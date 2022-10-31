أسماء بنات تركية من ثلاث حروف ومعانيها

تبحث العديد من الأمهات عن أسماء جديدة وجميلة من أجل إطلاقها على البنات المواليد، ونظراً لانتشار المسلسلات التركية، وتعلق الفتيات والسيدات بها فلذلك يرغبن في تسمية بناتهن بأسماء تركية، لأنها مميزة جداً وجذابة، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال تشكيلة مجمعة من أسماء بنات تركية من ثلاث حروف، وأيضاً أجدد الأسماء التركية والنادرة منها.

أسماء بنات تركية من ثلاث حروف

تبحث الكثير من السيدات عن أسماء بنات تركية من 3 حروف، نظراً لشدة حبهم لمسلسلات الدراما التركية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في كافة أرجاء العالم وتأتي هذه الأسماء على النحو الآتي:

أسل: يحمل اسم أسل معنى السيف أو الغصن أيضاً.

يحمل اسم أسل معنى السيف أو الغصن أيضاً. آشا: من الأسماء التركية الجميلة، ويعني الحياة.

من الأسماء التركية الجميلة، ويعني الحياة. أرى: يعد اسم أرى من الأسماء المشهورة في تركيا، ويعني العسل الأبيض.

يعد اسم أرى من الأسماء المشهورة في تركيا، ويعني العسل الأبيض. رها: يعد من أجمل الأسماء التركية المميزة ولكنه غير معروف كثيراً هناك، على الرغم من أنه يحمل معاني جميلة تدل على الأصول التركية القديمة.

يعد من أجمل الأسماء التركية المميزة ولكنه غير معروف كثيراً هناك، على الرغم من أنه يحمل معاني جميلة تدل على الأصول التركية القديمة. سجى: من الأسماء التي وجدت شهرةً كبيرة في الوطن العربي، كما أنه يحمل معاني جميلة جداً وهي، الاستقرار والطمأنينة والثبات، وتتميز حاملة الاسم بالهدوء، وكره الأماكن المزعجة.

من الأسماء التي وجدت شهرةً كبيرة في الوطن العربي، كما أنه يحمل معاني جميلة جداً وهي، الاستقرار والطمأنينة والثبات، وتتميز حاملة الاسم بالهدوء، وكره الأماكن المزعجة. جود: يعود هذا الاسم إلى أصول تركية عريقة، وهو يعني الكرم والسخاء، وتتميز حاملة الاسم بصفات كثيرة فريدة من نوعها، وهذا الاسم غير منتشر كثيراً بين الفتيات.

يعود هذا الاسم إلى أصول تركية عريقة، وهو يعني الكرم والسخاء، وتتميز حاملة الاسم بصفات كثيرة فريدة من نوعها، وهذا الاسم غير منتشر كثيراً بين الفتيات. هيف: من ضمن الأسماء التركية المميزة، يحمل الاسم سمات جميلة وهي القمر اللامع أو المضيء، كل من يطلق عليهم اسم هيف يحملون صفات أخلاقية عالية، كما أن لديهم ملامح جذابة جداً.

من ضمن الأسماء التركية المميزة، يحمل الاسم سمات جميلة وهي القمر اللامع أو المضيء، كل من يطلق عليهم اسم هيف يحملون صفات أخلاقية عالية، كما أن لديهم ملامح جذابة جداً. آية: هذا الاسم في الأساس مقتبس من القرآن الكريم، ولكنه منتشر بصورة كبيرة في تركية، تتصف حاملة الاسم بالجمال في كل شيء ويحبها كل من يتعامل معها.

هذا الاسم في الأساس مقتبس من القرآن الكريم، ولكنه منتشر بصورة كبيرة في تركية، تتصف حاملة الاسم بالجمال في كل شيء ويحبها كل من يتعامل معها. ديم: يعني هطول الأمطار وهو اسم رقيق جداً منتشر في الوطن العربي.

يعني هطول الأمطار وهو اسم رقيق جداً منتشر في الوطن العربي. جان: اسم يمكن أن ينطبق على الأولاد والبنات، وهو يعني المرح وأن الشخص الذي يحمله من النادر أن يحزن.

اسم يمكن أن ينطبق على الأولاد والبنات، وهو يعني المرح وأن الشخص الذي يحمله من النادر أن يحزن. جنة: على الرغم من انتشار هذا الاسم في الوطن العربي إلا أنه تركي الأصل، وهو يعني الحدائق المليئة بالأزهار الجذابة.

على الرغم من انتشار هذا الاسم في الوطن العربي إلا أنه تركي الأصل، وهو يعني الحدائق المليئة بالأزهار الجذابة. حلا: هذا الاسم منتشر جداً في الوطن العربي ولكنه ذات أصول تركية عريقة، وهو يدل على الفتاة الجميلة البشوشة، كما يعد من أسماء بنات تركية من ثلاث حروف الجميلة.

هذا الاسم منتشر جداً في الوطن العربي ولكنه ذات أصول تركية عريقة، وهو يدل على الفتاة الجميلة البشوشة، كما يعد من أسماء بنات تركية من ثلاث حروف الجميلة. آسة: الرياح المتساقطة، وهو اسم تركي مميز جداً، ينتشر كثيراً في تركية وبدأ بالانتشار في البلاد العربية.

الرياح المتساقطة، وهو اسم تركي مميز جداً، ينتشر كثيراً في تركية وبدأ بالانتشار في البلاد العربية. مزن: قد يطلق على الأولاد والبنات، ولكنه منتشر في الوطن العربي على أنه اسم مخصص للأولاد، ولكنه ينتشر في تركيا من أجل البنات، وهو عبارة عن السحب المجمعة فوق بعضها في السماء، وهو اسم جميل جداً وجذاب.

قد يطلق على الأولاد والبنات، ولكنه منتشر في الوطن العربي على أنه اسم مخصص للأولاد، ولكنه ينتشر في تركيا من أجل البنات، وهو عبارة عن السحب المجمعة فوق بعضها في السماء، وهو اسم جميل جداً وجذاب. ريم: من الأسماء ذات الأصول التركية، ويعني الغزال ناصع البياض.

من الأسماء ذات الأصول التركية، ويعني الغزال ناصع البياض. لمى: ويشير اسم لمى إلى السواد الشديد.

أسماء بنات تركية من ثلاث حروف جديدة

عندما تكتشف الأم الحامل بأنها حاملاً في فتاة تبدأ في البحث عن أسماء بنات جديدة، وقد تجد ضالتها في أسماء ممثلات الدراما التركية، لما تحمله هذه الأسماء من صفات رقيقة وجميلة ومن أسماء بنات تركية من ثلاث حروف الجديدة:

لين: النخلة المثمرة، وهو منتشر جداً في العالم العربية، ولكنه ذات أصول تركية قديمة، تتصف حاملة الاسم بالطموح والرغبة الدائمة في النجاح، لذلك قد تصل إلى مناصب كبيرة.

النخلة المثمرة، وهو منتشر جداً في العالم العربية، ولكنه ذات أصول تركية قديمة، تتصف حاملة الاسم بالطموح والرغبة الدائمة في النجاح، لذلك قد تصل إلى مناصب كبيرة. ديل: من الأسماء التركية الشهيرة ويعني القلب الطيب النقي، وقد يكتب "دل" بدلاً من ديل.

من الأسماء التركية الشهيرة ويعني القلب الطيب النقي، وقد يكتب "دل" بدلاً من ديل. جين: يدل هذا الاسم على الحياة، وتتصف حاملة الاسم بالجمال الشديد التي تحب الحياة ولا تعرف لليأس طريق.

أسماء بنات تركية من 3 حروف نادرة

وقد تبحث الأمهات الجديدات عن أسماء بنات تركية نادرة رغبة منهم في تسكين بناتهن بأسماء مختلفة عن غيرهم، من أجل التميز والاختلاف، وهناك مجموعة كبيرة من هذه الأسماء وهي كالتالي:

أمل: من الأسماء النادر تسميتها في تركيا، ومعناه الشعور بالأمل.

من الأسماء النادر تسميتها في تركيا، ومعناه الشعور بالأمل. آلي: من الأسماء التركية النادرة جدا، ويعني حامية البشر.

من الأسماء التركية النادرة جدا، ويعني حامية البشر. جنى: ويشير الاسم إلى جني الثمار.

وبهذا نكون قد انتهينا من مقالنا والذي تناولنا من خلاله أسماء بنات تركية من ثلاث حروف، وكذلك أكثرها تميزاً وندرة.