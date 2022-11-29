ترافل الزنجبيل بالشكولاتة تتمتع كرات ترافل الزنجبيل بنكهة ساحرة خاصة تختصر فرحة الاحتفال بالكريسماس في لقمة صغيرة. يمكنك دحرجة الكرات في الشوكولاتة المذابة لتشكيل حلوى تذوب في فمك. كذلك يمكنك رشها بمسحوق الزنجبيل للحصول على نكهة زنجبيل سريعة ومقرمشة
تستخدم هذه الوصفة الكثير من البهارات الدافئة مثل القرفة والزنجبيل وجوزة الطيب والقرنفل والفلفل الأسود. هذه التوابل يمكنك استخدامها لإعداد بسكويت الزنجبيل وبالطبع خبز الزنجبيل.
الزنجبيل رائع لعملية الهضم وأيضًا مفيد للغثيان. يحتوي الزنجبيل أيضًا على مركب يسمى جينجيرول الذي ثبت أنه يقلل الالتهاب والتورم. اطباق الزنجبيل مليئة بالمكونات المضادة للالتهابات وهي ذات مذاق جيد أيضًا.
ترافل الزنجبيل بالشكولاتة
المكونات:
2 ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة
2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون
1 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة
½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
¼ ملعقة صغيرة من الملح
16 أوقية شوكولاتة نصف حلوة ، مفرومة
1 كوب كريمة ثقيلة
1 ½ زنجبيل مطحون ناعماً
1 كوب سكر بودرة
1 ملعقة كبيرة (أو أكثر) حليب كامل الدسم
¼ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقي
ترافل الزنجبيل بالشكولاتة
الطريقة:
- تخلط البهارات والقرفة والزنجبيل والقرنفل وجوزة الطيب والفلفل والملح في وعاء متوسط . أضيفي الشوكولاتة فوق البهارات.
- في قدر صغير على نار خفيفة ، تسخن الكريمة بلطف دون غليان. تُسكب الكريما فوق الشوكولاتة والبهارات. تترك لمدة 5 دقائق ، ثم تخفق. يصب خليط الشوكولاتة في طبق خزفي ويغلف بطبقة من البلاستيك ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك ، لمدة ساعة تقريبًا.
- يوضع الزنجبيل في طبق ضحل. وتوضع ورق البرشمان على صينية.
- باستخدام ملعقة القياس تغرف كمية من خليط الشوكولاتة على شكل كرة، تدحرج في مسحوق الزنجبيل ثم تكور باليدين وتدحرج مرة أخرى. توضع الكرات على ورق البرشمان حتى انتهاء الكمية. يوضع في الثلاجة حتى يحافظ على شكله الكروي.
- يمكنك تزيين الكرات عندما تبرد بالسكر.
المصدر: ديليش
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