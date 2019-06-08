أصحاب هذه الأبراج لا تخسر جدالاً أبداً

الخلافات والشجارات اليومية امر معتاد بين الأصدقاء، ولكن هناك بعض الأشخاص عليك أن تتجنب الوقوع في شجار معهم؛ لأن الشجار معهم قضية خاسرة.

وهؤلاء الأشخاص هم أصحاب هذه الأبراج.

– برج الجوزاء:

الشجار مع مولود برج الجوزاء قضية محسومة من البداية لصالحه، فهو محترف في فن الجدل؛ لذلك لا تحاول الدخول في جدال مع مولود هذا البرج لأنه قادر على إقناعك في النهاية أنه هو المحق وأنت المخطئ.

– برج الأسد:

سبب فوز مولود برج الأسد بأغلب الجدالات والشجارات هو ثقته العالية بنفسه وقدرته على الإقناع، فأي شجار يكون برج الأسد جزءا منه ستجده يبذل قصارى جهده لكي يقنعك بوجهة نظره، فمسألة حب اقناع الأخرين بوجهة نظر مولود الاسد تحدٍ يجب أن يدخله من وقت إلى أخر.

– برج القوس:

مولود برج القوس معروف أنه صديق جيد جدا، ولكن احذر إذا انقلب عليك، سيتحول إلى عدو خطير، ففي الخلافات لن يتوانى مولود برج القوس عن استغلال نقاط ضعفك التي يعرفها جيدا حتى يكون هو الطرف الرابح في الشجار.

– برج الجدي:

هل تعرف السبب الذي يمنعك من الشجار مع مولود الجدي، هو الأرهاق، فمولود الجدي عنيد لا يقتنع بسهولة بوجهة نظر الأخر؛ لذلك سترهق أثناء الجدال والشجار معه من دون فائدة، فهو لأن يظهر نفسه بمظهر المخطئ أبدا.

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