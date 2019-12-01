أسياخ الدجاج مع صلصة الفول السوداني

أسياخ الدجاج المشوية وصفة سهلة ومثالية لوجبة خفيفة أو كمقبلات. مع صلصة الفول السوداني الكريمية.
المكونات:
للدجاج:
1 رطل صدور الدجاج الخالية من العظم المقطعة إلى شرائح بحجم 1 بوصة
ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا المخفّضة
نصف ملعقة كبيرة من صلصة السمك - أو نصف ملعقة إضافية من صلصة الصويا
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج
1 ملعقة طعام عسل
1 ملعقة كبيرة من صلصة سريراتشا
2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
2 حص ثوم مفروم
صلصة الفول السوداني:
1 كوب مرق دجاج منخفض الصوديوم
5 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني
1 ملعقة طعام عسل
1 ملعقة طعام من صويا الصويا المخفض
2 ملعقة صغيرة من صلصة السمك - أو ملعقتان إضافيتان من صلصة الصويا
2 ملعقة صغيرة من صلصة سريراتشا
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
2 حص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج
يقدم مع كزبرة طازجة مفرومة - فول سوداني محمص غير مملح ، واسافين الليمون ،
الطريقة:
في وعاء خلط كبير ، تخلط جميع مكونات منقوع الدجاج معاً ، باستثناء الدجاج: صلصة الصويا ، صلصة السمك ، عصير الليمون ، العسل ، سريراتشا ، الزنجبيل ، والثوم. يُضاف الدجاج ، ويُقلب جيداً ، ثم يُغطّى ويوضع في الثلاجة لينقع لمدة ساعتين أو طوال الليل. يترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل الشواء. في حالة استخدام أسياخ خشبية ، تنقع الأسياخ في الماء لمدة 30 دقيقة قبل الشواء.
في هذه الأثناء ، تحضر صلصة الفول السوداني: في قدر متوسطة الحجم ، يُمزج مرق الدجاج وزبدة الفول السوداني والعسل وصلصة الصويا وصلصة السمك والزنجبيل والثوم. يُطهى المزيج على نار خفيفة ، ثم يُطهى المزيج مع التحريك كثيرًا ، حتى تصبح الصلصة ناعمة وسميكة ، حوالي 6 دقائق. يضاف عصير الليمون وتوضع جانبا.
عندما تكون جاهزًا للطهي ، قم بتسخين جهاز الشي الخارجي أو في الفرن إلى ارتفاع متوسط. توضع اسياخ الدجاج على الشواية، ويُشوى الدجاج حتى ينضج ، حوالي 2-3 دقائق لكل جانب. يقدم مع صلصة الفول السوداني والكزبرة ، وشرائح الليمون
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