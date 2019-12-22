أشكال الأظافر وألوانها وعلاقتها بالحالة الصحية لديك

تشير بعض التغيرات التي تطرأ على الأظافر إلى احتمال الإصابة بأمراض معينة وأخرى تظهر نتيجة تغيرات طبيعية. وتعتبر التغيرات التي تطرأ على الأظافر مقياسا حقيقيا لصحة الإنسان ومتطلبات واحتياجات جسمه.

الأظافر السليمة تكون في العادة قوية ومرنة وملساء ولونها لامع، وأي تغييرات بالأظافر

-مثل ظهور بقع بيضاء أو تشققات أو تشوهات هي في الواقع إشارات إلى أمراض معينة، حسبما جاء في موقع "فوكوس" الألماني. وتحدث هذه التغيرات غالبا بشكل تدريجي أو مفاجئ. ويضيف الموقع أنه يجب أخذ تغيرات الأظافر على محمل الجد، لأنها تدل في الواقع على إصابة الجسم بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والرئة والكبد.

ويرتبط شكل الأظافر بالحالة الصحية وأي تغير في شكل الظفر أو لونه قد يشير إلى بعض المشاكل الصحية. بل إن هناك علامات مرضية يقوم الطبيب بتشخيصها فقط عن طريق النظر إلى الأظافر.

أشكال وألوان أظافر وعلاقتها بالحالة الصحية:

- بقع بيضاء على الأظافر، هي في معظمها جيوب هوائية غير ضارة تنشأ عندما ينمو الظفر.

- وجود بقع صفراء في الأظافر يمكن أن يكون ناجما عن ملامسة مواد التنظيف أو عن طريق الاستعمال المفرط لصباغة الأظافر مثل الأحمر الذي يخترق صفيحة الظفر.

- اللون البني الفاتح دليل على بداية تكون فطريات في الأظافر، لذا يُنصح بزيارة الطبيب في هذه الحال، لأن العدوى يمكن أن تنتقل إلى الأظافر الأخرى.

- اللون البني الداكن القريب إلى بقع سوداء لا يتغير شكلها، دليل محتمل على سرطان الجلد الأسود (الورم الميلانيني).

- غالبا ما ترتبط شقوق الأظافر بالتهاب المفاصل أو بأمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية وتساقط الشعر الدائري، أو قد تكون شقوق الأظافر أيضا ناجمة عن عدم حصول الأظافر على الكفاية من الدم، كما ذكر موقع "فيت فور فان" الألماني.

أما إذا تغير شكل الأظافر فجأة وأصبحت خشنة فذلك يشير إلى مشاكل في القلب أو الكبد أو الرئة.

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