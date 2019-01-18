إذا كنت تعاني من شعر الوجه.. فإليكِ أسهل طريقة لإزالته نهائيًا
إذا كنت تعاني من شعر الوجه.. فإليكِ أسهل طريقة لإزالته نهائياً (shutterstock.com)
من أكثر المشاكل التي تعاني منها المرأة هو شعر الوجه والتي ما تجد صعوبة في التخلص منه باستمرار، وذلك لأن تعتبر بشرة الوجه من البشرات الحساسة، والتي تسبب ألم شديد عند إزالة الشعر منها ولكن هناك بعض الطرق السهلة والخفيفة التي تساعدك علي التخلص منه بسهولة وبدون ألم من هذه الطرق وصفات بعسل النحل:
- المكونات:
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- ملعقة كبيرة من العسل
- ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
1- اخلطي المكونات السابقة معا جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس، وبعدها طبقيه على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.
2- بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع على مدار الشهر، للحصول على بشرة صافية من الشعر الزائد.
- الوصفة الثانية:
المكونات:
- ملعقة كبيرة من الدقيق
- ملعقة كبيرة من العسل
- ملعقة كبيرة من ماء الورد
الطريقة:
1- في البداية ضعي العسل على مناطق الـ شعر الزائد بالبشرة، واتركيه لمدة 20 دقيقة.
2- بعد ذلك وزعي الدقيق واتركيه لمدة 3 دقائق، وبعدها امسحيهما من خلال قطنة مبللة بماء الورد.
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