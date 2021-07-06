عروس البوابة: أسرار الياقوت الأزرق وطرق الإستفادة من طاقته؟

عندما يسمع معظم الناس كلمة ياقوت، فإنهم يفكرون مباشرة في اللون الأزرق الملكي. على الرغم من أن الياقوت يأتي بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأخضر، والأبيض، والأسود، والأرجواني، والوردي، والأصفر...

ولكنك لن تجد ياقوتاً أحمر اللون- فالياقوت هو في الواقع نوع من الحجر يسمى اكسيد الالمونيوم ، أما ما يعرف بالياقوت الأحمر فهو "روبي". وترتبط قيمة الياقوت كثيرًا بلونه، حيث يعتبر الياقوت الأزرق الملكي الغامق والحيوي من بين أكثرها قيمة. تعالوا نتعرف على سبب كون هذه الجوهرة الزرقاء الملكية رمزًا للنزاهة والحكمة ولماذا يجب أن تقتني قلادة من الياقوت!

ما هو الياقوت الأزرق؟

الياقوت هو حجر كريم مرتبط بالملوك. يُعتقد أنه يجذب الوفرة والبركات والهدايا. لقد تم استخدامه للحماية من الطاقات السلبية ، وكذلك لتهدئة العقل وتقوية الحدس ودعوة الوضوح الروحي.

خصائص الياقوت:

اللون الأزرق

الشاكرا: الكل وخاصة العين الثالثة

الرقم: يهتز حتى 6

الكوكب: القمر ، زحل

الأبراج: الميزان ، الجوزاء ، النمر

مناطق باغوا: جين (المعرفة)

العناصر: خشب

الأصل: ميانمار ، جمهورية التشيك ، البرازيل ، كينيا ، الهند ، سريلانكا ، أستراليا ، تايلاند ، كندا ، مدغشقر

معنى واستخدامات الياقوت

يرتبط الياقوت بالرومانسية وغالبًا ما يستخدم في خواتم الخطبة. الياقوت الأزرق على وجه الخصوص له صلة بشاكرا الحلق ، ويمكن استخدامه لدعم الغدة الدرقية وتعزيز التعبير عن الذات. ينشط الياقوت الأزرق الملكي أيضًا شاكرا العين الثالثة، ويمكن أن يساعدك على أن تصبح أكثر وعياً بمسؤوليتك عن أفكارك ومشاعرك. يقال لتعزيز نزاهتك وحكمتك. في فنغ شوي ، يرتبط اللون الأزرق الداكن بالمعرفة وتنمية الذات.

ارتداء مجوهرات الياقوت الأزرق

يعد وضع حجر معين على جسمك طريقة رائعة للعمل بطاقته. نظرًا لاتصال الياقوت الأزرق بشاكرا الحلق ، فقد ترغب في ارتداء عقد من الياقوت الأزرق إذا كنت ترغب في العمل على التعبير نفسك. تم ارتداء الياقوت أيضًا للحماية من الشر والأذى ، لذلك قد ترغب في ارتداء مجوهرات الياقوت كتميمة واقية. يعتبر الزفير متينًا مثل الماس ، وهو خيار طويل الأمد للمجوهرات ، وهو سبب آخر لشعبية الزفير في الخواتم.

حقيقة ممتعة

واحدة من أشهر خواتم الخطوبة من الياقوت كانت ملكًا للأميرة الراحلة ديانا وتلبسها الآن كاثرين ، دوقة كامبريدج ، زوجة نجل الأميرة ديانا الأكبر ، الأمير وليام.

طرق استخدام الياقوت في زيادة الطاقة الايجابية (فنغ شوي):

تتمثل إحدى طرق العمل مع الياقوت وفنغ شوي في وضعه في منطقة معينة من خريطة فنغ شوي باغوا. الباغوا هي أداة يستخدمها ممارسو فنغ شوي والتي تسمح لنا برؤية الروابط بين مساحتك المادية وحياتك. إنها خريطة حيوية متراكبة فوق المنزل ، مع مناطق مختلفة تتوافق مع جوانب مختلفة من الحياة.

تنشيط ركن المعرفة

جين هي منطقة خريطة فنغ شوي باغوا المرتبطة بالمعرفة والتمية الذاتية. كما انها مرتبط أيضًا بالمهارة والتطور الروحي ، ويمثله اللون الأزرق الغامق. للعثور على هذه المنطقة من منزلك ، يمكنك الوقوف في الباب الأمامي المطل على المنزل. أقرب ركن على اليسار هو منطقة المعرفة. حاول وضع قطعة من الياقوت الأزرق الملكي في منطقة المعرفة بمنزلك إذا كنت ترغب في زيادة عمق معرفتك أو تعلم مهارات جديدة أو تعميق ممارستك الروحية.

تنشيط ركن الثروة ( Xun)

الياقوت الأزرق له علاقة قوية بالثروة والوفرة. ركن الثروة في منزلك ، المسمى Xun باللغة الصينية ، مرتبط بالوفرة والازدهار. إذا وقفت أمام باب منزلك ونظرت إلى المنزل ، فإن الزاوية اليسرى البعيدة هي منطقة ثروتك. إن وضع الياقوت الأزرق الملكي هنا يمكن أن يدعم نيتك في الترحيب بمزيد من الثروة والبركات في حياتك.

تنشيط البدايات الجديدة

اللون الأزرق متصل بالعنصر الخشبي وبدايات جديدة في فنغ شوي. هذا لون رائع للعمل معه إذا كنت تريد بدء مشروع جديد ، أو إذا كنت تبحث عن دعم لإجراء تغيير في حياتك. يمكن أن يساعد وضع حجر أزرق ، مثل الياقوت ، في أي مكان في منزلك في دعم هذه النية.

تنشيط مساحة التأمل الخاصة بك

نظرًا لارتباط الياقوت الأزرق بالحكمة وتهدئة العقل ، قد ترغب في إضافته إلى مساحة التأمل الخاصة بك. إذا لم يكن لديك مساحة مخصصة للتأمل ، فهذه أيضًا فرصة رائعة لإنشاء واحدة! لا يجب أن يكون أي شيء خيالي. يمكن أن تكون غرفة كاملة إذا كانت لديك تلك الرفاهية ، أو يمكن أن تكون ببساطة ركنًا من غرفة المعيشة أو حافة سريرك. ابحث عن طريقة ما لتمييز مساحة التأمل الخاصة بك عن بقية منزلك إذا استطعت. إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك هي إضافة وسادة أو بطانية أو وسادة للجلوس عليها أثناء التأمل.

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