أطباق رمضانية: بابا غنوج بالزبادي والبابريكا وحلوى كيكة الرمل بالكريمة

بابا غنوج من المقبلات الشرقية الشهيرة بدول حوض البحر المتوسط والشرق والخليج العربي لما للبادنجان من فوائد وهو المكون الرئيسي للطبق...

المقادير:

حبتين متوسطتين من الباذنجان الرومي

4 فصوص ثوم مهروس

ملعقتي طحينة الخام

كوب زبادي صغير

ملعقتي خل أبيض

عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل بابريكا

حبة فلفل أخضر حار مفروم

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون

أعشاب طازجة مفرومة (شبت – كسبرة – ريحان)

ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:

إشوي الباذنجان في الفرن أو على موقد الغاز على شبكة سلك.

إنزعي القشر بعد أن يبرد واهرسي بالشوكة أو بالخلط.

ضعي الطحينة والخل والليمون والكمون والملح والفلفل معًا وقلبي حتى يصبح الخليط كثيفًا.

أضيفي الزبادي وقلبي.

أضيفي خليط الطحينة على الباذنجان وقلبي لتختلط المقادير.

ضعي سلطة بابا غنوج في طبق التقديم ورشي الأعشاب المفرية وفلفل البابريكا على الوجه وقدميها مع الخبز المحمص.

كيكة الرمل بالكريمة

كيكة الرمل هشة ولذيذة وسريعة التحضير، فهي تعتمد على توزيع السميد المحمص على الوجه ليعطي ملمسًا رمليًا. لا تنسي أن تستخدمي كوب الزبادي لمعايرة باقي المقادير.

المقادير:

كوب زبادي

بيضتان

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب سكر

كوب ونصف من الطحين

ملعقة كبيرة من البيكينج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

الصوص

علبة حليب نستلة

3 ملاعق سميد محمص

الطريقة:

إخلطي جميع المقادير مع بعض في الخلاط ماعدا الحليب النستلة والسميد.

إخبزي الكيكة في الفرن حتى تنضج.

أخرجي الكيكة وغطيها بحليب النستلة.

ضعي السميد في طاسة قلي على نار هادئة حتى يصبح لونه ذهبيًا.

رشي السميد المحمص فوق سطح الكيكة ثم أتركيها في البراد ساعة وقدميها مع فنجان شاي.

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