أشياء منزلية لها مدة صلاحية.. منها "غسالة الملابس"!

ينتظر العديد من الأشخاص تساقط أسنان المشط أولا ثم شراء واحد جديد، ولكن يفضل استبداله بعد استخدامه المتكرر لما بين ستة أشهر وسنة واحدة، وعلى غرار ذلك، هناك العديد من المنتجات المنزلية الأخرى التي لها مدة صلاحية معينة.

هنا نستعرض في التقرير التالي، المدة المناسبة التي يجب عليك استبدال هذه الأشياء من منزلك، وفق ما أوضحه موقع "Bright side" الأمريكي.

- حمالات الصدر

لا يفضل ارتداء حمالة الصدر عندما يتآكل القماش، ويلامس هيكلها الثدي، ما قد يمنحك مظهرا سيئا، لذا يجب استبدالها بأخرى مابين 6- 9 أشهر.

- فرشاة المرحاض:

يجب تنظيف هذه الفرشاة جيداً كلما قمت باستعمالها لتنظيف المرحاض، كما يجب أيضا استبدالها كل 6 أشهر على الأقل، حتى لا تتراكم الجراثيم عليها.

- حافظة العدسات اللاصقة:

ينصح بتنظيف حافظة العدسات اللاصقة بعد كل استخدام وإبقاؤها مفتوحة حتى تجف بعد عملية التنظيف، فضلا عن استبدالها كل 3 أشهر.

- مرتبة السرير:

على الرغم من أن مدة صلاحيتها تعتمد على نوعها وجودتها، لكن يفضل شراء مرتبة جديدة بعد حوالي 8-10 سنوات، وذلك لتفادي أى نوع من العدوي التي تتسبب في الأرق، وحساسية الجلد.

- غسالة الملابس:

يمكن استخدام غسالة الملابس حتى العام العاشر من شرائها، حيث يعتمد ذلك على متانتها، وعدد مرات استخدامها في الأسبوع، وكمية الملابس التي توضع فيها عند كل استخدام.

- إسفنجة المطبخ:

تعد من أكثر الأشياء عرضة للبكتيريا، لذا من الأفضل شراء أكثر من واحدة، لاستخدامها واحدة تلو الأخرى أسبوعيا.

-غسالة الأطباق:

يجب عليك التخلص من غسالة الأطباق إذا كان عمرها قد تجاوز 10 سنين من شرائها، لكن في حالة تعطليها قبل هذه المدة يجب عليك استبدالها بأخرى جديدة على الفور.

- الثلاجة:

يجب استبدال الثلاجة بعد 15 سنة من الاستخدام، كما يفضل شراء أنواع جيدة، لتدوم لأطول فترة ممكنة.

- الأحذية الرياضية:

يظن البعض أن الحذاء الرياضي صالح للاستخدام طالما لم يتمزق، ولكن في الحقيقة أنه بعد نحو 250 ميل من الجري تفقد فعالية بطانتها من الداخل، وبالتالي يؤدي المزيد من الضغط على المفاصل.

لذا يجب تغييرها بعد 6 أشهر من الاستخدام المستمر، لأن كثرة استخدامها يؤدي إلى عدم امتصاص الصدمات مما قد يسبب آلام القدم.

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