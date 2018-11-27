أضرار الحميات القاسية على صحتكِ وجمالكِ!‎

زيادة الوزن والسمنة من أمراض العصر المنتشرة بكثرة والتي تسبب خطر كبير على القلب كما أنها تسبب للشخص مشاكل نفسية بسبب مظهره وعدم القدرة على ارتداء الملابس التي يحبها لذلك يلجأ بعض الناس الى الحميات العشوائية والقاسية والذي يسبب مشاكل صحية خطيرة:

ترهل الجلد

نزول الوزن بشكل سريع يسبب بترهل الجلد في البطن والذراعين أوالساقين

تقليل حجم العضلات

وداعاً للريجيم القاسي... الماء وسيلة للرشاقة والصحة!

النظام الغذائي القاسي يخسر الدهون وتقليل حجم العضلات

مشاكل صحية بالكبد

فقدان الوزن بسرعة وفي وقت قصير إلى تطور تلف الكبد، وقد يحدث أيضاً بعد إجراء جراحة لتقليل الوزن لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، و قد يعود هذا إلى التغيرات المفاجئة في تشكيل الأحماض الدهنية بعد فقدان الوزن، أو كأثر متبق من زيادة الوزن.

حصى المرارة

10 نصائح ذهبية للتخلص من الكرش في أسبوع



يعتبر تكون حصى المرارة أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن السريع، وذلك بسبب أن فقدان الوزن يؤدي لتطور الحصوات الصفراوية، وهي ترسبات صلبة من الكوليسترول تتشكل في المرارة، ويمكن أن تكون غير ضارة، ولكنها تسبب أعراضا مثل الغثيان وألم شديد في البطن.