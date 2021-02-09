أفكار لديكورات مطابخ صغيرة لجعلها أكبر مساحة!

تفتقر الشقق المدنية عمومًا للمساحات الوافرة، فتبدو الغرف فيها ضيقة، لا سيما المطابخ، لذا لا بدّ من تصميمها بشكل مدروس من خلال اتباع نصائح الديكور الآتية:

- من الألوان الأكثر استخدامًا في ديكورات المطابخ الصغيرة، تلك الحيادية المُتمثِّلة في درجات الأبيض والخشب الفاتح والرمادي، فهي تضفي جاذبيَّة على المساحة التي تحلُّ فيها.

- يحلُّ الخشب اللمَّاع على واجهات الخزائن. علمًا بأنَّ هذه المادة عمليَّة وسهلة التنظيف. ويعدُّ الأبيض اللون الأكثر استخدامًا للخزائن، إذ هو يُضيف اتساعًا إلى المساحة الضيِّقة.

- يُفضَّل كساء الجدار، الذي يتوسَّط الخزائن العلويَّة وتلك السفليَّة خلف حوض الجلي، بالسيراميك الشبيه بالرخام أو بالـ"ستاينلس ستيل".

- عند اختيار اللون الأبيض للخزائن، يُحبَّذ تلوين المساحة التي تتوسطَّ الخزائن العلويَّة وتلك السفليَّة بأحد ألوان الباستيل (الأزرق أو الأصفر مثلًا)، أو بالرمادي أو بتدرجات الـ"كابوتشينو"، بهدف تحقيق التضارب بالألوان، ما يعكس جاذبية في الديكور.

- يُستحسن إخفاء أدوات المطبخ الكهربائيَّة (الثلَّاجة والجلَّاية) وراء درف الخشب، مع إبراز فرن الغاز حصرًا. ومن المُحبَّذ توزيع فرن الغاز والثلَّاجة وحوض الجلي على هيئة مُثلَّث، بهدف تسهيل الحركة أثناء الطهو.

- في المطبخ الضيق، يجب ترك الأسطح فارغة، وتنسيق لون حوض الجلي مع لون السيراميك، الذي يجب اختياره بلون فاتح.

- من الضروري أن تتبع الاكسسوارات وأدوات المائدة، اللون الذي يُميِّز الجدار المذكور في المطبخ.

- يُمكن انتقاء الأدوات الكهربائيَّة باللون الأبيض، على أن تندمج بين الخزائن.

- للإضاءة دور هامّ، عند تصميم ديكورات مطابخ المنازل المودرن، إذ يجب أن تكون كافية لتوضيح الرؤية أثناء العمل. وفي هذا الإطار، يُفضَّل استعمال وحدات الإنارة المخفيَّة الموجَّهة إلى أسطح العمل، على أن تُثبَّت عند أسفل الخزائن العلويَّة. ويُمكن للإنارة المخفيّة أن تُثبَّت أيضًا عند الجزء العلوي من الخزائن، وأن توجَّه إلى السقف، إذا لم إذا لم تتوافر هذه الأخيرة في ديكور السقف.

- يُمكن توزيع وحدة إضاءة مباشرة أو زوجين كبيرين منها في السقف، أو حتَّى ثلاثًا أو أربعًا منها إذا كانت صغيرة الحجم.