عروس البوابة: إتيكيت التقدم للزواج ما يجب وما لا يجب فعله

إذا قررت أن تتقدم لشريكة حياتك المستقبلية قريباً، فقد تشعر بالتوتر والقلق بشأن كيفية القيام بذلك "بالطريقة الصحيحة"...
الخطوبة هي خطوة كبيرة. لذا ، قبل أن تنحني على ركبة واحدة ، تعرف على بعض النصائح والمحاذير عند التقدم للزواج.
النصائح:
- اختبر الوضع: قبل أن تتقدم لطلب الزواج، يجب أن يكون كلاكما قد تحدثا بالفعل عن الزواج. تأكد من أن الزواج شيء يريده كل منكما ، وتأكد من اتفاقكما على القضايا الرئيسية ، مثل إنجاب الأطفال. طلب الزواج هو سؤال كبير لا ينبغي أن يأتي من فراغ. أنت لا تريد أن تفاجئها.
- اجعلها مفاجأة: على الرغم من أنه يجب عليك مناقشة الزواج ، إلا أن عرض الزواج نفسه يمكن أن يكون مفاجأة. ابحث عن لحظة وطريقة مناسبة.
- جهز نفسك: "هل تتزوجيني؟" هو سؤال بسيط ، لكنه عبارة ثقيلة تترك العديد من الرجال مقيدين تمامًا. التدريب! قد يبدو الأمر سخيفًا ، لكن ردد الكلمات بصوت عالٍ عدة مرات. ضع في اعتبارك أيضًا تدوين ما تريد قوله وحفظه بالضبط للتأكد من أنك سلس وواثق قدر الإمكان.
- ابحث عن خاتم الخطوبة المناسب: نظرًا لأن ارتداء خاتم الخطوبة هو التزام مدى الحياة ، فتأكد من أنه الخاتم المناسب. حاول أن تجد فرصة للتسوّق مع شريكة حياتك في محل للمجوهرات لمعرفة ما يحلو لها أو اخذ رأيها في محادثات عابرة . يمكنك أيضًا أن تطلب من والديها وإخوته وأصدقائه المقربين مساعدتك في اختيار الخاتم.
- تحدثوا مع والديها: لقد قطعنا شوطا طويلا منذ أيام طلبات الزواج التقليدية. ولكن لا يزال هناك القليل من الاحترام والاتيكيت في طلب مباركة الوالدين.
- اختر مكانًا شخصيًا: فكر في أماكنكما الرومانسية المفضلة ، واختر مكانًا ذا مغزى لطرح السؤال الكبير. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا أو معقدًا – ولكن حاول أن يكون مكاناً به خصوصية.
- انزل على ركبة واحدة: هناك شيء ساحر ورومانسي للغاية في شخص يركع على ركبة واحدة ويطلب حب حياته للزواج منها. حتى لو لم تكن تقليديًا ، فستجعل الطلب أكثر أهمية.
- أخبر شريكك لماذا تريد الزواج منه: لا تنطق هذه الكلمات الأربع الصغيرة فقط. أخبر شريكك لماذا هو الشخص المناسب لك، وما يعنيه الزواج بالنسبة لك ، وما هي آمالك في المستقبل.
- شارك الأخبار عندما تكون جاهزًا: لا تشعر أنه يتعين عليك نشر خبر الخطوبة على الفور لجميع أفراد عائلتك وأصدقائك. خذ الوقت الذي تريده للتفكير في مشاركته، ثم أعلن الأخبار.
المحاذير:
- لا تجعل الامر عامًا: ما لم يقل شريكك أنه يريد عرضًا رائعًا مع جمهور من الغرباء، فمن الأسهل بكثير جعل الطلب مميزًا من خلال إبقائه حميميًا. استمتع بهذه اللحظة السحرية بينكما فقط.
- إخفاء خاتم الخطوبة في الطعام: ما لم يكن لديك سبب شخصي للقيام بذلك ، فإن إخفاء خاتم الخطوبة في الطعام هو فكرة متعبة. لقد مر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية ، لذلك لن تكسب أي نقاط للإبداع. وهناك احتمال أن تقوم بابتلاعه.
- طلب الزواج أمام أفراد العائلة: يمكن أن يضيف مثل هذا الطلب أمام العائلة طبقة أخرى من التوتر لا تحتاجها. اجعل هذه اللحظة بينكما فقط. ستندمج عائلتكما افتراضيًا، لكن لا داعي لتواجد أفراد العائلة عند طرح السؤال.
- لا تجعل الأمر معقدًا للغاية: حاول أن تكون فريدًا ومبدعًا في خطة طلب الزواج، ولكن قبل كل شيء ، حافظ على التركيز على ما يهم حقًا: طلب الزواج نفسه. إذا كنت لا تستطيع التركيز لأنك قلق بشأن ما إذا كانت سيارة الليموزين ستصل إلى رحلة المنطاد في الوقت المناسب ، فأنت تقلق بشأن الشيء الخطأ.
- لا تقترح مبكرًا جدًا في العلاقة: عندما تنجرف في علاقة جديدة تأكد من أن لا تتقدم بخطوات سريعة. تأكد من انكما تعرفان بعضكما البعض حقًا وما يريده كل منكما من الزواج قبل الالتزام.
- لا تتوقع أن تقول "نعم" على الفور: إن مطالبة شخص ما بالزواج منك أمر صعب للغاية، اذا شعرت بأنها تحتاج الى الوقت، امنحها هذا الوقت فقد تكون خائفة أو مترددة أو لديها أسئلة.
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