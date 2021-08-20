أضرار لشعرك يُسببها التوقف عن شرب القهوة

يقرر الكثير في فترة من فترات حياتهم التوقف عن شرب القهوة وإخراجها من روتينهم الصباحي حتى يتخلصوا من إعتماد نشاطهم وحيوية يومهم على تناول فنجان القهوة ولكن هناك تداعيات أخرى بجانب الآثار المترتبة على إيقاف تناول القهوة ومنها تأثيرات سلبية على الشعر.

ونقدم لكِ في المقال التالي مجموعة من الآثار والتداعيات التي تظهر على شعرك عند توقفك عن شرب القهوة:

بطء نمو الشعر:

يساعد تناول فنجان قهوة يومياً على نمو شعر سليم وسريع ولكن التوقف عن شرب القهوة يجعل نمو الشعر بطئ للغاية حيث يقوم الكافيين بالتأثير على هرمون ثنائي هيدروتيستوستيرون المسئول عن تساقط الشعر بالإضافة إلى أن الكافيين ينتج مركبات عضوية تساعد خلايا الشعر و تنشطها في مرحلة النمو.

بهتان الشعر:

توفر منتجات العناية بالشعر مثل البلسم و السيروم لمعان الشعر لفترات قليلة ويساعد شرب القهوة على تعزيز صحة شعرك ولمعانه لأنه يقوي الدورة الدموية مما يجعل العناصر الغذائية تصل بسهولة لجذور الشعر وتضمن لمعانها بشكل طبيعي.

ضعف الشعر وفقدان كثافته:

تساعد القهوة على تنشيط الدورة الدموية وضخ الدم بشكل معتدل لفروة الرأس لذلك التوقف عن تناول القهوة يعرض خصلات شعرك للتلف والتكسر وايضاً فقدان كثافته بسبب كثرة سقوطه.

صعوبة التحكم في الشعر:

يساعد الكافيين الموجود بالقهوة على وصول الفيتامينات والعناصر الغذائية لجذور الشعر مما يسهل التحكم فيه وتمشيطه بسهولة أما التوقف عن تناول القهوة فيؤدي لشعر غير مستوي وفوضوي لافتقاره للعناصر الغذائية التي يحتاجها مما يفقدك القدرة على التحكم به بسهولة.

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