أسماء بنات توأم على نفس الوزن نقدمها للأهل ليختاروا منها ما يلائم توأم الأنثى، فأي منها ستختارون؟ قمنا "البوابة" في هذا المقال بجمع قائمة طويلة من أجمل وأجدد الأسماء البنات التوأم على نفس الوزن.

أسماء بنات توأم على نفس الوزن

بدر وبدور.

علا وعلياء.

بيري وبريهان.

غادة وغيداء.

بسمة وبسملة.

دارين ولآريين.

تينا ودينا.

تبسم وتسنيم.

تمارا وتالين.

سارة وسلين.

شيرين وسيرين.

هناء وشيرين.

زينب وفاطمة.

رقية وروقا.

أميرة وأميمة.

أمنية وأماني.

أنعام وأنغام.

إيناس وريماس.

تالين وتالية.

حسنة وحُسن.

نجوي ونجاة.

نادرة وناردين.

آية وآيات.

ديما وريما.

مايا وهايا.

دنيا ودينا.

آلاء وولاء.

غادة وميادة.

منة وأمنية.

أيسل وأسيل.

أمل وآمال.

بسمة وابتسام.

زهرة وأزهار.

أسمى وأسماء.

تغريد وأغاريد.

أسماء بنات توأم اسلامية

رغد رغدة.

بتلاء بتول.

علا علياء.

منار منال.

غادة غيداء.

ريم ريما.

غيثاء غيداء.

ريانة ريحانة.

ريما ريماز.

مي ميار.

أريج أرجوان.

ابتسام ارتسام.

أماني امتنان.

اسماء بنات توأم تركية

رنيم وسدين

بيسان وباسكال

بيان وكيان

ريم وريمان

نجود ونجد

جوري وجودي

روان ورزان

حلا وغلا

تالا وتالين

سيرين وسيلين

توليا وجوليا

اسماء بنات توأم إماراتية

دفيف ورفيف ويعني صوت الأجنحة التي تخرج وقت زقزقة العصافير.

ريناد وريناس ويعني الفتاة المدللة والتي تطمح غلى النجاح والتفوق.

غالية وغاية يعني الهدف الثمين والغالي والمكانة العالية.

خلود وخولة تعني الصمود والتحدي في العديد من الظروف.

مزون ومزنة تعني الأخلاق العالية والجمال الرائع.

ريم ومريم تعني العيون الجميلة والجذابة.

سلوى وسلمى تعني الرائحة الجميلة والفواحة.

ضحى وسجى تعني النظرة البراقة والأمل في الحياة.

اسماء بنات توأم 2023

مايا وهايا.

تسنيم وتبسم.

ولاء والاء.

أمل وآمال.

أسيل وأيسل.

بسملة وبسمة.

أسماء وأسمي.

لاريين ودارين.

سلين وسارة.

بدور وبدر.

سيرين وشيرين.

فاطمة وزينب.

بريهان وبيري.

هناء وشيرين.

غيداء وغادة.

روقا ورقية.

حسناء وحسنة.

روان ورزان

أسيل وهديل

يارا ولارا

سمر وقمر

فداء ونداء

ناردين ونادرة.

تالين وتاليا.

نجاة ونجوى.

أسماء بنات توأم مغربية

لين وليان

سما وسنا

رغد ورهف

أسماء بنات توأم عربية

قمر وسمر

نداء وفداء

دارين وحنين

اسماء بنات توأم من ثلاث حروف

جنة تعني أعظم مكان سيُكافئ به جميع المسلمين كثواب لهم على كل خير قاموا بفعله في حياتهم

لمى يعني الشفاه ذات اللون الأسمر أو الأسود

مها يعني العين الواسعة

حور السواد الشديد للعين أو البياض الكامل للعين

ندى الكرم الشديد

تالا يعني اسم تالا النخلة الجميلة الصغيرة

سمر الأحاديث التي يتجري أثناء الليل الداكن في الظلام

قمر يعني اسم قمر البنت التي تتمتع بقدر عالي من الجمال

شهد يعني اسم شهر العسل

طرب يعني الغناء الجميل بالصوت العذب

أسماء بنات توأم من القران