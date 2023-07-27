البوابة - هناك عدة طرق مختلفة يمكنك استخدامها لتنظيف الأسطح الخشبية من البقع. ستعتمد أفضل طريقة بالنسبة لك على نوع البقعة والطبقة المطلية فوق الخشب.

أفضل الطرق لتنظيف الاسطح الخشبية من البقع

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك تجربتها:



صودا الخبز والماء: هذه طريقة لطيفة وآمنة لمعظم أنواع الخشب. اخلطي مقادير متساوية من صودا الخبز والماء لتشكيل عجينة. ضع المعجون على البقعة واتركه لمدة 30 دقيقة. ثم افركي المعجون بقطعة قماش ناعمة واشطفه بالماء.

الخل الأبيض: الخل الأبيض مطهر طبيعي ويمكن أن يساعد في إزالة بعض أنواع البقع. اخلطي مقادير متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ. رش المحلول على البقعة واتركه لمدة 15 دقيقة. ثم امسح المحلول بقطعة قماش ناعمة.

صابون الأطباق والماء: هذه طريقة أكثر عدوانية يمكن استخدامها لإزالة البقع الصعبة. اخلطي بضع قطرات من صابون الأطباق بالماء الدافئ. ضع المحلول على البقعة وافركها بقطعة قماش ناعمة. ثم اشطفيه بالماء.

مزيل البقع التجاري: إذا كانت البقعة عنيدة بشكل خاص ، فقد تحتاج إلى استخدام مزيل البقع التجاري. تأكد من اختبار مزيل البقع في منطقة غير ظاهرة أولاً للتأكد من أنه لا يتلف الخشب.

بمجرد إزالة البقعة ، يمكنك تلميع الخشب لاستعادة لمعانه. استخدم ملمع الأثاث المصمم خصيصًا لنوع الخشب الذي لديك.

أفضل الطرق لتنظيف الاسطح الخشبية من البقع

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتنظيف الأسطح الخشبية من البقع:

ابدأ بتنظيف السطح بقطعة قماش مبللة. سيساعد ذلك على إزالة أي أوساخ أو غبار. كن لطيفًا عند تنظيف الخشب. المنظفات الكاشطة أو الفرك يمكن أن يتلف السطح الخارجي. اشطف الخشب جيدًا بالماء. سيساعد ذلك على إزالة بقايا الصابون أو محلول التنظيف. دع الخشب يجف تمامًا قبل التلميع. سيساعد هذا على منع ظهور خطوط على الطلاء.

باتباع هذه النصائح ، يمكنك تنظيف الأسطح الخشبية بالبقع والحفاظ على مظهر أثاثك في أفضل حالاته.

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