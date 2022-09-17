أسماء بنات بحرف الميم أكثر من 100 اسم ومعانيها

اختيار اسم المولود الجديد أحد المسؤوليات المهمة التي تقع على عاتق الأبوين، ويجب إحسان الاختيار لأن الاسم سيظل مع الطفل طوال حياته، وحتى لا تقع في حيرة حول هذا الأمر سنقدم لك أسماء بنات بحرف الميم عربية وإسلامية وتركية متنوعة مع معانيها لاختيار أفضل اسم له معنى جميل ورنان يتناسب مع اسم الأب، يمكنك الاطلاع عليها عند متابعة السطور التالية.

أسماء بنات بحرف الميم من ثلاث حروف

إن كنت ترغب بتسمية اسم لطيف وصغير مكون من حروف بسيطة يمكنك الاطلاع على أسماء بنات من ثلاث حروف بالميم مع معانيها فيما يلي:

مكة: نسبة إلى مكة المكرمة أحد المدن بالمملكة العربية السعودية والتي ولد بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

نسبة إلى مكة المكرمة أحد المدن بالمملكة العربية السعودية والتي ولد بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. موج: اسم يعبر عن موج البحر العالي.

اسم يعبر عن موج البحر العالي. ملك: الفتاة التي تشبه الملائكة وتحمل صفاتها وطباعها.

الفتاة التي تشبه الملائكة وتحمل صفاتها وطباعها. منى: مشتق من أمنية وهي الأشياء بعيدة المنال التي يريد الإنسان تحقيقها.

مشتق من أمنية وهي الأشياء بعيدة المنال التي يريد الإنسان تحقيقها. مون: القمر الصافي شديد الجمال.

القمر الصافي شديد الجمال. مدى: الهدف الواضح الذي يريد الانسان الوصول إليه.

الهدف الواضح الذي يريد الانسان الوصول إليه. مها: اسم ينسب إلى البقرة البرية.

اسم ينسب إلى البقرة البرية. ميس: الفتاة التي تتمتع بالخجل الشديد والتواضع في التعامل مع الآخرين.

الفتاة التي تتمتع بالخجل الشديد والتواضع في التعامل مع الآخرين. ماي: اسم يوناني الأصل ومعناه اللؤلؤ.

أسماء بنات بحرف الميم من أربع حروف

إن كان اسم الأب مكون من أربع حروف يمكن اختيار أسماء بنات من 4 حروف تبدأ بالميم تتماشى معه وأفضل الأسماء التي يمكن اختيارها كالتالي:

مهرة: الفرسة الصغيرة وهو من الأسماء المعبرة عن الانطلاق والحرية.

الفرسة الصغيرة وهو من الأسماء المعبرة عن الانطلاق والحرية. منار: البرج العالي الذي ينتهي بمصدر مضيء بقوة ليرشد السفن العائدة إلى الميناء.

البرج العالي الذي ينتهي بمصدر مضيء بقوة ليرشد السفن العائدة إلى الميناء. مايا: اسم مشتق من اللغة العبرية ويعني إله الربيع لدى الرومانيين، أما في اليونان فيعني الأم أما باللغة الفارسية يشير إلى الشهامة والشجاعة وفي بلاد الهند تعني كلمة مايا الغموض.

اسم مشتق من اللغة العبرية ويعني إله الربيع لدى الرومانيين، أما في اليونان فيعني الأم أما باللغة الفارسية يشير إلى الشهامة والشجاعة وفي بلاد الهند تعني كلمة مايا الغموض. مسرة: يعتبر من الأسماء العربية النادرة ومعناه الفرحة والسرور.

يعتبر من الأسماء العربية النادرة ومعناه الفرحة والسرور. ميسر: المعروف عنها اليسر والسهولة.

المعروف عنها اليسر والسهولة. ميرا: اسم انجليزي ومعناه الفتاة الرائعة المميزة.

اسم انجليزي ومعناه الفتاة الرائعة المميزة. ميار: اسم يعود إلى تركيا ويعني وردة الجنة.

أسماء بنات بحرف الميم من القرآن

يعتبر اختيار أسماء بنات إسلامية مأخوذة من القرآن الكريم من الخيارات الجيدة للبنات حيث تحمل الكثير من المعاني الرائعة، ومن أفضل أسماء بنات بحرف الميم مسلمة ما يلي:

مروة: نسبةً إلى جبل المرة الموجود بالمملكة العربية السعودية وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة بقوله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم" آية 158- سورة البقرة.

نسبةً إلى جبل المرة الموجود بالمملكة العربية السعودية وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة بقوله تعالى " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم" آية 158- سورة البقرة. مريم: نسبةً إلى السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام وتوجد في القرآن سورة باسم مريم.

نسبةً إلى السيدة مريم أم سيدنا عيسى عليه السلام وتوجد في القرآن سورة باسم مريم. مودة: معناه الإخلاص واللين والصدق بالتعامل وورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" سورة الروم- آية 21.

معناه الإخلاص واللين والصدق بالتعامل وورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون" سورة الروم- آية 21. ميثاق: يعني الوعد والقسم بين الأشخاص وورد ذكره في القرآن بقوله تعالى " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين" سورة آل عمران- آية 81.

يعني الوعد والقسم بين الأشخاص وورد ذكره في القرآن بقوله تعالى " وإذ أخذ الله ميثاق النبيين" سورة آل عمران- آية 81. مروج: الأرض الواسعة التي تتمتع بمنظر خلاب وجميل وبها مناظر طبيعية وورد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى " وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخًا وحجرًا محجورًا" سورة الفرقان- آية 53.

الأرض الواسعة التي تتمتع بمنظر خلاب وجميل وبها مناظر طبيعية وورد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى " وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخًا وحجرًا محجورًا" سورة الفرقان- آية 53. منة: يعتبر من أكثر الأسماء شهرةً في مجتمعنا العربي ومعناه النعمة والهبة والعطاء؛ وورد ذكره في القرآن بقول الله تعالى في سورة طه " ولقد مننا عليك مرةً أخرى" سورة طه- آية 37.

يعتبر من أكثر الأسماء شهرةً في مجتمعنا العربي ومعناه النعمة والهبة والعطاء؛ وورد ذكره في القرآن بقول الله تعالى في سورة طه " ولقد مننا عليك مرةً أخرى" سورة طه- آية 37. مقام: العلو والارتفاع والقيمة العالية وقد ورد ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى " وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" سورة البقرة- آية 125.

العلو والارتفاع والقيمة العالية وقد ورد ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم منها قوله تعالى " وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" سورة البقرة- آية 125. مرح: يعني الفرح والسرور وورد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى" ولا تمشِ في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً"

أسماء بنات بحرف الميم عربية

الألقاب بالبلاد العربية لا يختلف عليها أحد حيث توجد أسماء بنات لها معاني جميلة وخفيفة عند نطقها ويمكنك الاطلاع على أسماء بنات بحرف الميم قديمة وحديثة منها ما يلي:

مُنية: مفرد لكلمة منى ومعناه أمنية أي ما يتمناه المرء في حياته.

مفرد لكلمة منى ومعناه أمنية أي ما يتمناه المرء في حياته. مزنان: يعني القوس أو صوت الغناء الحزين.

يعني القوس أو صوت الغناء الحزين. مديحة: السيدة التي تتمتع بسمعة طيبة ويأتي الاسم من المدح.

السيدة التي تتمتع بسمعة طيبة ويأتي الاسم من المدح. مايسة: يعتبر من الأسماء الشهيرة لدى العرب ومعناه الرمأة ذات الخطوة المتمهلة.

يعتبر من الأسماء الشهيرة لدى العرب ومعناه الرمأة ذات الخطوة المتمهلة. ماسة: يأتي هذا الاسم من حجر الماس النفيس الذي يتميز بلونه الأبيض اللامع.

يأتي هذا الاسم من حجر الماس النفيس الذي يتميز بلونه الأبيض اللامع. ماجدة: يعتبر من أكثر أسماء بنات تبدأ بحرف الميم يتم تسميتها بمجتمعاتنا العربية، ومعناه المرأة ذات المكانة والمنزلة الرفيعة.

يعتبر من أكثر أسماء بنات تبدأ بحرف الميم يتم تسميتها بمجتمعاتنا العربية، ومعناه المرأة ذات المكانة والمنزلة الرفيعة. مَرام: الهدف المحدد أو الشيء الذي يسعى الإنسان لتحقيقه في المستقبل.

الهدف المحدد أو الشيء الذي يسعى الإنسان لتحقيقه في المستقبل. ماهيناب: اسم فارسي مشهور جدًا بالدول العربية، وهو مكون من مقطعين ماه بمعنى القمر وكلمة تاب بمعنى نور القمر.

اسم فارسي مشهور جدًا بالدول العربية، وهو مكون من مقطعين ماه بمعنى القمر وكلمة تاب بمعنى نور القمر. مزين: اسم عربي الأصل تم اقتباسه من اسم زين ومعناه الشيء المحسن أو المجمل.

اسم عربي الأصل تم اقتباسه من اسم زين ومعناه الشيء المحسن أو المجمل. ميهاف: يعود لأصول عربية ومعناه أحجار الشاطئ.

يعود لأصول عربية ومعناه أحجار الشاطئ. مساء: فترة ما بعد الظهر وقبل وقت الغروب.

فترة ما بعد الظهر وقبل وقت الغروب. مزيونة: حسنة المظهر وكثيرة التزين.

حسنة المظهر وكثيرة التزين. مسعدة: معناه الفرحة والبهجة وجميع ما يفرح به الإنسان.

معناه الفرحة والبهجة وجميع ما يفرح به الإنسان. ملاذ: يعني الملجأ أو المكان الآمن.

يعني الملجأ أو المكان الآمن. معالي: اسم من الأسماء الشهيرة ببلادنا العربية يطلق على الإناث والذكور معًا ومعناه الأماكن العالية المرتفعة أو المكانة المرتفعة.

اسم من الأسماء الشهيرة ببلادنا العربية يطلق على الإناث والذكور معًا ومعناه الأماكن العالية المرتفعة أو المكانة المرتفعة. ميفاء: اسم عربي نادر معناه الوفاء الكبير.

اسم عربي نادر معناه الوفاء الكبير. ميغان: يعتبر من الأسماء الأعجمية ومعناه القوة والشجاعة.

يعتبر من الأسماء الأعجمية ومعناه القوة والشجاعة. ميسرة: معناه السهولة واليسر وهو من الأسماء الجميلة التي انتشرت لفترة من الوقت في بلادنا العربية.

معناه السهولة واليسر وهو من الأسماء الجميلة التي انتشرت لفترة من الوقت في بلادنا العربية. ميثا: هذا الاسم مأخوذ من كلمة ميثاء بمعنى لين فيقال عن الأرض ميثاء أي لينة ولا تحتوي على رمال.

هذا الاسم مأخوذ من كلمة ميثاء بمعنى لين فيقال عن الأرض ميثاء أي لينة ولا تحتوي على رمال. مرنان: اسم عربي معناه القوس.

اسم عربي معناه القوس. مرسال: معناه السهم صغير الحجم أو الخبر السعيد.

معناه السهم صغير الحجم أو الخبر السعيد. مرادة: تعني الفتاة المحبوبة التي يريدها جميع من حولها.

تعني الفتاة المحبوبة التي يريدها جميع من حولها. محروسة: يعني الفتاة المحمية من كل شر وأذى.

يعني الفتاة المحمية من كل شر وأذى. مجدية: معناه المجد والعزة والشرف.

معناه المجد والعزة والشرف. مجاهدة: اسم مأخوذ من كلمة جهاد بمعنى مدافعة.

اسم مأخوذ من كلمة جهاد بمعنى مدافعة. متيمة: اسم جميل معناه شديدة الحب.

اسم جميل معناه شديدة الحب. مبروكة: معناه برك الجمل أي جلس على ركبتيه ولصق بطنه بالأرض.

معناه برك الجمل أي جلس على ركبتيه ولصق بطنه بالأرض. مانعة: معناه الممسكة التي تمنع من حدوث الشيء.

أسماء بنات بحرف الميم تركية

يمكنك تسمية ابنتك أسماء بنات بحرف الميم تركية حيث توجد العديد من المعاني الرائعة منها ما يلي:

ميسان: المرأة رزينة العقل التي تتمتع بحكم في تفكيرها.

المرأة رزينة العقل التي تتمتع بحكم في تفكيرها. ميلا: الفتاة القريبة وهو مأخوذ من اسم ميلاء.

الفتاة القريبة وهو مأخوذ من اسم ميلاء. ميهاد: يعني اليسر والبساطة في كل شيء.

يعني اليسر والبساطة في كل شيء. مزون: الغيوم المعبئة بالمطر.

الغيوم المعبئة بالمطر. ماهينور: يعني ضوء القمر.

يعني ضوء القمر. مروج: الأرض الخضراء الجميلة الواسعة.

الأرض الخضراء الجميلة الواسعة. ميارا: النهر الجاري ويعني أيضًا الجميلة التي تتمتع بقوام ممشوق.

النهر الجاري ويعني أيضًا الجميلة التي تتمتع بقوام ممشوق. ميرسيا: المكانة الرفيعة والأخلاق العالية.

المكانة الرفيعة والأخلاق العالية. مياسين: تعني النجوم شديدة البريق واللمعان.

تعني النجوم شديدة البريق واللمعان. ميرهان: معناه اللؤلؤة التي تختبئ في المحارة.

معناه اللؤلؤة التي تختبئ في المحارة. ميان: قلب الوردة البيضاء أو الغزال الصغير وهو أيضًا مرادف للحجر الأسود.

قلب الوردة البيضاء أو الغزال الصغير وهو أيضًا مرادف للحجر الأسود. ماتيلدا: المرأة المكافحة.

المرأة المكافحة. ميلدا: المنتصرة في المعارك.

المنتصرة في المعارك. ميهاب: تعبير عن العطاء.

تعبير عن العطاء. ميراي: معناه المعجزة.

معناه المعجزة. ميرامار: غذاء الجسد والروح.

غذاء الجسد والروح. مياسم: علامات الحسن والجمال.

علامات الحسن والجمال. موسال: نبات عشبي مائي.

نبات عشبي مائي. مورين: العذراء الصغيرة.

العذراء الصغيرة. مناهل: عين الماء.

عين الماء. مآب: التوبة والرجوع إلى الله عز وجل.

التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. مي: يعني القردة الصغيرة أو الفتاة المملوكة وهو تخفيف لاسم مريم أو ماري.

أسماء بنات بحرف الميم أجنبية

إن كنت تفضل الأسماء الأجنبية المميزة يمكنك الاطلاع على أسماء بنات بحرف الميم جميلة جدًا ولها معاني راقية منها ما يلي:

مابيلا: اسم يعود لأصل لاتيني تم أخذه من اسم مابيل ومعناه الفتاة الجميلة ويعتبر من الأسماء المميزة والجديدة للبنات.

اسم يعود لأصل لاتيني تم أخذه من اسم مابيل ومعناه الفتاة الجميلة ويعتبر من الأسماء المميزة والجديدة للبنات. مادرونا: اسم يطلق على البنات في أسبانيا ومعناه الأم وهو اسم جديد وجميل.

اسم يطلق على البنات في أسبانيا ومعناه الأم وهو اسم جديد وجميل. ماجدولين: يعود هذا الاسم إلى فرنسا ويعني الأرض المباركة الطيبة وله معنى آخر وهو الأخلاق الحميدة.

يعود هذا الاسم إلى فرنسا ويعني الأرض المباركة الطيبة وله معنى آخر وهو الأخلاق الحميدة. مارال: اسم أرماني ومعناه الغزال.

اسم أرماني ومعناه الغزال. ماديسون: اسم انجليزي يمكن أن يطلق على الإناث وعلى الذكور معًا ومعناه العطية أو الهبة من الله.

اسم انجليزي يمكن أن يطلق على الإناث وعلى الذكور معًا ومعناه العطية أو الهبة من الله. ماديرا: اسم من أصول هندية ومعناه الرحيق.

اسم من أصول هندية ومعناه الرحيق. مارتيا: اسم يعود لأصل لاتيني ومعناه العسكري ويعبر عن القوة والشجاعة.

اسم يعود لأصل لاتيني ومعناه العسكري ويعبر عن القوة والشجاعة. مارتينا: اسم لاتيني الأصل تم اقتباسه من اسم مارتين ويعني الشخص المولع بالحرب وقد كان هذا الاسم يطلق على إله الحرب بأساطير الرومان.

اسم لاتيني الأصل تم اقتباسه من اسم مارتين ويعني الشخص المولع بالحرب وقد كان هذا الاسم يطلق على إله الحرب بأساطير الرومان. مارتا: اسم أرماني ومعناه السيدة وهو من الأسماء النادرة في بلادنا العربية.

اسم أرماني ومعناه السيدة وهو من الأسماء النادرة في بلادنا العربية. مارجريت: اسم ألماني منتشر كثيرًا حول العالم ومعناه اللؤلؤ.

اسم ألماني منتشر كثيرًا حول العالم ومعناه اللؤلؤ. مارلا: اسم إنجليزي تم اقتباسه من مارلين ومعناه البرج العالي أو المبنى شديد الارتفاع.

اسم إنجليزي تم اقتباسه من مارلين ومعناه البرج العالي أو المبنى شديد الارتفاع. ماريت: اسم أرمني يعني اللؤلؤ ويعتبر من الأسماء المنتشرة كثيرًا في دولة النرويج.

اسم أرمني يعني اللؤلؤ ويعتبر من الأسماء المنتشرة كثيرًا في دولة النرويج. ماريتا: اسم إيطالي معناه سيدة البحر.

اسم إيطالي معناه سيدة البحر. مارية: اسم عبري بمعنى المرأة البيضاء الناعمة اللامعة، ومن الجدير بالذكر ان هذا الاسم يطلق على البقرة الوحشية.

اسم عبري بمعنى المرأة البيضاء الناعمة اللامعة، ومن الجدير بالذكر ان هذا الاسم يطلق على البقرة الوحشية. ماريز: اسم لاتيني مشتق من اسم مارين ومعناه شيء موجود بالبحر أو بحر الألم.

اسم لاتيني مشتق من اسم مارين ومعناه شيء موجود بالبحر أو بحر الألم. مارينا: اسم من أصل لاتيني ومعناه الفتاة التي جاءت من البحر.

اسم من أصل لاتيني ومعناه الفتاة التي جاءت من البحر. ماليا: اسم بمعنى الهدوء وهو من الأسماء الأجنبية القديمة.

اسم بمعنى الهدوء وهو من الأسماء الأجنبية القديمة. ماليتا: اسم يوناني معناه العسل لذيذ الطعم.

اسم يوناني معناه العسل لذيذ الطعم. مانيلا: يطلق هذا الاسم على عاصمة الفلبين.

يطلق هذا الاسم على عاصمة الفلبين. مايال: اسم من أصل عبري مأخوذ من مايا ومعناه آلهة الربيع وباللغة اليونانية معناه الأم وله معنى آخر وهو الأميرة.

اسم من أصل عبري مأخوذ من مايا ومعناه آلهة الربيع وباللغة اليونانية معناه الأم وله معنى آخر وهو الأميرة. مايلين: يعود هذا الاسم الى دولة أيرلندا ومعناه حجر اليشم أو اللؤلؤ.

يعود هذا الاسم الى دولة أيرلندا ومعناه حجر اليشم أو اللؤلؤ. ميروين: اسم أجنبي ومعناه الصديق الوفي الجيد.

اسم أجنبي ومعناه الصديق الوفي الجيد. ميريام: يرجع لأصول عبرية ومعناه بحر الحزن وله معنى آخر مميز وهو الطفل الذي يتمنى أشياء كثيرة ويعشق الحياة بكل تفاصيلها.

يرجع لأصول عبرية ومعناه بحر الحزن وله معنى آخر مميز وهو الطفل الذي يتمنى أشياء كثيرة ويعشق الحياة بكل تفاصيلها. مييلا: اسم جميل له أكثر من معنى في اللغة الأسبانية يعني المعجزات أما في الروسية يعني الفتاة الرحيمة أو الغالية لدى الآخرين.

اسم جميل له أكثر من معنى في اللغة الأسبانية يعني المعجزات أما في الروسية يعني الفتاة الرحيمة أو الغالية لدى الآخرين. ميهير: يعتبر من الأسماء الهندية المميزة ومعناه الفتاة اللطيفة.

يعتبر من الأسماء الهندية المميزة ومعناه الفتاة اللطيفة. مينكا: يعود إلى أصل بولندي ومعناه المرأة القوية.

يعود إلى أصل بولندي ومعناه المرأة القوية. ميندي: اسم إنجليزي ومعناه العسل أو الحب مثلما يعرف في اللغة الألمانية.

اسم إنجليزي ومعناه العسل أو الحب مثلما يعرف في اللغة الألمانية. ميندا: اسم أمريكي معناه المعرفة.

اسم أمريكي معناه المعرفة. مينال: يعنبر من الأسماء الأمريكية الجميلة ومعناه الفاكهة.

يعنبر من الأسماء الأمريكية الجميلة ومعناه الفاكهة. مينار: يرجع هذا الاسم إلى استراليا ومعناه البخار.

يرجع هذا الاسم إلى استراليا ومعناه البخار. ميلينيا: اسم يوناني الأصل ويعني العسل.

اسم يوناني الأصل ويعني العسل. ميليندا: هذا الاسم منتشر كثيرًا حول العالم، وأصله يوناني ومعناه نحلة العسل.

هذا الاسم منتشر كثيرًا حول العالم، وأصله يوناني ومعناه نحلة العسل. ميلي: من الأسماء الفرنسية ومعناه خادم المعبد، وباللغة الفرنسية معناه القوة والعزم.

من الأسماء الفرنسية ومعناه خادم المعبد، وباللغة الفرنسية معناه القوة والعزم. ميلساندي: اسم فرنسي معناه عسل النحل.

اسم فرنسي معناه عسل النحل. ميلروز: أجنبي الأصل ومعناه عسل الورد.

أجنبي الأصل ومعناه عسل الورد. ميلاي: من الأسماء الأجنبية الجميلة ومعناه الحب.

أسماء بنات بحرف الميم غريبة

توجد مجموعة من أسماء بنات من 5 حروف والتي تعد غريبة أو لم تعد تسمى كثيرًا بمجتمعنا الآن ولكن يمكنك إيجاد اسم جميل مناسب لأفكارك ومن أجمل أسماء بنات بحرف م غريبة عربية وأجنبية ما يلي:

محاسن: الصفات الحسنة والمآثر والأخلاق الجيدة.

الصفات الحسنة والمآثر والأخلاق الجيدة. ميسون: الفتاة الهادئة التي تمشي باستقامة.

الفتاة الهادئة التي تمشي باستقامة. منيبة: الفتاة التائبة الراجعة الى الله بكل أمور حياتها.

الفتاة التائبة الراجعة الى الله بكل أمور حياتها. مرزوقة: معناه التي تتمتع بحظ جيد ورزق كثير.

معناه التي تتمتع بحظ جيد ورزق كثير. معزوزة: قوية ومحمية.

قوية ومحمية. مبتغى: مقصود من الفعل.

مقصود من الفعل. مطيعة: اسم مأخوذ من الطاعة.

اسم مأخوذ من الطاعة. مزاهر: مأخوذة من الزهور وتعبر عن الورود المزهرة المتفتحة.

مأخوذة من الزهور وتعبر عن الورود المزهرة المتفتحة. مفيدة: ذات نفع وفائدة.

ذات نفع وفائدة. مؤنسة: الفتاة المرحة التي يطمئن لها كل من حولها.

الفتاة المرحة التي يطمئن لها كل من حولها. مابيل: اسم يعود لأصول لاتينية ومعناه الفتاة الجميلة الذكية الرقيقة.

اسم يعود لأصول لاتينية ومعناه الفتاة الجميلة الذكية الرقيقة. منيرفا: معناه الحكمة والذكاء والبصيرة العالية.

معناه الحكمة والذكاء والبصيرة العالية. مشاعل: يعتبر أحد أهم أسماء بنات بحرف الميم مغربية ويعني المكان الذي يشعل به النيران.

يعتبر أحد أهم أسماء بنات بحرف الميم مغربية ويعني المكان الذي يشعل به النيران. مرجانة: منسوب لنوع من أنواع الأحجار الكريمة وهو حجر المرجان الموجود بكثرة في البحر الأحمر.

قدمنا لكم فيما سبق أسماء بنات بحرف الميم عربية وتركية وأسماء إسلامية مأخوذة من آيات القرآن الكريم مع معانيها ولكن عند اختيار أي اسم يجب التفكير باختيار اسم سهل وله معنى دقيق وجميل يتماشى مع اسم الأب، ونتمنى أن نكون وضحنا لكم أشمل وأجمل الأسماء والمعاني في هذا الموضوع.