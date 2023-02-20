يحتار الأهل في اختيار أسماء موالديهم خاصة مع تنوع الثقافات وتداخلها، ويحرص الأهل خاصة للفتيات على اختيار أسماء بنات سعودية 2023، وأسماء ناعمة ومواكبة للعصر وقبل أن تختار اسم مولودك، اطلع أولاً على قائمة أسماء بنات سعودية 2023، واختار من بين هذه المجموعة الاسم الذي يعجبك.

أسماء بنات سعودية 2023

نذكر فيما يلي مجموعة أسماء بنات سعودية 2023

لورا : معنى اسم لورا هو اسم فارسي يعني هضبه

: معنى اسم لورا هو اسم فارسي يعني هضبه لميس : معنى اسم لميس من اللمس وهو لفظ عربي صحيح

: معنى اسم لميس من اللمس وهو لفظ عربي صحيح إران : معنى اسم هو النشاط والمرح

: معنى اسم هو النشاط والمرح ليان : معنى اسم ليان النسيم اللي حول النخلة

: معنى اسم ليان النسيم اللي حول النخلة روند : معنى اسم روند نبات عريض الاوراق

: معنى اسم روند نبات عريض الاوراق زيان : معنى اسم زيان ذات حسن وجمال

: معنى اسم زيان ذات حسن وجمال سجيه : معنى اسم سجيه طبيعه الخلق

: معنى اسم سجيه طبيعه الخلق ديم : معنى اسم هو المطر المستمر في الهطول

: معنى اسم هو المطر المستمر في الهطول رسيل :معنى اسم هو الماء العذب

:معنى اسم هو الماء العذب رودينا :معنى اسم رودينا هو السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء

:معنى اسم رودينا هو السحابة التي غطت الرسول صلى الله عليه وسلم لغار حراء ديمه : معنى اسم ديمه هو مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق

: معنى اسم ديمه هو مطر يدوم بسكون بلا رعد ولا برق تليدة : معنى اسم تليدة هي الفتاة ذات الأصل العريقة والكريمة في طباعها

: معنى اسم تليدة هي الفتاة ذات الأصل العريقة والكريمة في طباعها تيماء : معنى اسم تيماء هي الصحراء

: معنى اسم تيماء هي الصحراء تالا : معنى اسم تالا النخلة الصغيرة

: معنى اسم تالا النخلة الصغيرة سدن : معنى اسم سدن ستار الكعبة المشرفة

: معنى اسم سدن ستار الكعبة المشرفة رسيل : معنى اسم رسيل هو الماء العذب

: معنى اسم رسيل هو الماء العذب رتيل : معنى اسم رتيل هو من يأتي من ترتيل الاًيات القراُنية

: معنى اسم رتيل هو من يأتي من ترتيل الاًيات القراُنية رقية : معنى اسم رقية هو صعود وارتفاع ورقي

: معنى اسم رقية هو صعود وارتفاع ورقي جودي :معنى اسم جودي اسم الجبل الذى رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام

:معنى اسم جودي اسم الجبل الذى رست عليه سفينة سيدنا نوح عليه السلام بتول : معنى اسم بتول المنقطعة عن الرجال

: معنى اسم بتول المنقطعة عن الرجال ريفال : معنى اسم ريفال هي صاحبة القوام الجميل والشعر الطويل

: معنى اسم ريفال هي صاحبة القوام الجميل والشعر الطويل ليم: معنى اسم ليم الصلح والوفاق وهو يرمز للفتاة الصالحة

معنى اسم ليم الصلح والوفاق وهو يرمز للفتاة الصالحة هتان : معنى اسم هتان المطر الخفيف والمتواصل

: معنى اسم هتان المطر الخفيف والمتواصل لتين : معنى اسم لتين شديدة الحلاوة

: معنى اسم لتين شديدة الحلاوة اثيله : معنى اسم اثيلة عريقة وأصيلة

: معنى اسم اثيلة عريقة وأصيلة ألين : معنى اسم ألين أجمل نساء العالم ومن الليونة

: معنى اسم ألين أجمل نساء العالم ومن الليونة دارين :معنى اسم دارين إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين، وهو الغزال الشارد

:معنى اسم دارين إسم منطقة في البحرين ينسب لها مسك دارين، وهو الغزال الشارد مي : معنى اسم مي هي الخادمة المملوكة

: معنى اسم مي هي الخادمة المملوكة ميسم : معنى اسم ميسم العضو المؤنث في الزهرة ويطلق على المرأة الجميلة

: معنى اسم ميسم العضو المؤنث في الزهرة ويطلق على المرأة الجميلة دانة : معنى اسم دانة الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة

: معنى اسم دانة الجوهرة أو اللؤلؤة الكبيرة لينة : معنى اسم لينة النخلة الصغيرة

اسماء بنات سعودية بحرف الميم

مروة

مزنة

مرح

مروج

اسماء بنات شيوخ السعودية

ريتال

رقية

المتواضع

سلسبيل

تسنيم

الحمد

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أسماء بنات سعودية

روان

سلمى

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سلسبيل

سدرة

حصه

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زينب

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يارا: معنى اسم يارا المحبوبة.

معنى اسم يارا المحبوبة. نوسين: معنى اسم نوسين المستقبل.

معنى اسم نوسين المستقبل. ألين: معنى اسم ألين هو الليونة.

معنى اسم ألين هو الليونة. روجين: معنى اسم روجين شمس الحياة.

معنى اسم روجين شمس الحياة. نازلي: معنى اسم نازلي المرأة المدللة.

معنى اسم نازلي المرأة المدللة. سودي: معنى اسم سودي الحجر الأسود.

معنى اسم سودي الحجر الأسود. روجدا: معنى اسم روجدا النهار.

معنى اسم روجدا النهار. نارفين: معنى اسم نارفين هو القدر.

أسماء بنات فخمة أميرات

ليم: معني اسم ليم الصلح والوفاق

معني اسم ليم الصلح والوفاق نوة: معنى اسم نوة النظرة إلى الأشياء سريعاً

معنى اسم نوة النظرة إلى الأشياء سريعاً ريتان: معنى اسم ريتان الماء الموجود في الأصداف

معنى اسم ريتان الماء الموجود في الأصداف نادين: معني اسم نادين الفوز العظيم

معني اسم نادين الفوز العظيم مياسين: معني اسم مياسين النجمة البعيدة

معني اسم مياسين النجمة البعيدة روانا: معني اسم السفر والدليل

معني اسم السفر والدليل أليس: معني اسم كلمة أليس أعجمية تعني النعومة

معني اسم كلمة أليس أعجمية تعني النعومة ألمى: معني اسم ألمى ظل كثيف أسود

اسماء بنات فخمة وثقيلة

ريم: معنى اسم ريم الغزال الناصع البياض.

معنى اسم ريم الغزال الناصع البياض. سدرة: معنى اسم سدرة المنتهى.

معنى اسم سدرة المنتهى. ريفال: معنى اسم ريفال طويلة الشعر

معنى اسم ريفال طويلة الشعر ريمان: معنى اسم ريمان هو الظبي الصغير.

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