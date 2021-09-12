تعد عملية اختيار صالونات التجميل من أصعب المشاكل التي يواجهها أغلب النساء خصوصاً من النساء اللواتي يحببنّ تغيير لون شعرهم من فترة لأخرى.

وبحسب "موقع حلوة" نقدم لكِ أبرز وأشهر صالونات التجميل في دبي والتي تضمن حصولك على تسريحة ولون الشعر التي ترغبين بها وتُظهر جمالك وأنوثتك.

أشهر صالونات التجميل في دبي 2021

صالون Willow Lane:

بالرغم من إفتتاحه منذ فترة قصيرة في شهر أكتوبر 2020 إلا أن صالون Willow Lane البريطاني يحظى بشهرة كبيرة في دبي ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التجميلية الخاصة بالشعر والحواجب والأظافر والرموش وإزالة الشعر ويوفر الصالون بار للعصائر والمشروبات وايضاً غرفة عمل للسيدات الذين بحاجة للعمل على اجهزة اللاب توب الخاصة بهم أثناء تصفيف شعرهم ومكان مخصص لإجراء المكالمات الهاتفية بعيداً عن الصوت الصاخب داخل الصالون.

صالون Pastels:

يضمن لكِ صالون Pastels مغادرة المكان بتسريحة ولون شعر مميز يحاكي أحدث صيحات الموضة العالمية ويقدم الصالون الخدمات التجميلية الأخرى مثل الخاصة بالبشرةو الجسم والأظافر ويتبع الصالون الموضات الخاصة بكل فصل من فصول السنة حتى يُبقى عملائه على إطلاع بالموضة الحديثة.

صالون Sisters Beauty Lounge:

ينتشر صالون Sisters Beauty Lounge في 7 مواقع مختلفة في إمارتي دبي وأبو ظبي ويقدم المكان خدمات بمعايير عالمية للشعر والأظافر وقصات الشعر والتدليك وايضاً علاجات تجميلية لمنح عملائهم مستوى فاخر من التدليل والعناية الذاتية.

صالون NStyle Beauty Lounge:

يشتهر صالون NStyle Beauty Lounge بإتباعه معايير النظافة لتقديم خدمات مميزة عالية الجودة في مجال تصفيف الشعر وايضاً المجالات التجميلية الأخرى.

صالون Laloge:

يقدم صالون Laloge خدمات احترافية من تصفيف الشعر والأظافر والتدليك ويضمن المكان حصول عملائه على مستوى أخر من الترفيه ويعمل على تلبيه الإحتياجات الجمالية بمعايير عالمية.

صالون Trevor Sorbie:

تم إفتتاح أول متجر في الشرق الأوسط لصالون Trevor Sorbie في دبي العام الماضي ويحتوي الصالون على 20 قسم مختلف لتصفيف الشعر والعلاجات التجميلية والمرطبات وغيرها من المجالات.

صالون Mane:

يقع صالونMane في أبراج بحيرة الجميرا، ويستضيف المكان أشهر مصفيين الشعر ويستخدم احدث التقنيات التجميلية لمنح عملائه ألوان وتسريحات شعر مواكبة للموضة.

صالون Ink:

أسس صالون Ink الأستراليات كيلي سيندروفسكي وشارون أندرسون في دبي منذ 13 عاماً وهذا المكان يتواجد بقوة في ساحة صالونات الشعر والخدمات الترفيهية ويقدم خدمات علاجية للوجه والشعر وعلاجات اخرى.

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