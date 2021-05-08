عندما ينظر طبيب أسنانك داخل فمك، فإنه يعلم العديد من الأسرار عن صحتك، وما إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

وفي التقرير نستعرض لكم 8 أشياء يكشفها فمك عن صحتك:

1- داء السكري:

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المرجح أن تكون مصابًا بمرض اللثة، وهو التهاب في اللثة والعظام حول أسنانك.

وتسبب أمراض اللثة الألم رائحة الفم الكريهة وأحيانًا مشاكل في المضغ، ويمكن أن يسبب مرض السكري أيضًا ما يلي:

- جفاف الفم ونقص اللعاب الذي يسبب القروح وتسوس الأسنان والعدوى.

- القلاع، وهو مرض فطري مؤلم يصنع تقرحات بيضاء في فمك، ويزيد من كمية الجلوكوز الموجودة في فمك مما يؤدي إلى نمو البكتيريا.

2- مرض القلب والأوعية الدموية:

وجدت الدراسات أن هناك صلة واضحة بين أمراض اللثة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يكون طبيب أسنانك هو أول أخصائي صحي يخبرك بمخاطر أمراض اللثة المرتبطة بأمراض القلب.

وقد لا تدرك الآثار طويلة المدى لأمراض اللثة على قلبك، وإذا كنت تعاني من سوء نظافة الفم ، فأنت لا تزال عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- التهاب داخلى بالقلب:

تهاجم هذه العدوى بطانة غرف القلب أو صماماته، وينشأ عندما تنتشر البكتيريا أو الفطريات من منطقة أخرى من جسمك، مثل الفم، في مجرى الدم وتهاجم أجزاء معينة من قلبك، وقد يرى طبيب أسنانك أنك مصابا بعدوى في فمك، وربما يعني التشخيص بالإضافة إلى الأعراض الأخرى أنك مصاب بالتهاب داخلي للقلب، وتشمل الأعراض الأخرى:

ألم المفاصل

حمى

فقدان الوزن

الصداع

فقدان الشهية

لذا إذا لاحظ طبيب أسنانك وجود التهاب في الفم ، فاتصل بطبيبك على الفور حتى تتمكن من فحص الالتهاب الداخلي للفم.

4- قروح الفم:

يمكن لطبيب الأسنان أن يرى قرح الفم في فمك، حيث تظهر هذه القروح البيضاء الصغيرة المستديرة على شفتيك أو داخل فمك، وأحيانًا تصيب لثتك ولسانك وحتى سقف فمك.

ويشير الأطباء إلى أن سبب قرح الفم، هي أنك تحت الضغط أو لديك جهاز مناعي ضعيف، أو أنك تمر بتغيرات هرمونية أو وجود نقص في جسمك ، مثل نقص الحديد أو نقص فيتامين ب.

5- فيروس نقص المناعة البشري:

قد تنبه القروح المفتوحة داخل فمك طبيب أسنانك إلى أنك مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية، وغالبًا ما يكون فيروس نقص المناعة البشرية فيروسًا مميتًا يهاجم جهاز المناعة لديك.

وإذا تُرك فيروس نقص المناعة البشرية دون علاج، فإنه يقتل خلايا جهازك المناعي، لذا فأنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والسرطان، والقروح المفتوحة التي تسمى القرحات القلاعية وهي ليست معدية ولا تهدد الحياة ولكنها مؤلمة.

6- رائحة الفم الكريهة:

رائحة الفم الكريهة لا تبدو مشكلة كبيرة، لكنها قد تعني أن لديك مشاكل في الجهاز الهضمي، ويمكن للأطباء اختبار أنفاسك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى بكتيرية تسمى Helicobacter pylori أو H. pylori في معدتك.

وتعد رائحة الفم الكريهة من الأعراض الشائعة لهذه العدوى، كما أنها تسبب القرحة الهضمية والتهاب المعدة وحتى سرطان المعدة.

7- هشاشة العظام:

وجدت العديد من الدراسات علاقة بين فقدان العظام وترهل الأسنان، لذا إذا كنت مصابا بهشاشة العظام، فمن المرجح أن تفقد أسنانك، وذلك لأن هشاشة العظام مرض يؤثر على كثافة العظام، ويتسبب في جعل عظامك أكثر هشة، ما يعرضك لخطر الكسور.

ويمكن أن تسبب هشاشة العظام أيضا إلى تنخر عظم الفك، ما يقطع إمداد الدم إلى الفك، وهذه الحالة من الآثار الجانبية الخطيرة.

8- مرض ألزهايمر

تشير بعض الدراسات إلى أن التهاب دواعم الأسنان قد يؤدي إلى مرض ألزهايمر، ويعتقد الباحثون أن الالتهاب الناتج عن التهاب دواعم الأسنان هو ما قد يسبب مرض الزهايمر.

وتحدث أمراض اللثة عندما تتراكم اللويحات اللزجة بين أسنانك ولثتك، بالإضافة إلى أن البكتيريا التي تعيش في البلاك تنمو وتسبب الالتهاب، والالتهاب يجعل اللثة تتدهور وتتوقف ثم تفقد الأسنان، كما أن التهاب دواعم الأسنان يسبب أمراضًا أخرى مثل مرض السكري ومشاكل في القلب.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

فوائد تناول الشوربة في رمضان

4 فيتامينات تخلصك من الخمول والكسل في شهر رمضان