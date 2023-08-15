البوابة - كلنا مررنا بمشكلة بقع الزيت التي تبقى عالقة على الملابس مهما فعلنا. إذا تعرضت لحادث عرضي داخل أو خارج المنزل وقمت بتلويث ثيابك بالزيت أو الأطعمة المقلية فسوف تساعدك هذه الخطوات على تنظيف بقع الزيت بطريقة إحترافية. تعالوا نتعرف على هذه الخطوات.

أسهل طريقة لإزالة بقع الزيت عن الملابس

خطوات إزالة بقع الزيت من الأقمشة القطنية:

امسح أكبر قدر ممكن من الزيت بمنشفة ورقية. رش البقعة بنشا الذرة أو صودا الخبز. سوف يمتص نشا الذرة أو صودا الخبز الزيت. اترك نشا الذرة أو صودا الخبز لمدة 30 دقيقة على الأقل أو طوال الليل إن أمكن. اكنس نشا الذرة أو صودا الخبز بالمكنسة الكهربائية. ضع كمية صغيرة من صابون الأطباق على البقعة وافركها بأصابعك. اشطف الصابون بالماء البارد. اغسل الثوب كالمعتاد. إذا ظلت البقعة ظاهرة بعد الغسيل ، يمكنك محاولة تكرار الخطوات المذكورة أعلاه. يمكنك أيضًا تجربة استخدام مزيل البقع التجاري. تأكد من اختبار مزيل البقع على منطقة غير ظاهرة من الثوب أولاً للتأكد من أنه لا يتلف القماش.

خطوات إزالة بقع الزيت من الأقمشة الحريرية:

يفضل اتباع الخطوات السابقة مع إضافة الخطوات التالية: اخلط مقدارًا من الخل الأبيض مع مقدارين من الماء البارد. ضعي الخليط على البقعة واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطف المنطقة بالماء البارد. اغسل الملابس كالمعتاد باستخدام منظف معتدل وماء بارد. إذا ظلت البقعة ظاهرة بعد الغسيل ، يمكنك محاولة تكرار الخطوات المذكورة أعلاه. يمكنك أيضًا تجربة استخدام مزيل البقع التجاري المصمم خصيصًا للأقمشة الحريرية. تأكد من اختبار مزيل البقع على منطقة غير ظاهرة من الثوب أولاً للتأكد من أنه لا يتلف القماش.

نصائح إضافية لإزالة بقع الزيت عن الملابس:

تصرف بسرعة. كلما أسرعت في معالجة بقعة الزيت ، كان من الأسهل إزالتها.

لا تفرك البقعة. لن يؤدي الفرك إلا إلى نشر الزيت ويجعل إزالته أكثر صعوبة.

استخدم غسول الماء البارد. الماء الساخن يمكن أن يثبت البقعة.

لا تستخدم مواد التبييض على الأقمشة الملونة. يمكن أن يتلف المُبيض النسيج ويزيد البقعة سوءًا.

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