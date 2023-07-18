أضرار عدم انتظام الدورة الشهرية عند البنات هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، تبدأ الدورة الشهرية أو الحيض أو الطمث بين 8-14 عاماً وتتوقف عند سن الأربعين أو الخمسين فيما يُعرف كثيراً بإسم سن اليأس أو انقطاع الطمث.

وتحدث الدورة الشهرية الطبيعية كل 21-32 يوماً، لأنه الفتيات في السنوات الأولى للبلوغ قد يشهدن عدم انتظام الدورة الشهرية وهو أمر طبيعي، لكنها تصبح أكثر انتظاماً مع الوقت والتقدم بالسن، لتعود من جديد للإضطراب مع اقتراب المرأة من سن اليأس.

وتترافق الدورة الشهرية قبل 10 أيام من موعدها وخلال نزولها بمجموعة من الأعراض مثل الألم في البطن أو أسفل الظهر وانتفاخات في الجسم وتشنجات وتقلصات وانتفاخ في البطن.

أضرار عدم انتظام الدورة الشهرية عند البنات

ألم مزمن في منطقة الحوض.

مشاكل في العقم وصعوبة الحمل.

التصاقات الحوض وتندّبات قنوات فالوب.

الأمراض المنقولة جنسيًا

اضطرابات تخثر الدم.

الأورام الليفيّة الرحميّة.

أمراض واضطرابات الكلى والكبد.

أمراض الغدّة الدرقيّة.

الأمراض السابقة للسرطان وخاصة سرطانات الرحم.

الانتباذ البطانيّ الرحميّ.

متلازمة تكيّس المبايض

مرض التهاب الحوض.

النزيف الشديد.

من الأعراض التي قد تصاحب الإصابة بفقر الدم ما يأتي:

التعب

الإعياء

الضعف

شحوب البشرة.

صداع

عدم انتظام ضربات القلب.

ضيق التنفّس

الدوخة والدوار.

أسباب اضطراب الدورة الشهرية للفتيات

تناول بعض الأدوية

ممارسة الرياضة بشكل كبير

انخفاض أو ارتفاع وزن الجسم

عدم تناول سعرات حرارية كافية

علاج عدم انتظام الدورة الشهرية

تناول حبوب تنظيم النسل في تنظيم دورة الحيض غير المنتظمة.

أجهزة منع الحمل التي تحتوي على البروجستين قد تجعل الدورة الشهرية أقل غزارة وتقلل التقلصات المؤلمة.

ممارسة تمارين اليوغا

المحافظة على الوزن المثالي

تناول القرفة لكن دون مبارلغة

تناول الكركم بانتظام

تناول الدهون الصحية لأنها تساعد في تعزيز مستويات الهرمونات في الجسم وبالتالي تساعد في علاج عدم انتظام الدورة الشهرية طبيعيًا.

متى تنتظم الدورة الشهرية عند البنات؟

عادةً تبدأ تنتظم الدورة الشهرية عند البنات بعد ظهور الثديين ونمو شعر العانة بسنتين، وهنالك ٤ مراحل لها، وهي: الحيض، الطور الجريبي، مرحلة التبويض، الطور الأصفري.

أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية

الحمل.

تكيس المبايض.

الرضاعة الطبيعة.

زيادة الوزن

القلق والتوتر.

اضطرابات في الغدة الدرقية.

الحمل المتكرر.

تجربتي مع عدم انتظام الدورة الشهرية

تجربتي مع عدم انتظام الدورة الشهرية بعد سنوات طويلة من المعاناة من مشكلة عدم انتظام الدورة الشهرية وعدم نزول الدورة في وقت محدد، حيث من الممكن أن تتأخر لثلاث شهور وإذا حدثت تتسبب في آلالام كثيرة، بالإضافة إلى زيادة بسيطة في الوزن.

تؤكد الفتاة التي تروي تجربتها أنها بحثت كثيرًا عن طريقة علاج عدم انتظام الدورة الشهرية إلى أن نصحتها إحدى صديقاتها تجربة عشبة البردقوش علاج طبيعي وفعال في تنظيم الدورة الشهرية بالإضافة إلى الفوائد الأخرى لتلك العشبة، حيث بدأت الفتاة في شرب كوب واحد من البردقوش في الصباح وكوب في المساء، مؤكدة أنها لم تعد تعاني من تأخير الدورة الشهرية مرة أخرى وتخلصها أيضًا من آلالام المصاحبة لها نهائيًا مثل الصداع وآلام في الظهر وتقلصات البطن وانتفاخ الجسم والاكتئاب.