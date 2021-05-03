أطباق رمضانية: تبولة كينوا وحلوى كيكة الجزر قليلة الدسم

التبولة من أطباق السلطات والمقبلات الشهية. التبولة تزيد من صحة الجهاز الهضمي وهي غنية بالفيتامينات والمعادن. تصلح للسيطرة على السعرات الحرارية وإنقاص الوزن...

المقادير:

باقتي بقدونس مفرومة ناعم

3 شرائح سمك السلمون مسلوق أو مشوي مقطع قطع صغيرة

1/4 باقة نعناع مفرومة ناعم

4 حبات طماطم كبيرة مقطعة

حبة خيار مقطعة

1 حبة بصل متوسطة مفرومة ناعمًا

3 ملاعق كبيرة برغل ناعم مغسول

عصير ليمونتين حامضة

ملعقتين كبيرتين دبس الرمان

1/4 ملعقة قرفة

1/4 كوب زيت الزيتون

بهارات

ملح وفلفل

الطريقة:

إغسلي البرغل وانقعيه 10 دقائق في الماء ثم صفيه وأضيفي عصير الحامض واتركيه جانبًا.

أضيفي البصل المفروم إلى البهارات والقرفة الناعمة وقلبي جيدًا.

في وعاء عميق، ضعي البقدونس والنعناع والطماطم والبصل والبرغل واخلطي مكونات السلطة.

أضيفي دبس الرمان والملح والفلفل ثم اخلطي سلطة التبولة وأضيفي نقاط من عصير الليمون مرة أخرى.

أضيفي زيت الزيتون وقطع السلمون وقدميها في الحال.

حلوى كيكة الجزر قليلة الدسم

كيكة الجزر من أنواع الكيك الخفيف قليلة السعرات الحرارية. لها نكهة لذيذة من روائح مختلفة مثل الجزر والموز والشوفان والقرفة. هذا النوع من الكيك صحي ويصلح للريجيم.

المقادير:

2 حبة جزر مبشورة

حبة موز مهروسة

بيضة

3 - 4 ملاعق سكر

ملعقتين زيت زيتون

ملعقة بيكنج بودر

1/2 ملعقة بيكنج صودا

ملعقة قرفة

كوب دقيق

ملعقتين رقائق الشوفان

ماء فاتر حسب الحاجة

الطريقة:

أنخلي الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا وذرة الملح.

في وعاء الخفق، ضعي البيضة مع الموزة والقرفة والسكر واخفقي بالخفاقة جيدًا.

أضيفي الزيت وقلبي جيدًا.

أضيفي الدقيق وقلبي ثم الشوفان والجزر، وقلبي جيدًا برفق حتى تندمج المقادير ثم الماء حسب الحاجة.

ضعي الخليط في قالب فرن مدهون ورشي فوق السطح رقائق الشوفان.

إخبزي في فرن ساخن مسبقًا على 180 مئوية لمدة 20 دقيقة.

بعد خروج القالب من الفرن أتركيه ليبرد ورشي سكر بودرة ثم قطعيه وقدميه مع الشاي.

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