البوابة - سموثي الفاكهة طريقة لذيذة وصحية لبدء يومك أو كوجبة خفيفة سريعة وسهلة. إنها طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من الفاكهة ، ويمكن تحضيرها حسب رغبتك.

أفضل 6 وصفات لعمل سموثي الفاكهة

فيما يلي بعض أفضل 6 وصفات سموثي الفاكهة:

سموثي أخضر: هذا العصير مليء بالعناصر الغذائية وهو طريقة رائعة لبدء يومك. وهو مصنوع من السبانخ واللفت والموز والأفوكادو وحليب اللوز. سموثي تروبيكال: هذا العصير هو طريقة منعشة ولذيذة للتهدئة في يوم حار. مصنوع من الأناناس والمانجو والموز ولبن الزبادي. سموثي التوت: هذا العصير حلو ولاذع ومثالي لأي وقت من اليوم. وهي مصنوعة من الفراولة والتوت والتوت واللبن. سموثي الشوكولاتة: هذا العصير هو طريقة لذيذة وشهية للحصول على نكهة الشوكولاتة المنعشة. مصنوع من الموز ومسحوق الكاكاو والحليب. سموثي زبدة الفول السوداني: هذا العصير هو وجبة خفيفة أو وجبة شهية ومرضية. مصنوع من زبدة الفول السوداني والموز ولبن الزبادي والحليب. سموثي الأناناس: هذا العصير منعش وغني بالنكهات القوية والمنعشة. يمكنك استخدام الأناناس الطازج بدلاً من المجمد ، لكن الخلط سيستغرق وقتًا أطول. يمكنك أيضًا إضافة فواكه أخرى إلى هذا العصير ، مثل المانجو أو الموز أو الفراولة. تعالوا نتعلم طريقة اعداده في المنزل. الأناناس مصدر جيد لفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة. ويعد الأناناس أيضًا مصدرًا جيدًا للمنغنيز ، وهو معدن يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز صحة العظام. كما يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو إنزيم له فوائد مضادة للالتهابات والجهاز الهضمي. أنت بحاجة إلى:

1 كوب قطع أناناس مجمدة

1 حبة موز مقطعة إلى شرائح

1/2 كوب زبادي يوناني عادي

1/4 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

تعليمات:

توضع بين جميع المكونات في الخلاط وتخلط جيداً. حتى يصبح المزيج سلساً.

هذه ليست سوى مجموعة من الوصفات السريعة لعمل عصير الفاكهة اللذيذة والصحية التي يمكنك صنعها. لذا كن مبدعًا وجرب الفواكه والنكهات المختلفة للعثور على عصيرك المفضل الجديد.



فيما يلي بعض النصائح لعمل أفضل عصائر الفاكهة:

استخدم الفاكهة الناضجة. ستكون الثمار الناضجة أحلى وأسهل في الخلط.

أضف سائلًا صحياً. يمكنك استخدام الحليب أو الزبادي أو العصير أو حتى الماء.

أضف محلياً. إذا كنت تحب العصائر الحلوة ، يمكنك إضافة العسل أو شراب القيقب أو رحيق الأغاف.

أضف البروتين. لبن الزبادي اليوناني أو مسحوق البروتين أو زبدة الجوز كلها طرق رائعة لإضافة البروتين إلى العصائر.

كن مبدعاً. هناك احتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بعصائر الفاكهة. لذا كن مبدعًا وجرب فواكه ونكهات ومكونات مختلفة.



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