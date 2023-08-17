أسماء بنات حلوة وفخمة، نقدمها للآباء والأمهات الذين يبحثون عن اسم جديد ليختاروا ما يروق لهم عند تسمية المواليد البنات، وليكون لبناتهم حظاً جميلاً ونصيباً كبيراً من معاني الأسماء الحلوة والفخمة:

أسماء بنات حلوة وفخمة

ليانا

أميرة

جميلة

يارا

سلمى

ليلى

ميرا

تالا

نورا

لمى

زينب

روان

دانا

ناديا

شهد

لارا

ملك

لبنى

ميسون

ريما

أسماء بنات مميزة ونادرة

أريام: معنى اسم أريام الريم أو الغزال.

معنى اسم أريام الريم أو الغزال. ايريم: معنى اسم ايريم الحديقة التي تقع في الجنة، ومقصود بها جنة الفردوس أو جنة الخلود.

معنى اسم ايريم الحديقة التي تقع في الجنة، ومقصود بها جنة الفردوس أو جنة الخلود. آيلا: معنى اسم آيلا هو فتاة رقيقة وتهتم بجمالها وأناقتها.

معنى اسم آيلا هو فتاة رقيقة وتهتم بجمالها وأناقتها. أجوان : معنى اسم أجوان الخليج الصغير.

: معنى اسم أجوان الخليج الصغير. تالا: معنى اسم تالا النخلة الصغيرة.

معنى اسم تالا النخلة الصغيرة. رهف: معنى اسم رهف هي الفتاة اللطيفة الرقيقة.

معنى اسم رهف هي الفتاة اللطيفة الرقيقة. رنيم: معنى اسم رنيم يعني الصوت الجميل

معنى اسم رنيم يعني الصوت الجميل رزان: معنى اسم رزان هي الفتاة التي تتسم بالوقار والرزانة.

معنى اسم رزان هي الفتاة التي تتسم بالوقار والرزانة. جولي: معنى اسم جولي هي الشابة في قلبها وعقلها.

معنى اسم جولي هي الشابة في قلبها وعقلها. آسيا: معنى اسم آسيا اسم زوجة فرعون الصالحة وهي من الأسماء التي ذكرت في القرآن.

معنى اسم آسيا اسم زوجة فرعون الصالحة وهي من الأسماء التي ذكرت في القرآن. أروى: معنى اسم الشبع.

معنى اسم الشبع. أجوان: الخليج الصغير.

أسماء بنات فريدة وجميلة

إليورا

آريسا

إلينوا

سيرينا

أوريا

زافيرا

فيريليا

يوليانا

آماليا

إيفورا

إيفالين

فيوريلا

ألينكا

أمالثيا

إيسولد

أوكتافيا

إيلاريا

زيلدا

كاليستا

إيريا

مسك.

صوفيا.

رهف.

وسيلة.

ياقوتة.

ميمونة.

ساندرا.

ريفال.

أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة

أجوان معنى اسم أجوان الخليج الصغير.

تاله معنى اسم تاله هي النخلة الصغيرة.

رهف معنى اسم رهف هي الفتاة اللطيفة الرقيقة.

رزان معنى اسم رزان هي الفتاة التي تتسم بالوقار والرزانة.

جولي معنى اسم جولي هي الفتاة في قلبها وعقلها، وهو اسم لاتيني​

رنيم معنى اسم رنيم هو الصوت الجميل

زين يعني الحسن والجمال وخلاقُه شَين.

اسماء بنات من القران

مريم

فاطمة

رقية

يقين

دنيا

دنيا

مودة

سجدة

سجود

صفاء

ضحى

حياة

آلاء

سجى

تقوى

دعاء

ميمنة

رغدا

نور

إسلام

قمر

مكة

ليال

سلوى

إكرام

إحسان

نجوى

إيلاف

أماني

تبارك

بروج

يسرى

حسنة

تسنيم

أبرار

نداء

بتول

توبة

فرقان

فرح

مروة

صفا

يمنى

ياقوت

أسماء بنات حلوة وخفيفة

ليانا

نورا

لمى

غزل

روجينا

شهد

سما

جنى

ريما

ياسمين

آية

مروة

لين

ليال

سارة

سلمى

ميسا

حنان

آيات

دانا

أسماء بنات قوية

ماتيلدا يعني الأقوياء في المعركة.

ديانا يعني مرتبط بأميرة ويلز السابقة.

كليوباترا يعني مجد الأدب.

أوجيني يعني المولود.

عالية يعني الصعود والعلو.

راجحة هو من أسماء بنات قديمة ولكنه يرمز إلى القوة.

بريانا يعني القوة والشجاعة.

كايسي هو القول السديد والراجح.

اسماء بنات كيوت

نادين

لينا

روزا

هدى

ميلا

سيليا

ليلا

جوليا

سونا

سلين

نينا

آمال

إلين

زهرا

نيا

سارينا

إيفا

نوريا

تالا

لينزي

ميلانا

رايا

اسماء بنات 2023 من القران

مريم

فاطمة

آية

سارة

حاوية

أسماء

زليخا

راحيل

إليصابات اسم زوجة زكريا في الإنجيل

سلمى

آثار.

إرم.

أمانة.

أماني.

أمل.

أنفال.

أنهار.

آية.

اسماء بنات راقية