البوابة – مع حلول موسم الصيف وعودة المانجا أنتِ بحاجة إلى معرفة أكثر من طريقة لتناولها وإعدادها حتى لا تتلف ويمضي موسمها دون الاستفادة من فوائدها الصحية العديدة. دعونا أولا نتعرف على هذه الفوائد ثم الوصفات الشعبية لإعداد المانجا في المنزل.

المانجا فاكهة الصيف الصحية واللذيذة تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية. إنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، ويمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وتحسين صحة القلب والحماية من السرطان. لذلك في المرة القادمة التي تبحث فيها عن وجبة خفيفة صحية أو حلوى، ابحث عن المانجا!

أسهل وصفات المانجا في الصيف

فوائد تناول المانجا:



تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية. تعتبر المانجا مصدرًا جيدًا للفيتامينات A و C و E ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف. هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة جيدة ويمكن أن تساعد في الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض.

تعزز المناعة. المانجا مصدر جيد لفيتامين C ، وهي أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة. يشارك فيتامين ج أيضًا في تكوين الكولاجين ، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

تحسن صحة القلب. المانجا مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن مهم لصحة القلب. يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم ويمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب.

تحسن صحة الجهاز الهضمي. المانجا مصدر جيد للألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة ويمكن أن تساعد في منع الإمساك.

تقي من السرطان. تحتوي المانجا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحماية من تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. أظهرت بعض الدراسات أن المانجا قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الرئة وسرطان البروستاتا.

تحسن الرؤية. المانجا مصدر جيد لفيتامين أ الضروري للرؤية الجيدة. يساعد فيتامين أ في حماية العينين من التلف ويمكن أن يساعد في الوقاية من العمى الليلي.

أسهل وصفات المانجا في الصيف

مانجا لاسي. مشروب منعش ولذيذ مصنوع من الزبادي والمانجا. إنها مثالية ليوم صيفي حار. صلصة المانجا. طريقة رائعة لإضافة بعض الحلاوة والحموضة لأطباقك المفضلة. إنها لذيذة مع الدجاج المشوي أو السمك أو الروبيان. عصير المانجا. هو طريقة سريعة وسهلة للحصول على جرعتك اليومية من الفواكه والخضروات. إنها أيضًا طريقة رائعة للتهدئة في يوم حار. بودينغ المانجا. حلوى كريمية لذيذة ومثالية لفصل الصيف. إنها مصنوعة من المانجا والحليب والقشدة ، وتعلوها قطعة من الكريمة المخفوقة. مانجا بالأرز. هي حلوى تايلندية شهيرة مصنوعة من الأرز اللزج والمانجا وحليب جوز الهند. إنه حلوة ولزجة ، وهو الطريقة المثالية لإنهاء وجبة صيفية. آيس كريم المانجا. وصفة منعشة ولذيذة ومثالية ليوم صيفي حار. إنها مصنوعة من المانجا والقشدة والسكر.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية للحصول على أقصى استفادة من المانجا:

اختر المانجا الناضجة ولكن ليس أكثر من اللازم. ستكون المانجا الناضجة ناعمة الملمس قليلاً ولها رائحة حلوة.

تناول المانجا الطازجة أو استخدمه في العصائر أو السلطات أو الحلويات.

لتخزين المانجا ، احتفظ بها في مكان بارد ومظلم لمدة تصل إلى 3 أيام. هذه مجموعة منعشة من الوصفات اللذيذة التي يمكنك صنعها من المانجا. لذا في المرة القادمة التي تبحث فيها عن وصفة صيفية ، تأكد من تجربة إحدى هذه الوصفات!

اقرأ أيضاً:

أفضل 6 وصفات لعمل سموثي الفاكهة

أسرع وأسهل وصفات منزلية لصنع مربى المشمش