أطباق رمضانية: برياني باللحم على الطريقة الهندية و حلوى جولاب جامون

وصفة شهية من المطبخ الهندي غنية بالتوابل والنكهات اللذيذة...

المقادير:

1 كيلو لحم عجل مقطع مكعبات

كوبان ونصف أرز

2 فلفل رومي ألوان مقطّع مكعبات صغيرة

نصف كوب كزبرة خضراء مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

2 بصل كبير مقطع مكعبات صغيرة

فصان ثوم مفروم

ملعقة زبدة

ملعقة زيت ذرة

2 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

2 بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة

كوب بازيلاء

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

كوب زبادي

3 أكوب ماء مغلي

ملعقة زنجبيل طازج مبشور

ملح وفلفل أسود وقرفة عيدان وكركم وكاري وحب الهال وورق غار وقرنفل حسب الرغبة

الطريقة:

قومي بتذويب نصف ملعقة من الزبدة ونصف ملعقة من الزيت في قدر على نار متوسطة ثم ضعي اللحم وقومي بالتقيلب.

ضيفي الماء المغلي وررق الغار والحب الهال ثم غطي القدر واتركيه على النار حتى ينضج اللحم.

في قدر آخر قومي بتذويب باقي كمية الزبدة والزيت ثم ضعي البصل والثوم والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقة ثم ضيفي معجون الطماطم والطماطم والفلفل الملون وقلبي جيدًا.

ضيفي البطاطس والبازلاء والزبادي والكزبرة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والقرفة وحب الهال وورق الغار والكركم والكاري ثم قلبي المكونات. ضيفي اللحم إلى قدر الخضار وانتظري حتى ينضج الخضار.

ضعي الأرز ثم قومي بتقليب المكونات ثم اتركي الإناء على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

قدمي طبق الأرز البرياني باللحم على الطريقة الهندية مع البصل المقلي في الزيت.

حلوى جولاب جامون

تشتهر هذه الحلوى بالهند ويمكن تقديمها بالأعياد والمناسبات للترحيب بالضيوف. تعتمد على نكهات المطبخ الشرقي في عمل أطباق الحلوى مثل ماء الورد والفانيليا والقرفة وحب الهال.

المقادير:

كوب حليب بودرة

1/2 كوب دقيق ذاتي الاختمار

1/4 كوب سميد ناعم

3/4 كوب ماء

1/4 كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة زبدة سائلة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة او جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة حب هال مطحون

لوز أو صنوبر مقشر

زيت نباتي للقلى

شربات (الشيرة)

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا ثم اعجني بالماء والحليب.

شكلي كور متوسطة الحجم ثم اقلي في الزيت الساخن تمامًا مثل لقمة القاضي.

اسقيها بالقطر وضعيها في طبق التقديم وانثري حبات الصنوبر على الوجه.

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