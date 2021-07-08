عزيزتي المقبلة على الزواج في هذا المقال نقدم لكِ أشياء يجب أن تفعليها قبل الزواج وهي، يجب ان تهتم بشريك حياتك طوال الوقت ولا تهمله،لا تركز في شريك حياتك على الجوانب السلبية فقط، التفاهم في العلاقة الحميمة،توقف عن مقارنة شريك حياتك بالآخرين، اشعر شريك حياتك بأنك تقدره،اهتم بمشاكل وافكار شريك حياتك، يجب ان تنظم وقتك وتعطى شريك حياتك جزء من وقتك، لا تجعل الأهل يتدخلون في الحياة الزوجية،بناء الانسجام مع شريك حياتك، يجب ان تجعلى زوجك متعلقا بكى طوال الوقت.

أشياء يجب أن تفعليها قبل الزواج

اذهبي انتي وثلّة من الصديقات الى أي مكان وحدكن لمدة ثلاثة أيام ( شمة هوا )كي لاتنسين هذه الايام في حياتك لأنك ستحلمين بها بعد الزواج ولن تتحقق

تموضي والبسي ما لذ وطاب لكِ ولا توفري قرشاً للمستقبل من جيبكِ ، وفري فقط من جيب زوجك

اشتري الماركات الغالية فلربما تزوجتي رجلاً فقيراً معتراً ، يادوب يشتري بالمال الزائد حفوضات لاطفاله

لا تنسي المشي تحت المطر مع صديقتك الحبيبة في ليالي الشتاء

تصوري مع صديقاتك اللواتي وقعن في الفخ وتزوجن باكراً، انها ذكرى رائعة لك ِ.

سافري الى أي دولة ، ربما بعثة من مكان عملك ، لا تقولي لا استطيع السفر وحدي .. انها فرصة لن تتكرر.

التقطي الكثير من الصور في شرفات باريس ، التي جلستي فيها يوماً واحداً فقط ، وكل صورة في ملابس مختلفة كي تبدين وكأنك ِ جلستي هناك شهراً كاملاً.

لا مانع من بعض الكآبة والبؤس مع احدى الصديقات البائسات.

قومي بتجربة القيادة الصحراوية ، فلن تحصلي على تلك الفرصة مع زوجك أبو رأس مربعة الشكل أبداً.

اجتمعي مع بنات خالاتك وارقصي حتى تتورم قدميكِ ، بمناسبة أو بدون .. المهم ارقصي ..فلن ترقصي بعد الزواج ، لأن زوجك المستقبلي سيخبرك أنه لا يحب هذه الحركات المائعة.

لا ترفضي لصديقتك التي تحمل رخصة قيادة أي طلب، فلن تتكرر تلك الفرص التي ستكونين معها في مغامراتكما في شوارع المدينة.

اشتري بعد استلام الراتب الكثير من الحلوى وقومي بتجربة كل الأنواع بحرية تامة ، فبعد الزواج ستنفشين وتربربين وستحلمي بالتهام قطعة صغيرة من الكيك.

لا ترفضي الذهاب مع صديقاتك المعتوهات اللواتي يجعلنك تضحكين حد البكاء لأسباب لازالت مجهولة حتى الآن، انهن عملة نادرة بعد الزواج.

اعملي على اخذ ختم في كل ورقة على جواز سفرك الخاص ، لا توفري فرصة . فبعد الزواج ستسكنين لمدة عشرين عاماً في نفس المنزل ، وربما أكثر .

لاتنسي أن تجمعي صديقاتك في منزلك بمناسبة التخرج، في حفلة صاخبة، فبعد الزواج ستفارقيهم الى غير رجعة لأسباب مجهولة أيضاً.

اصنعي لنفسك موقعاً الكترونيا وانشري فيه ماطاب لك من مقالات او موضة ، فبعد الزواج سيكون مصدرك المالي السري للغاية .

لا عزيزتي لا تدخلي المطبخ وتعذبي نفسك في تعلم الطبخ لأبو كرش المستقبلي ( لاتخافي ستتعلمين الطبخ بعد الزواج سريعاً)

احضري حفلات مباشرة مع صديقاتك لفنانك المفضل أو غير المفضل أو حتى مبارات كرة القدم ، تجربة مميزة لن تتكرر في المستقبل الأسود القادم .

لا مانع من تجربة حمل ابن اختك قليلا كبروڤا .

اقرأي كل رواياتك التي تحبينها الآن ، فبعد الزواج لن تتفرغي لحكّ رأسك من الواع والويع ولن يكون لديكِ وقتاً للقراءة ، انها من المستحيلات السبع .

مجموعة نصائح طبية للمقلبين على الزواج

يفضل أن يقوم الزوج والزوجة قبل الزواج مباشرتا بطلب المشورة الطبية حتى يجدا اجابات عن كل الأسئلة والمخاوف التى تدور في أذهانهم لأن الطبيب المختص هنا هو أصدق وأفضل من يجيب عن تلك التساؤلات أفضل من الأهل أو الأصدقاء

يفضل إجراء بعض التحاليل الطبية الهامة كتحليل السكر مثلا والأنيميا واكتشاف أي أمراض اخرى كمرض القلب مثلا والعمل على علاج هذه الأمراض وتعرف كيف تتجنب أي آثار لهذه الأمراض بعد الزواج.

يفضل كذلك أن يتم الكشف على الجهاز التناسلى والتأكد من خلوه من أي من الأمراض التى قد تنتقل من خلال الاتصال الجنسي ومعرفة قدرة كل من الرجل والمراة على الإنجاب

يفضل أن تقوم بإجراء تحاليل الفيروسات كفيروس C وفيروس A وفيروس B فإن اكتشفت وجودها لا قدر الله تبدأ في تلقى العلاج وتعرف كيف يمكنك حماية شريك حياتك من الإصابة بها.

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