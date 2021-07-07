عروس البوابة: إتيكيت التقدم للزواج ما يجب وما لا يجب فعله

الخطوبة هي خطوة كبيرة. لذا ، قبل أن تنحني على ركبة واحدة ، تعرف على بعض النصائح والمحاذير عند التقدم للزواج.

النصائح:

اختبر الوضع: قبل أن تتقدم لطلب الزواج، يجب أن يكون كلاكما قد تحدثا بالفعل عن الزواج. تأكد من أن الزواج شيء يريده كل منكما ، وتأكد من اتفاقكما على القضايا الرئيسية ، مثل إنجاب الأطفال. طلب الزواج هو سؤال كبير لا ينبغي أن يأتي من فراغ. أنت لا تريد أن تفاجئها.

اجعلها مفاجأة: على الرغم من أنه يجب عليك مناقشة الزواج ، إلا أن عرض الزواج نفسه يمكن أن يكون مفاجأة. ابحث عن لحظة وطريقة مناسبة.

جهز نفسك: "هل تتزوجيني؟" هو سؤال بسيط ، لكنه عبارة ثقيلة تترك العديد من الرجال مقيدين تمامًا. التدريب! قد يبدو الأمر سخيفًا ، لكن ردد الكلمات بصوت عالٍ عدة مرات. ضع في اعتبارك أيضًا تدوين ما تريد قوله وحفظه بالضبط للتأكد من أنك سلس وواثق قدر الإمكان .

ابحث عن خاتم الخطوبة المناسب: نظرًا لأن ارتداء خاتم الخطوبة هو التزام مدى الحياة ، فتأكد من أنه الخاتم المناسب. حاول أن تجد فرصة للتسوّق مع شريكة حياتك في محل للمجوهرات لمعرفة ما يحلو لها أو اخذ رأيها في محادثات عابرة . يمكنك أيضًا أن تطلب من والديها وإخوته وأصدقائه المقربين مساعدتك في اختيار الخاتم .

تحدثوا مع والديها: لقد قطعنا شوطا طويلا منذ أيام طلبات الزواج التقليدية. ولكن لا يزال هناك القليل من الاحترام والاتيكيت في طلب مباركة الوالدين .

اختر مكانًا شخصيًا: فكر في أماكنكما الرومانسية المفضلة ، واختر مكانًا ذا مغزى لطرح السؤال الكبير. يمكن أن يكون الأمر بسيطًا أو معقدًا – ولكن حاول أن يكون مكاناً به خصوصية .

انزل على ركبة واحدة: هناك شيء ساحر ورومانسي للغاية في شخص يركع على ركبة واحدة ويطلب حب حياته للزواج منها. حتى لو لم تكن تقليديًا ، فستجعل الطلب أكثر أهمية .

أخبر شريكك لماذا تريد الزواج منه: لا تنطق هذه الكلمات الأربع الصغيرة فقط. أخبر شريكك لماذا هو الشخص المناسب لك، وما يعنيه الزواج بالنسبة لك ، وما هي آمالك في المستقبل .