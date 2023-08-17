أسماء بنات حلوة وفخمة، نقدمها للآباء والأمهات الذين يبحثون عن اسم جديد ليختاروا ما يروق لهم عند تسمية المواليد البنات، وليكون لبناتهم حظاً جميلاً ونصيباً كبيراً من معاني الأسماء الحلوة والفخمة:
أسماء بنات حلوة وفخمة
- ليانا
- أميرة
- جميلة
- يارا
- سلمى
- ليلى
- ميرا
- تالا
- نورا
- لمى
- زينب
- روان
- دانا
- ناديا
- شهد
- لارا
- ملك
- لبنى
- ميسون
- ريما
أسماء بنات مميزة ونادرة
- أريام: معنى اسم أريام الريم أو الغزال.
- ايريم: معنى اسم ايريم الحديقة التي تقع في الجنة، ومقصود بها جنة الفردوس أو جنة الخلود.
- آيلا: معنى اسم آيلا هو فتاة رقيقة وتهتم بجمالها وأناقتها.
- أجوان: معنى اسم أجوان الخليج الصغير.
- تالا: معنى اسم تالا النخلة الصغيرة.
- رهف: معنى اسم رهف هي الفتاة اللطيفة الرقيقة.
- رنيم: معنى اسم رنيم يعني الصوت الجميل
- رزان: معنى اسم رزان هي الفتاة التي تتسم بالوقار والرزانة.
- جولي: معنى اسم جولي هي الشابة في قلبها وعقلها.
- آسيا: معنى اسم آسيا اسم زوجة فرعون الصالحة وهي من الأسماء التي ذكرت في القرآن.
- أروى: معنى اسم الشبع.
- أجوان: الخليج الصغير.
أسماء بنات فريدة وجميلة
- إليورا
- آريسا
- إلينوا
- سيرينا
- أوريا
- زافيرا
- فيريليا
- يوليانا
- آماليا
- إيفورا
- إيفالين
- فيوريلا
- ألينكا
- أمالثيا
- إيسولد
- أوكتافيا
- إيلاريا
- زيلدا
- كاليستا
- إيريا
- مسك.
- صوفيا.
- رهف.
- وسيلة.
- ياقوتة.
- ميمونة.
- ساندرا.
- ريفال.
أسماء بنات حلوة ونادرة مسلمة
- أجوان معنى اسم أجوان الخليج الصغير.
- تاله معنى اسم تاله هي النخلة الصغيرة.
- رهف معنى اسم رهف هي الفتاة اللطيفة الرقيقة.
- رزان معنى اسم رزان هي الفتاة التي تتسم بالوقار والرزانة.
- جولي معنى اسم جولي هي الفتاة في قلبها وعقلها، وهو اسم لاتيني
- رنيم معنى اسم رنيم هو الصوت الجميل
- زين يعني الحسن والجمال وخلاقُه شَين.
اسماء بنات من القران
- مريم
- فاطمة
- رقية
- يقين
- دنيا
- دنيا
- مودة
- سجدة
- سجود
- صفاء
- ضحى
- حياة
- آلاء
- سجى
- تقوى
- دعاء
- ميمنة
- رغدا
- نور
- إسلام
- قمر
- مكة
- ليال
- سلوى
- إكرام
- إحسان
- نجوى
- إيلاف
- أماني
- تبارك
- بروج
- يسرى
- حسنة
- تسنيم
- أبرار
- نداء
- بتول
- توبة
- فرقان
- فرح
- مروة
- صفا
- يمنى
- ياقوت
أسماء بنات حلوة وخفيفة
- ليانا
- نورا
- لمى
- غزل
- روجينا
- شهد
- سما
- جنى
- ريما
- ياسمين
- آية
- مروة
- لين
- ليال
- سارة
- سلمى
- ميسا
- حنان
- آيات
- دانا
أسماء بنات قوية
- ماتيلدا يعني الأقوياء في المعركة.
- ديانا يعني مرتبط بأميرة ويلز السابقة.
- كليوباترا يعني مجد الأدب.
- أوجيني يعني المولود.
- عالية يعني الصعود والعلو.
- راجحة هو من أسماء بنات قديمة ولكنه يرمز إلى القوة.
- بريانا يعني القوة والشجاعة.
- كايسي هو القول السديد والراجح.
اسماء بنات كيوت
- نادين
- لينا
- روزا
- هدى
- ميلا
- سيليا
- ليلا
- جوليا
- سونا
- سلين
- نينا
- آمال
- إلين
- زهرا
- نيا
- سارينا
- إيفا
- نوريا
- تالا
- لينزي
- ميلانا
- رايا
اسماء بنات 2023 من القران
- مريم
- فاطمة
- آية
- سارة
- حاوية
- أسماء
- زليخا
- راحيل
- إليصابات اسم زوجة زكريا في الإنجيل
- سلمى
- آثار.
- إرم.
- أمانة.
- أماني.
- أمل.
- أنفال.
- أنهار.
- آية.
اسماء بنات راقية
- إيلزي: كرم الله
- لوسيندا: ذات الوجه الحسن أو المضئ
- كايلاا: الفتاة الجميلة والرشيقة
- سوفانا : المرأة الكريمة
- سولينا: الفتاة المدافعة والمناضلة
- أفين: الحب والرومانسية
- أيسون: القمر
- إيمينا: المرأة شديدة الإيمان
- ميلا: مشتق من كلمة “ميلاء” وهي الشجرة الكبيرة
- إثراء : الاستغناء وكثرة المال
- أريما : حديقة في الجنة
- إيلدا: هي المرأة المحاربة
- ليان: يأتي من الليونة والمرونة
- روان: معناه في اللغة الفارسية الروح
- كيان : يعني القيمة أو الوجود
- ميار: من تجلب الحظ او الخير
- لمار: بريق او شعاع الضوء
- جود: كرم وعطاء
- سيلا: مشتق من السيول او السيلان مثل سيلان المطر
- لار: النجمة التي تضئ في السماء
- رهف: الرقة واللطافة
- تولين: ضوء القمر
- اسيل: املس وناعم
- كارما: شجرة العنب
- تيا: الاميرة والفتاة الرقيقة وأصله يوناني.
- راكان: الثبات والوقار
- روفان: اسم الحمام الذي يطوف حول الكعبة
- مليكة: الملكة.
- تسنيم: عين ماء في الجنة.
- جودي: الجبل الذي استقرت عليه سفينة سيدنا نوح.
- جوري: أحد أنواع الورد وله رائحة طيبة
- سيرين: الزهرة والوردة ، قمة الجبل
- تاليا: نور الجنة
- روان: الفتاة التي تنظر بشدة للشيء الجميل.
- فريدة: الفتاة التي لا مثيل لها.
- ريم: الغزال
- ريتال: الفتاة التي تجيد القرآن الكريم
- رتاج، ريتاج : باب الكعبة
- رُدينة: الغزل الغير منتظم.
- رضوى: اسم منسوب إلى الرضا والقناعة.
- رُفيدة: المناصرة والمؤيدة والمؤازرة.
- رماس: بريق الألماس.
- رِناد: عشبة نبات الغار
- آيسل: ضوء القمر أو وجه القمر.
- رماس: نوع من انواع الالماس يتميز باللون الاسود البراق
- ريناد: الرائحة الذكية العطرة, ايضا هو اسم البخور المخصص للكعبة
- نوف: قمة الجبل او الارتفاع العالي
- روان: الجارية السريعة.
- روح: الرحمة والعطف.
- رودين: المرأة العاقلة الرزينة
- ريتال: قراءة القرآن الكريم في إيقاع وتأنف.
- ريم: الظبي الأبيض.
- ريناد: الرائحة الذكية العطرة.
- سيناء : أرض الفيروز فيه العبور والنصر
- سجايا : طبيعية أو طبيعة
- سلاف : بداية كل شي ومقدمته وقد يعني أيضا خلاصة العصير أو مقدمة الجيش
- سدن: كسوة الكعبة
- سوار: حلية مستديرة كالتي تلبس في المعصم أو الزند
- سيلين : إلهة القمر عند اليونان وهي مجرد رمز لطلوع القمر على نحو نظامي
- ميرا: رائعة
- الما: روح الفتاة او الروح
- نايا: آلة الناي وتتميز بالصوت الناعم.
- ميرال: انثى الغزال
- ليليان: الخمر وهو مأخوذ من ليلي
- سلمى: الفتاة ذات الأيدي الناعمة
- حسناء: المرأة شديدة الحسن