء من العيش الرغيد والمرفه وورد ذكره في الآية: “اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا”. ربوة : وهي المنطقة المرتفعة من الأرض بين سهلين ويشير إلى علو مكانة صاحبته ورفعتها وذكر في الآية الكريمة: “وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ”.

: وهي المنطقة المرتفعة من الأرض بين سهلين ويشير إلى علو مكانة صاحبته ورفعتها وذكر في الآية الكريمة: “وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ”. روح : وهي روح الإنسان التي وهبها الله له وذكرت في الآية: “ولا تيأسوا من روح الله”.

: وهي روح الإنسان التي وهبها الله له وذكرت في الآية: “ولا تيأسوا من روح الله”. رميم : وهو يشير إلى القديم وورد ذكره في الآية: “الَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ”.

: وهو يشير إلى القديم وورد ذكره في الآية: “الَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ”. رضوى : وهو المرأة الراضية المقتنعة بحياتها وهو أيضاً اسم لجبل في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

: وهو المرأة الراضية المقتنعة بحياتها وهو أيضاً اسم لجبل في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. رحمة : وهي رحمة الله سبحانه وتعالى التي تنزل على عباده.

: وهي رحمة الله سبحانه وتعالى التي تنزل على عباده. رحيمة : مشتقة من الرحمة وهي إحدى صفات الشخص برحمة الأخرين.

: مشتقة من الرحمة وهي إحدى صفات الشخص برحمة الأخرين. رويدا : المرأة المتكبرة المتبخترة.

: المرأة المتكبرة المتبخترة. روعة : هو المرأة رائعة الجمال.

: هو المرأة رائعة الجمال. رؤوم : هو الفتاة الحنونة والعطوفة والمحبة للغير.

: هو الفتاة الحنونة والعطوفة والمحبة للغير. رئال : معنى هذا الاسم الكواكب.

: معنى هذا الاسم الكواكب. راعدة : يشير هذا الاسم على الغيوم المسببة للرعد.

: يشير هذا الاسم على الغيوم المسببة للرعد. رامية : وهو المرأة التي تقوم برمي السهام والهموم ورائها.

: وهو المرأة التي تقوم برمي السهام والهموم ورائها. رامين : هو اسم يدل على البنت ذات الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة.

: هو اسم يدل على البنت ذات الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة. رائعة : هي المرأة التي ينذهل الناس بجمال شكلها وفهمها وشخصيتها.

: هي المرأة التي ينذهل الناس بجمال شكلها وفهمها وشخصيتها. رجوان : هو من الرجاء ويعني الأمل.

: هو من الرجاء ويعني الأمل. رجوى: هي أمنية أو أمل جديد.

أسماء بنات بحرف الراء تركية

لا ننسى الأسماء وروعتها في تركيا التي انتشرت مؤخراً في الوطن العربي بعد ظهور المسلسلات التركية المدبلجة إلى اللغة العربية فأصبح الناس يتعرفون على أسماء بنات بحرف الراء تركية ويختاروا منها ما يناسبهم في اللفظ والمعنى وعدد الأحرف التي يتكون منها الاسم.

روشان : هذا الاسم يعني الضوء القوي الساطع.

: هذا الاسم يعني الضوء القوي الساطع. روسلين : وهو وضع الشمس قبل غروبها.

: وهو وضع الشمس قبل غروبها. روسيل : يعني هذا الاسم قرص الشمس.

: يعني هذا الاسم قرص الشمس. روهان : هو اسم من أسماء بنات بحرف الراء غريبة ويعني الوعد الصادق.

: هو اسم من أسماء بنات بحرف الراء غريبة ويعني الوعد الصادق. رنكين : معنى هذا الاسم ألوان الربيع.

: معنى هذا الاسم ألوان الربيع. رها : هو اسم يشير إلى القبيلة.

: هو اسم يشير إلى القبيلة. روان : هو اسم أصله فارسي وهو الجارية السريعة.

: هو اسم أصله فارسي وهو الجارية السريعة. روبين : يعود أصله للفارسية وهو الياقوت الثمين.

: يعود أصله للفارسية وهو الياقوت الثمين. ريتاج : وهو اسم يطلق على باب الكعبة الشريفة وهو أيضاً اسم فارسي.

: وهو اسم يطلق على باب الكعبة الشريفة وهو أيضاً اسم فارسي. روفيدا : معناه العطاء بلا مقابل وهو اسم أصله فارسي ويطلق على أداة يتم استخدامها لفرد العجين.

: معناه العطاء بلا مقابل وهو اسم أصله فارسي ويطلق على أداة يتم استخدامها لفرد العجين. رامينا: هو الفرح والغبطة وكذلك أساسه فارسي.

أسماء بنات بحرف الراء غريبة ونادرة

راجين : اسم عربي مأخوذ من الرجاء ومعناه آملين.

: اسم عربي مأخوذ من الرجاء ومعناه آملين. راسمة : اصله عربي وهو الماء الذي يجري ويعني أيضاً الفتاة ذات المشية الحسنة.

: اصله عربي وهو الماء الذي يجري ويعني أيضاً الفتاة ذات المشية الحسنة. رالا : من كانت عيونها وسيعة وجميلة.

: من كانت عيونها وسيعة وجميلة. راليا : هو الفتاة الواثقة في نفسها وهو اسم أجنبي.

: هو الفتاة الواثقة في نفسها وهو اسم أجنبي. رايني : وهو يعني الملكة ويعود أيضاً في الأصل للأسماء الأجنبية.

: وهو يعني الملكة ويعود أيضاً في الأصل للأسماء الأجنبية. راية : معناه العلم ويدل على الوطنية وأصله عربي.

: معناه العلم ويدل على الوطنية وأصله عربي. رايدن : هو يعني البرق والرعد في اللغة الأجنبية.

: هو يعني البرق والرعد في اللغة الأجنبية. ريندا : يدل على الأشخاص كبيرة الحجم لدرجة العملقة وهو اسم اجنبي.

: يدل على الأشخاص كبيرة الحجم لدرجة العملقة وهو اسم اجنبي. رعاد : هي الغيوم التي تسبب الرعد الكثير ويعني أيضاً المرأة الثرثارة.

: هي الغيوم التي تسبب الرعد الكثير ويعني أيضاً المرأة الثرثارة. رماء : معناه ما يزيد عن الشيء او يفيض منه وهو اسم عربي.

: معناه ما يزيد عن الشيء او يفيض منه وهو اسم عربي. رنام : ويعني الغناء وهو منتقى من ترنيم.

: ويعني الغناء وهو منتقى من ترنيم. روكسانا : أصله فارسي ومعناه الفجر.

: أصله فارسي ومعناه الفجر. رهيل : هي الغيمة الصغيرة التي ليس لديها ماء.

: هي الغيمة الصغيرة التي ليس لديها ماء. ريمان : وهو العدد المثنى من ريم

: وهو العدد المثنى من ريم رايات: هو جمع اسم راية وهو أعلام.

ها قد انتهينا من هذا المقال أسماء بنات بحرف الراء، فهو من الحروف الناعمة الرقيقة والتي وزنها خفيف على اللسان ويضفي جمال على صاحبته فأغلب البنات التي أسمائهم تبدأ بحرف الراء مميزات وناعمات وصفاتهم خاصة فلكل امرأً من اسمه نصيب، صنفنا لكم الأسماء بمجموعات مع أصولها ومعانيها ليسهل البحث عليكم وتنتقوا أفضل الأسماء لبناتكن أو حفيداتكن أو أي مولودة قادمة إلى الحياة بمشيئة الله.