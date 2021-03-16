أشياء لا تمنع طفلك من القيام بها!

يعتقد علماء النفس أن الحدود والقيود تجعل الطفل يشعر بأمان وهدوء أكبر، ومع ذلك، يمكن لبعض القيود أن تفعل العكس تمامًا، ما يجعل طفلك يشعر بعدم الأمان ويبطئ نموه.

وفي التقرير نستعرض لكم 9 أشياء يجب ألا تمنع طفلك من القيام بها، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- طرح الأسئلة:

ينمو الطفل ويتعلم الكثير عن العالم، ومن الطبيعي أن تدور في رأسه المزيد من الأسئلة التي يرغب في معرفة إجابتها، ولكن قد يكون من الصعب على الآباء الإجابة عليها جميعًا في المساء عندما يكونون متعبين، ولكن قضاء وقت ممتع مع أطفالك لا يساعدهم فقط على التطور، بل يخلق رابطًا قويًا بينكما سيبقى معك حتى عندما يكبر أطفالك.

2- البكاء:

يشعر الأطفال الصغار بكل شيء بوضوح أكبر بكثير مما يشعر به البالغون، لذا لا تمنع ابنك من البكاء، ولكن من الأفضل مساعدتهم على فهم سبب بكائهم وإيجاد طريقة للتعامل معها.

3- امتلاك الأشياء:

لطفلك الحق في امتلاك أشياء خاصة به، تمامًا مثل البالغين، لذا لا تقسو عليهم أبدًا لكونهم يريدون امتلاك أشياء خاصة بهم.

4- قول "لا":

طفلك من أحد أفراد أسرتك، وبالتالي منعهم من قول كلمة "لا" لك يعني انتهاك حدودهم، بدلاً من ذلك، حاول أن تجد طريقة لشرح سبب قولهم "لا" لك.

5- لا تكن صاخبا:

لا تفسد طفولة طفلك، ودعهم يغنون الأغاني ويحدثون ضوضاء، هذه هي الفترة الوحيدة في حياتهم عندما يكونون أحرارًا في القيام بذلك.

6- لا تخاف:

قد يخاف الأطفال الصغار من طبيب أو أحد الأشخاص الغرباء، وهذا شيء طبيعي، لذا لا تخجلهم من خوفهم، ولكن دعهم يعرفون أنك موجود ولا يوجد ما يخشونه.

7- الأسرار:

كلما كبر أطفالك، زادت حاجتهم إلى خصوصيتهم، وبالرغم من أنه يجب أن تعرف ما يحدث في حياتهم، لكن تأكد من عدم التعدي على ممتلكاتهم، ومن الأفضل عدم المخاطرة بقراءة مذكراتهم أو الضغط عليهم بحثًا عن الأسرار.

8- الشعور بالغضب أو الغيرة:

الأطفال لهم الحق في أن يكون لديهم مشاعر سلبية، ويجب على الآباء أن يتذكروا أن قوة إرادتهم ليست قوية بعد، وأنهم يجدون صعوبة في التحكم في أنفسهم، لذا لا يجب أن يتوقف أطفالك عن التعبير عن مشاعرهم.

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