كوكيز الشوكولاتة بدبس العنب تعلمي طريقة صنع كوكيز بالشوكولاتة بدبس العنب هذه الوصفة الفريدة من نوعها حلوة وسهلة ومليئة بالتوابل الدافئة وقطع الشوكولاتة المذابة. يمكنك تحضير العجينة وتركها في الثلاجة إذا كنت ترغبين في اعداد الكوكيز لاحقاً.

المكونات:

1.5 كوب دقيق لجميع الأغراض

1.25 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو غير محلى

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

8 ملاعق كبيرة زبدة ، درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور

½ كوب سكر بني

½ كوب دبس

4 أوقيات شوكولاتة شبه حلوة

¼ كوب سكر

الطريقة:

يُضاف الدقيق، والزنجبيل المطحون ، والقرنفل ، وجوزة الطيب ، ومسحوق الكاكاو ، والبيكنج باودر في وعاء ويقلب حتى يمتزج جيدًا .

في وعاء منفصل ، أضيفي الزبدة والزنجبيل الطازج والسكر البني والدبس. استخدم خلاطًا لخفق هذه المكونات معًا حتى تصبح خفيفة وكريمة .

ابدئي في إضافة خليط الدقيق إلى مزيج الدبس ، نصف كوب في المرة الواحدة ، مع الخفق بسرعة منخفضة ، حتى يتجانس خليط الدقيق كله .

قطعي الشوكولاتة إلى قطع صغيرة ثم قلّبيها في عجينة الكوكيز. غلفي عجينة الكوكيز بالبلاستيك ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل .

عندما تكون جاهزًا لخبز الكوكيز، سخني الفرن مسبقًا إلى 325 درجة فهرنهايت. ضعي السكر في وعاء صغير. قسّمي عجينة الكوكيز إلى أربع قطع متساوية الحجم ، ثم قسمي كل ربع إلى ست قطع صغيرة لعمل 24 قطعة كوكيز .

لفي كل قطعة من عجينة البسكويت على شكل كرة ، ثم دحرجي كرة العجين في السكر المحبب لتغليفها. ضعي الكوكيز على صينية خبز مبطنة بورق ، 12 لكل صينية خبز .