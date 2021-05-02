أطباق رمضانية: سموثي الفراولة والمشمش و فتة الباذنجان قليلة الدسم

يمكنكِ مزج أكثر من فاكهة في كأس واحد بطرق مبتكرة والحفاظ على طعم كل نوع على حدى للاستمتاع بمذاق الفواكه الرائع و الاستفادة من مزاياها على جسمكِ و صحته...

المقادير:

10 حبات مشمش منزوع النوى

كوبان من الفراولة مجمدة

سكر حسب الرغبة

ماء مثلج

الطريقة:

قطعي حبات المشمش إلى أرباع.

ضعي الفراولة والسكر والماء المثلج ونصف كمية المشمش في الخلاط واخلطي دقيقتين.

صبي الخليط في كاسات التقديم.

زيني بقطع المشمش الشهية على جوانب الكاسات.

فتة الباذنجان قليلة الدسم

فتة الباذنجان طبق شعبي من المقبلات والأطباق النباتية التي يمكن تقديمها بطرق متنوعة. من الممكن وضع شرائح الباذنجان على الصاج المدهون أو غمس الشرائح بالطحين حتى نقلل امتصاصها للمادة الدهنية.

المقادير:

4 باذنجان مقطعة شرائح

خبز محمص

فلفل أحمر شرائح

فلفل أصفر شرائح

حبتي طماطم مكعبات

نصف كوب عصير طماطم طازج

كوب طحين

زيت للقلي

للصوص

كوب زبادي

ملعقين كبيرتين طحينة

5 فصوص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملعقتي خل أبيض

ملح وفلفل أسود

بقدونس مفروم

الطريقة:

إغسلي الباذنجان وقطعيه شرائح مستديرة ثم رشي قليلًا من الملح وضعيه في مصفاة.

إغمسي شرائح الباذنجان في الطحين ثم اقلي الشرائح في القليل من الزيت.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص المادة الدهنية.

ضعي ملعقة زيت في مقلاة وقلبي نصف كمية الثوم مع شرائح الفلفل الملون لمدة 3 دقائق.

أضيفي ملعقة خل وعصير الطماطم ومكعبات الطماطم.

في طبق بايركس، ضعي قطع الخبز المحمص وعليها شرائح الباذنجان ثم الفلفل الملون وعصير الطماطم.

ضعي الطبق في الفرن الساخن على 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. ثم أخرجيه من الفرن حتى تهدأ حرارته.

إخلطي مقادير الصلصة ووزعيها فوق الطبق وزيني بالبقدونس المفروم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

رقائق الكوسا بالثوم وجبنة البارميزان

طريقة تحضير فطيرة الدجاج بالخضراوات