7 أضرار لاتباع نظام الكيتو دايت‎

يجلب اتّباع الحمية الكيتونية العديد من التغيُّرات على الجهاز الهضمي

كيتو دايت "رجيم الكربوهيدرات" هو رجيم قليل الكربوهيدرات وغني بالبروتين والخضروات، وفوائد رجيم الكربوهيدرات تتعدى هدف فقدان الوزن للوصول لصحة أفضل.

يمكنك من خلاله تناول الطعام عند شعورك بالجوع، لا وجود لحساب وزن الطعام أو كم السعرات الحرارية بداخله؟ أنت من تحدد ما تأكله تبعًا لحالتك الصحية، ومقدار الوزن الذي تريد خسارتة.

ما يمكنك تناوله: اللحوم، الأسماك، البيض، الألبان، الفاكهه، الخضروات، الدهون الصحية، المكسرات ، البذور

ما لا يمكنك أكلة: السكريات، النشويات، الزيوت النباتية، الدهون الغير المشبعة، الأطعمة السريعة والمصنعة وقليلة الدسم.

وفي هذا المقال نقدم لكم أضرار نظام الكيتو دايت:

1- المعاناة من بعض الأعراض الأولية:

يُعدّ نظام الكيتو دايت، أو ما يُعرَف بالنظام الكيتوني الغذائي قليلاً بالكربوهيدرات، ومرتفعاً بالدهون، وفي بداية اتّباع هذه الحمية الغذائية، قد يشعر الشخص ببعض الأعراض حتى يتأقلم جسمه مع هذا النظام؛ ومن هذه الأعراض: الصداع، والتعب، وحدّة الطبع، والعطش، والتبوّل المستمر، والإرهاق، والجوع، والتعرّق، والغثيان، والتقيؤ.

2- الجفاف:

يبدأ الجسم في بداية اتّباع هذا النظام باستخدام الدهون بدلاً من الجلوكوز كمصدرٍ للطاقة، ممّا يؤدي إلى إنتاج أجسام الكيتون عند اتّباع هذه الحمية، والتي تُطرح خارج الجسم من خلال التبوّل المستمر، ممّا قد يؤدي إلى الجفاف، وخسارة العديد من الكهارل المهمّة للجسم، كما يمكن أن تُسبّب بعض الأعراض الأخرى؛ مثل الإعياء، والدوخة، وحدّة الطبع، والغثيان، وألم العضلات.

3- حدوث خللٍ في الكلى والقلب:

حيث يكون مستوى الدم منخفضاً بالكهارل المهمّة؛ مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم؛ وذلك بسبب التبوّل المستمرّ، ممّا يؤدي إلى الجفاف، والذي يُسبّب خللاً في وظائف الكلى، أو تكوّن الحصى فيها، كما تُعدّ هذه الأملاح ضروريةً لنبض القلب الطبيعي، ولذلك فإنّ نقص هذه العناصر يسبّب ضرراً للقلب.

4- الطفح الجلدي:

يُعدّ ظهور هذا العَرَض أمراً نادراً، ويتمثّل بالتهابٍ في الجلد، والذي يُسبّب احمراراً وحكةً فيه، ويظهر عادةً حول الرقبة، أو الصدر، أو البطن.

5- تشنجات الساق:

قد تحدث تشنُّجاتٌ في الساق عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفضاً جداً، ويمكن تعديل مستوى الدم من الصوديوم من خلال شرب الماء، وإدراج الكمية الكافية من الملح إلى الغذاء.

6- رائحة النفس الكريهة:

حيث تُفرَز أجسام الكيتون في النفس، والبول، والعرق، ويُعدّ الأسيتون واحداً من مركّبات الكيتون، والذي يمتلك رائحةً قويةً وغير مرغوبة، ويُعدّ هذا العَرَض بسيطاً؛ حيث إنّه يختفي بعد بضعة أسابيعٍ من بدء الحمية، ويمكن التخلُّص من هذه الرائحة من خلال مضغ العلكة الخالية من السكر، أو غسل الأسنان أكثر من مرة يومياً.

7- الإمساك:

يجلب اتّباع الحمية الكيتونية العديد من التغيُّرات على الجهاز الهضمي، ويحصل هذا في بدايات اتّباع الحمية حتى يتأقلم الجسم مع هذه التغييرات، ولذلك فإنّه يوصى بشرب الكثير من الماء، واستهلاك الأطعمة المليئة بالألياف؛ مثل الخضراوات غير النشوية، والبقوليات، والبذور، والمكسرات؛ حيث تُعدّ جميع هذه الأطعمة قليلةً بالكربوهيدرات.

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