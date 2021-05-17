الكورتيزون هو هرمون الستيرويد المكون من 21 ذرة كربون. وهو واحد من الهرمونات الرئيسية المفرزة من الغدة الكظرية كاستجابة للإجهاد. من حيث التركيب الكيميائي، هو كورتيكوستيرويد شبيه بالكورتيزول. يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، يمكن إعطائه عن طريق الوريد، الفم، المفصل وعبر الجلد.

أضرار الكورتيزون على الجسم

من أضرار الكورتيزون أنها تعطل الغدة الدرقية وعدم إفرازها لهرمون الكورتيزون بشكلٍ سليم.

من أضرار الكورتيزون تعمل على حدوث ارتفاع واضطراب في كل من الضغط والسكر.

من أضرار الكورتيزون ترقّق العظام وهشاشتها وذلك بسبب نقصان نسبة الكالسيوم المخزّنة في العظام.

من أضرار الكورتيزون تساعد على ارتفاع في ضغط العين وإصابتها بالمياه الزرقاء والبيضاء.

من أضرار الكورتيزون أنها تأثر مناعة الجسم ومقاومتها للالتهابات. حدوث تغيرات نفسية ومزاجية تتمثل بتعرض المريض للعديد من المشاعر المختلفة والمضطربة.

من أضرار الكورتيزون تعمل زيادة في الوزن وذلك بسبب الاضطرابات الحادثة في كل من شعوري الجوع والعطش.

الكورتيزون تعمل على زيادة كميات الدهون ونسبتها وذلك في كل من منطقة العنق والكتفين.

من أضرار الكورتيزون أنها تعمل على ظهور حبوب كحب الشباب والبقع والبثور على الوجه والرقبة.

الكورتيزون بالنسبة للأطفال فهو يضعف من نموهم.

الكورتيزون ترقّق في الجلد مما يسبب ظهور العديد من التجاعيد وبروز الشعيرات الدموية تظهر هذه الأعراض غالباً عند الناس الذين يأخذون جرعات قوية من هذا الدواء ولفترة طويلة من الزمن، وهي نادرة عند الناس الذين يستعملونه خارجياً كالمراهم والبخاخات؛ وذلك بسبب عدم دخوله إلى الدم مباشرة.

أنواع الكورتزون

حقن الكورتيزون

إن استخدام حقن الكورتيزون يساعد في تخفيف الألم والالتهابات بالأخص في مناطق معينة من الجسم مثل: المفاصل وبالتحديد الكاحل والكوع والورك والركبة والكتف والعمود الفقري والمعصم، كما قد تستفيد المفاصل الصغيرة الموجودة في يديك أو قدميك من حقن الكورتيزون.

عادة ما تشمل حقن الكورتيزون على دواء كورتيكوستيرويدي ومخدر موضعي، ويجب أن يتم أخذ هذه الحقن في عيادة الطبيب، وبجرعات محددة جدًا بسبب المضاعفات والاثار الجانبية التي قد تنتج عنه.

حبوب الكورتيزون

عادة ما ينصح بتناول دواء الكورتيزون مع الطعام أو الحليب وذلك من أجل تجنب تهيج المعدة، لذلك قم بتناول الدواء برفقة كأس كامل من الماء إلا إن كانت إرشادات الطبيب مغايرة لذلك.

إن كنت تتناول الدواء مرة واحدة يوميًا، قد يكون الوقت الأمثل لتناوله هو في الصباح أي بحدود الساعة التاسعة صباحًا، ولكن يجب بك تحديد موعد ثابت لتناوله حتى لا تنسى أي جرعة.

تأكد من عدم التوقف عن استخدام دواء الكورتيزون حتى وإن شعرت بتحسن قبل استشارة الطبيب، كما يجب عليك إبلاغه فورًا عن أي مضاعفات قد تظهر نتيجة تناوله.

تحذيرات عند استخدام الكورتيزون

الذين يتناولون دواء الكورتيزون من مرضى السكري ويعانون من مشاكل في السيطرة والتحكم في مستويات السكر في الدم، لذلك يجدر بهم بذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك.

إن على متناولي هذا الدواء تجنب القيادة في حال عدم قدرتهم على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة امتناعهم عن تناول الكحول.

في حال تناول الأطفال للكورتيزون ولفترة طويلة قد يؤدي الى إبطاء عملية النمو لديهم، لذا يجب استشارة الطبيب للحصول على مزيد من التفاصيل حول الموضوع.

يجب عدم استخدام الدواء أثناء فترة الحمل إلا في الحالات القصوى والتي لا يوجد خيار أخر غير الكورتيزون.

لم يعرف حتى الان ما إذا كان الدواء ينتقل عبر حليب الأم للطفل، لذلك هنا يجدر استشارة الطبيب قبل تناوله من قبل المرضعات.

يجب أن تقوم بعمل فحوصات شاملة وبالأخص لعمل الكبد بعد تناول دواء الكورتيزون لفترة من الزمن، واسأل طبيبك عن الفحوصات التي يجب أن تخضع لها والتوقيت الأنسب لها.

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