حذرت دراسات علمية كثيرة من تناول المشروبات الغازية، حيث أكدت الأبحاث أنها تلحق ضرراً كبيراً بصحة الإنسان وتضر الجهاز الهضمي للإنسان وغيرها من الأضرار الصحية، ولهذا لجأت شركات المياه الغازية إلى إنتاجالمشروبات الغازية الدايت، ولكن هل المياه الغازية الدايت لا تسبب أي ضرر لصحة الإنسان؟.. هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

أضرار المشروبات الغازية

الكثير يعتقد أن تناول المشروبات الغازية الدايت تعفيه من الإصابة بالأمراض التي حذر منها الأطباء نتيجة تناول المشروبات الغازية العادية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فبالرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف والنوبات القلبية.

وتوصلت أبحاث علمية حديثة إلى أن شرب علبتين أو أكثر من تلك المشروبات الدايت خلال اليوم الواحد، فإن ذلك يعرض صحة الإنسان للخطر، حيث ثبت أن تناولها مرتين خلال اليوم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار الربع وأمراض القلب بمقدار الثلث.

أضرار المشروبات الغازية الدايت

وأشارت الأبحاث العلمية إلى أن محبي تناول المشروبات الغازية الدايت يكونون أكثر عرضةً لخطر الوفاة بشكل مبكر بنسبة تصل لـ16% مقارنة بغيرهم ممن لا يتناولون تلك المشروبات.

وحذرت العديد من الدراسات العلمية من تناول المشروبات الغازية بشكل عام، لما تلحق به من ضرر كبير على صحة الإنسان، سواء إلحاق الضرر بالجهاز الهضمي، أو الضرر الذي تلحقه بعظام الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الأمراض الأخرى.

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