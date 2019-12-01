أسياخ الدجاج مع صلصة الفول السوداني

أسياخ الدجاج المشوية وصفة سهلة ومثالية لوجبة خفيفة أو كمقبلات. مع صلصة الفول السوداني الكريمية.

المكونات:

للدجاج:

1 رطل صدور الدجاج الخالية من العظم المقطعة إلى شرائح بحجم 1 بوصة

ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا المخفّضة

نصف ملعقة كبيرة من صلصة السمك - أو نصف ملعقة إضافية من صلصة الصويا

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج

1 ملعقة طعام عسل

1 ملعقة كبيرة من صلصة سريراتشا

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

2 حص ثوم مفروم

صلصة الفول السوداني:

1 كوب مرق دجاج منخفض الصوديوم

5 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني

1 ملعقة طعام عسل

1 ملعقة طعام من صويا الصويا المخفض

2 ملعقة صغيرة من صلصة السمك - أو ملعقتان إضافيتان من صلصة الصويا

2 ملعقة صغيرة من صلصة سريراتشا

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

2 حص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

يقدم مع كزبرة طازجة مفرومة - فول سوداني محمص غير مملح ، واسافين الليمون ،

الطريقة:

في وعاء خلط كبير ، تخلط جميع مكونات منقوع الدجاج معاً ، باستثناء الدجاج: صلصة الصويا ، صلصة السمك ، عصير الليمون ، العسل ، سريراتشا ، الزنجبيل ، والثوم. يُضاف الدجاج ، ويُقلب جيداً ، ثم يُغطّى ويوضع في الثلاجة لينقع لمدة ساعتين أو طوال الليل. يترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل الشواء. في حالة استخدام أسياخ خشبية ، تنقع الأسياخ في الماء لمدة 30 دقيقة قبل الشواء.

في هذه الأثناء ، تحضر صلصة الفول السوداني: في قدر متوسطة الحجم ، يُمزج مرق الدجاج وزبدة الفول السوداني والعسل وصلصة الصويا وصلصة السمك والزنجبيل والثوم. يُطهى المزيج على نار خفيفة ، ثم يُطهى المزيج مع التحريك كثيرًا ، حتى تصبح الصلصة ناعمة وسميكة ، حوالي 6 دقائق. يضاف عصير الليمون وتوضع جانبا.

عندما تكون جاهزًا للطهي ، قم بتسخين جهاز الشي الخارجي أو في الفرن إلى ارتفاع متوسط. توضع اسياخ الدجاج على الشواية، ويُشوى الدجاج حتى ينضج ، حوالي 2-3 دقائق لكل جانب. يقدم مع صلصة الفول السوداني والكزبرة ، وشرائح الليمون