إذا كنت تعاني من شعر الوجه.. فإليكِ أسهل طريقة لإزالته نهائيًا

المكونات:



ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

1- اخلطي المكونات السابقة معا جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس، وبعدها طبقيه على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة.

2- بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين في الأسبوع على مدار الشهر، للحصول على بشرة صافية من الشعر الزائد.

الوصفة الثانية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الدقيق

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة كبيرة من ماء الورد

الطريقة:

1- في البداية ضعي العسل على مناطق الـ شعر الزائد بالبشرة، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

2- بعد ذلك وزعي الدقيق واتركيه لمدة 3 دقائق، وبعدها امسحيهما من خلال قطنة مبللة بماء الورد.

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