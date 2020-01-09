أضرار شمس الشتاء على صحة الإنسان

أضرار التعرض للشمس في فصل الشتاء

التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الشتاء، يجعلنا أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة منها، والتي تتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الخطيرة، وأبرزها:

1- حروق

من المشكلات الجلدية الناتجة عن التعرض المباشرة لأشعة الشمس، ومن الأعراض المصاحبة لحروق الشمس "احمرار وتهيج الجلد، وانتشار ثآليل بموضع الحرق، والشعور بالحكة في بعض الأحيان".

2- جفاف الجلد

قلة التعرق في فصل الشتاء، تجعلنا لا نهتم بتناول المياه بشكل خاص والسوائل عامةً، ومع التعرض المباشرة لأشعة الشمس، يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالجفاف والتشققات والالتهابات.

3- ظهور النمش

تؤثر أشعة الشمس على مادة الميلانين التي تفرزها الخلايا الصبغية، للحفاظ على لون البشرة، الأمر الذي يتسبب في ظهور النمش، خاصةً بالمناطق التي تتعرض لها بصورة مباشرة، مثل الوجه.

4- ضربة الشمس

يتعين على بعض الأشخاص العمل لفترة طويلة تحت أشعة الشمس، فيصبحون أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس، والتي يسبقها الشعور بالدوخة، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وكثرة التعرق، وضيق التنفس، وجفاف الجلد، والشعور بالغثيان.

5- سرطان الجلد

التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، وعادةً ما يصيب المناطق المعرضة لها بشكل مباشر، خاصة فروة الرأس، والوجه، والرقبة، واليدين، والساقين عند النساء.

6- الإضرار بالعينين

ينصح أطباء العيون، بارتداء النظارات الشمسية قبل الخروج من المنزل نهارًا، لأن النظر المباشر في أشعة الشمس، قد يهدد صحة العين بالعديد من الأضرار، مثل التنكس البقعي الذي يتسبب في ضعف النظر والإصابة بالعمي وسرطان الجفون أحد أشكال سرطان الجلد، ونسبة المصابين به حول العالم تتراوح ما بين 5 و10%.

كيفية الوقاية من أضرار شمس الشتاء

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- تجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة، إذا اضطرتك الظروف للخروج، يجب ارتداء قبعة على الرأس فاتحة اللون، مع مراعاة دهن الجسم بكريم واقي لأشعة الشمس.

- تناول كميات مناسبة من المياه والسوائل بصورة يومية.

- المواظبة على تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بفيتامين أ، مثل الطماطم والجزر، لأنه يقلل من فرص الإصابة بأضرار الشمس.

- ارتداء ملابس فاتحة اللون، وتجنب الغوامق قدر المستطاع.

- الحرص على عدم القيام بأي مجهود بدني في الأماكن المعرضة للشمس.

- الاستحمام بشكل دوري، لترطيب الجسم.

- استخدام الكريمات المرطبة للبشرة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

ماذا تعرف عن العلاج بالكريستال؟

6 خطوات للإستيقاظ بنشاط.. تعرفوا عليها!