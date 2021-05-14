أشياء تقوم بشرائها تأتي بحشرات الفراش إلى منزلك!

يحذر المتخصصون في الآفات من 5 أشياء جرت العادة على شرائها، قد تدعو حشرات الفراش إلى المنزل، فتصبح بمثابة ضيوف غير مرغوب بها، ومن الصعب التخلص منها، وفق ما جاء في موقع" سبوتنيك".

1) حقائب السفر

تقول نانسي ترويانو، وهي عالمة حشرات حاصلة على درجة الدكتوراه إن بق الفراش كثيرا ما يرتاد الأمتعة ويصيب المنازل الخاصة عند عودة أصحابها لها، بحسب موقع "بست لايف".

وتنصح ترويانو بفتح الحقائب بعيدا عن الأثاث المنجد عند دخول الفندق، وتقول: "تحقق من وجود بق الفراش قبل وضع حقيبتك وافحص حقيبتك أو أمتعتك أو أي أغراض أخرى بعد السفر بحثا عن أي بق فراش".

كما توصي ترويانو بوضع محتويات الحقيبة من خلال دورة تجفيف على درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة، وذلك من أجل قتل أي بق فراش اقد يكون قد وصل إلى المنزل.

2) الملابس

تنصح نانسي ترويانو بتفحص الملابس الجديدة قبل شرائها، وكذلك بوضعها في المجفف على درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة لقتل أي بق فراش، وذلك قبل تشغيل دورة الغسيل العادية.

3) الأثاث

قد يحتوي الأثاث خاصة المستعمل منه على بق الفراش، وتشير ترويانو إلى أن "الأثاث خاصة الأنواع الناعمة والمنجدة من مصادر غير معروفة يمكن أن يأوي بق الفراش أو بيض بق الفراش الذي قد لا تراه على الفور".

وتوصي ترويانو أنه قبل إحضار أثاث مستعمل إلى المنزل يجب الاتفاق مع متخصص في إدارة الآفات لإجراء فحص من أجل الاطمئنان أنه خال من أي بق.

4) محافظ المال

إذا كنت تريد التأكد من أنك لا تدعو بق الفراش إلى مساحتك الخاصة، فتأكد من أنك تقوم بفحص دقيق لأي محافظ مال تحضرها إلى المنزل، ووفقا للجمعية الوطنية لإدارة الآفات في أمريكا، فإنه عند وضع المحافظ على الأثاث أو الأرض يمكن لحشرات الفراش أن تتنقل دون أن يلاحظها أحد في اللحامات والجيوب حتى تستقر في المنزل.

5) الدباديب (الدمى المحشوة)

قد تبدو الدمى والحيوانات المحشوة بالقطن لطيفة المظهر، لكنها يمكن أن تصبح تصريح دخول مجاني لبق الفراش إلى منزلك.

وتقول الجمعية الوطنية لإدارة الآفات الأمريكية إن بق الفراش يمكن أن يستقر في فراء الحيوانات المحشوة، مما قد يتسبب في غزو أي منزل يتم إحضارها إليه لاحقا.

وإذا كنت ترغب في منع حدوث ذلك، فإن الجمعية توصي بغسل وتجفيف الحيوانات المحشوة على الساخن عند الدخول إلى المنزل لأول مرة.

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