ترافل الزنجبيل بالشكولاتة 

في قدر صغير على نار خفيفة ، تسخن الكريمة بلطف دون غليان. تُسكب الكريما فوق الشوكولاتة والبهارات. تترك لمدة 5 دقائق ، ثم تخفق. يصب خليط الشوكولاتة في طبق خزفي ويغلف بطبقة من البلاستيك ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك ، لمدة ساعة تقريبًا .