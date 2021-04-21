أطباق رمضانية: حساء البروكلي ومقبلات لحم بعجين

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل حساء البروكلي، وهي من الشوربات اللذيذة والمغذية في رمضان...

المقادير:

500 غ بروكلي مسلوق

½ كوب كريمة طبخ

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة عصير حامض

ورقة غار

1 بصل

3 فص ثوم

مكعب مرق دجاج

4 حبات هيل

5 كوب ماء

الطريقة:

قومي بتقطيع البصل والثوم.

في وعاء على النار ضعي الماء ثم أضيفي إليه البصل، الثوم، ورق الغار، الفلفل الأسود، والهيل.

بعد غليان الماء أضيفي البروكلي.

اتركيهم لمدة 5 دقائق إضافية.

في الخلاط اخلطي المكونات ثم أعيدهم على النار.

أضيفي الكريمة وعصير الليمون الحامض واتركيهم 10 دقائق على النار ويصبح الحساء جاهزاً للتقديم.

مقبلات لحم بعجين

المقادير:

200غ بندورة

50 غ بصل

200غ لحمة

بهار اسود

ملح حسب المذاق

ملعقة صغيرة من البابريكا

فليفلة حمراء

رشة بهار حلو

رشة قرفة

صنوبر

للعجينة:

10غ سكر

رشة ملح

ملعقة صغيرة من الخميرة

450غ مياة

700غ طحين

الطريقة:

تبلي اللحم وضعيه فى وعاء وأضيفي البصل المقطع والبندوره المقطعة

أضيفي إليهم رشة قرفة و بهار حلو وبابريكا وفلفل أحمر وقليل من الصنوبر وملح حسب المذاق وبهار اسود، واخلطيهم جيدا.

لعمل العجينة ضعي الطحين في وعاء وأضيفي الماء والخميرة والسكر والملح واعجنيهم جيدا ثم اتركيها ترتاح قليلا.

افردي العجينة وقطعيها دوائر واحشيها باللحم وضعيها في صينية وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

شوربة الدجاج للوقاية من فيروس كورونا

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