البوابة - يشتهر المطبخ التركي بالعديد من الأطباق الشهية و الوصفات التركية التقليدية الغنية بالخضراوات والمكونات الطازجة، من الشوربات إلى السلطات والمعجنات إلى الأطباق الرئيسية والحلويات. تعالوا نتعرف على أهم هذه الوصفات التركية:

أشهر الوصفات التركية الشعبية سريعة التحضير

البقلاوة: عبارة عن معجنات حلوة مصنوعة من طبقات من عجينة الفيلو محشوة بالمكسرات المفرومة ومحلاة بالقطر أو العسل. كباب التركي: هذا طبق لحم مشوي يمكن تحضيره من مجموعة متنوعة من اللحوم ، بما في ذلك لحم الضأن أو اللحم البقري أو الدجاج أو السمك. غالبًا ما يتم تقديم الكباب مع الأرز والسلطة وخبز البيتا. لحمجون: خبز مسطح مغطى باللحم المفروم والبصل والطماطم والبهارات. غالبًا ما يتم تقديم لحم بعجين مع صوص الزبادي أو الثوم. المزة التركية: هي مجموعة متنوعة من الأطباق الصغيرة اللذيذة التي تُقدم عادةً كفاتح مقبلات أو وجبة خفيفة. يمكن أن تشمل المزة مجموعة متنوعة من العناصر ، مثل الحمص وبابا غنوج وورق العنب المحشو والزيتون. بيدا: خبز مسطح على شكل قارب وغالبًا ما يكون محشوًا بالجبن أو اللحم أو الخضار. غالبًا ما يتم خبز البيدا في فرن يعمل بالحطب. ريزوتو كباب: هذه نسخة تركية من الريزوتو المصنوع من لحم الضأن أو اللحم البقري والأرز والخضروات والتوابل. السميت: هو عبارة عن كعك مغطى بالسمسم يتم تناوله غالبًا على الإفطار أو كوجبة خفيفة. يمكن الاستمتاع بالسميت سادة أو محشو بالجبن أو اللحم أو الخضار. صدر الدجاج بالصلصة: هذا طبق بسيط ولذيذ مصنوع من صدر الدجاج المطبوخ بصلصة الطماطم بنكهة التوابل. الدولما: وهو طبق من الخضار المحشوة ، مثل أوراق العنب أو الفلفل أو الباذنجان. عادة ما يتم حشو الخضار بمزيج من الأرز واللحم المفروم والتوابل.



هذه ليست إلا مجموعة قليلة من الوصفات التركية الشعبية. المطبخ التركي هو مطبخ لذيذ ومتنوع من المؤكد أنه يحتوي على شيء يغري براعم التذوق لدى الجميع. تابعونا في مطبخ البوابة للحصول على وصفات أشهى الأطباق من المطابخ العالمية.



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